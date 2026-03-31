DAX Gewinner: RWE Aktie mit stärkster Performance - RWE Prognose weiterhin bullisch

Das Wichtigste in Kürze RWE an der Spitze der DAX Gewinner

RWE Prognose bleibt bullisch

Technische Schlüsselzonen entscheidend

Per Xetra-Schluss (30.03.2026) konnten sich 37 Aktien im DAX behaupten, während nur 3 Werte im Minus schlossen. An der Spitze der DAX Gewinner stand die RWE Aktie mit einem Tagesplus von 4,56 %. Ebenfalls stark präsentierten sich Scout24 (+4,40 %) und BASF (+3,67 %). Damit rückt insbesondere die RWE Prognose in den Fokus, da die Aktie technisch weiterhin ein konstruktives Bild zeigt. ► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS ⚡ Key Takeaways RWE an der Spitze der DAX Gewinner: Mit +4,56 % ist die RWE Aktie aktuell stärkster Wert im DAX und zeigt relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt.

Mit +4,56 % ist die RWE Aktie aktuell stärkster Wert im DAX und zeigt relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. RWE Prognose bleibt bullisch: Solange die Aktie über SMA20 und SMA50 notiert, besteht weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 60 EUR und darüber.

Solange die Aktie über SMA20 und SMA50 notiert, besteht weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 60 EUR und darüber. Technische Schlüsselzonen entscheidend: Ein Bruch unter die SMA20/SMA50 könnte das Bild eintrüben und Rücksetzer bis zur SMA200 (52,15 EUR) auslösen. RWE Prognose: Technische Analyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich, dass die RWE Aktie bis September 2025 in einer Seitwärtsphase notierte, bevor im letzten Quartal eine stabile Aufwärtsbewegung einsetzte. Nach einem Rücksetzer im November kam es erst zu Jahresbeginn wieder zu verstärktem Kaufinteresse. Ein weiterer Dip unter die 50-EUR-Marke im Februar wurde direkt gekauft, was die bullische Struktur bestätigte. Die Bewegung führte die Aktie bis über 58 EUR, wobei das Mehrjahreshoch bei 58,76 EUR für Gewinnmitnahmen genutzt wurde. Wichtige technische Aspekte der aktuellen RWE Prognose: Stabilisierung mehrfach an der SMA20 (aktuell 55,33 EUR)

SMA50 (aktuell 53,72 EUR) fungiert als zentrale Unterstützung

Jüngste Kerze bestätigt Rückkehr über die SMA20 Szenarien: Bullisch: Bestätigung des letzten Tagesschlusses → Anlauf auf das Monatshoch und mögliches Überschreiten der 60-EUR-Marke

Bestätigung des letzten Tagesschlusses → Anlauf auf das Monatshoch und mögliches Überschreiten der 60-EUR-Marke Bärisch: Rückfall unter die SMA20 → Test der SMA50 wahrscheinlich Übergeordnete Einschätzung (Daily): bullisch YouTube Trading Videos RWE Prognose im 4h Chart: Momentum entscheidend Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h Chart zeigt sich eine längere Seitwärtsphase um SMA20 und SMA50, die erst zu Jahresbeginn nach oben aufgelöst wurde. Auch hier bestätigten Rücksetzer die Relevanz dieser gleitenden Durchschnitte als Unterstützung. Aktuell: Rücksetzer unter SMA50 wurde schnell zurückgekauft

Kurs wieder über SMA20 und SMA50

Beide Linien liegen eng zusammen → kurzfristig wichtige Entscheidungszone RWE Prognose kurzfristig: Bullisch: Fortsetzung der Aufwärtsbewegung → erneuter Test des Jahreshochs

Fortsetzung der Aufwärtsbewegung → erneuter Test des Jahreshochs Bärisch: Bruch unter SMA20/SMA50 → mögliches Ziel SMA200 bei 52,15 EUR Übergeordnete Einschätzung (4h): bullisch

Tagesprognose: aufwärts Wichtige Kursmarken der RWE Aktie Widerstände: 58,76 EUR

66,88 EUR

68,74 EUR Unterstützungen: 55,78 EUR

55,62 EUR

55,33 EUR

53,72 EUR

52,15 EUR Fazit: RWE bleibt Top-Performer unter den DAX Gewinnern Die RWE Aktie gehört aktuell klar zu den stärksten DAX Gewinnern. Die technische Lage unterstützt eine weiterhin positive RWE Prognose, solange die Aktie über den relevanten gleitenden Durchschnitten notiert. Kurzfristig bleibt entscheidend, ob das Momentum bestätigt wird. Ein nachhaltiger Ausbruch über das Hoch könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis zur 60-EUR-Marke freisetzen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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