DAX Gewinner am Montag: RWE🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze 🚀 RWE ist der größte DAX Gewinner: Die Aktie gewinnt 3,49 % und führt die Gewinnerliste an.

📊 DAX heute: Auch Rheinmetall (+3,32 %) und Siemens Energy (+2,06 %) zählen zu den stärksten Werten.

🎯 Charttechnik: Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Der DAX heute zeigte sich zum Wochenauftakt freundlich. Von den 40 Indexwerten beendeten 23 Aktien den Handel im Plus, während 17 Titel Verluste verzeichneten. An der Spitze der DAX Gewinner stand die RWE-Aktie, die mit einem Kursplus von 3,49 % überzeugte. Ebenfalls gefragt waren Rheinmetall und Siemens Energy, die ebenfalls deutliche Gewinne verbuchten. Doch wie nachhaltig ist die jüngste Erholung? Die Charttechnik liefert Hinweise darauf, ob die RWE-Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen kann oder zunächst weitere Konsolidierung droht. ► RWE WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker: RWE.DE 🏆 DAX Gewinner: RWE setzt sich an die Spitze Die stärksten Aktien im DAX heute: 🥇 RWE: +3,49 % 🥈 Rheinmetall: +3,32 % 🥉 Siemens Energy: +2,06 % Vor allem defensive Versorger und Industrieunternehmen sorgten damit für positive Impulse im deutschen Leitindex. 📊 DAX heute: RWE zeigt erste Stabilisierung Charttechnisch präsentiert sich die RWE-Aktie zuletzt deutlich stabiler. Im Tageschart fällt auf: 📈 Die SMA20 bei rund 55,72 Euro fungiert aktuell als solide Unterstützung.

🔄 Die Aktie konnte sich oberhalb der 55-Euro-Marke stabilisieren.

🎯 Nun richtet sich der Blick auf die SMA50 bei rund 57,08 Euro. Ein nachhaltiger Tagesschluss oberhalb der SMA50 könnte den Weg in Richtung des bisherigen Jahreshochs ebnen. 🚀 Chartanalyse: Diese Marken entscheiden jetzt Für die kommenden Handelstage stehen mehrere wichtige Kursmarken im Fokus. 📈 Widerstände 🎯 57,02 Euro (Gap)

🎯 57,21 Euro (SMA200 im 4h-Chart)

🎯 57,62 Euro

🎯 58,38 Euro

🎯 59,72 Euro

🎯 60,60 Euro

🎯 61,42 Euro (Gap) Ein Ausbruch über die Zone um 57,20 Euro könnte den Weg in Richtung der Höchststände der vergangenen Monate freimachen. RWE Aktie im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📉 DAX heute: Unterstützungen bleiben entscheidend Sollte die Erholung scheitern, richten sich die Blicke auf folgende Unterstützungen: 📍 55,72 Euro (SMA20)

📍 55,62 Euro (SMA50 im 4h-Chart)

📍 55,25 Euro (SMA20 im 4h-Chart)

📍 53,84 Euro

📍 52,90 Euro

📍 51,44 Euro Ein Rückfall unter 53,85 Euro würde das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben und könnte eine Ausweitung der Korrektur in Richtung 50 Euro nach sich ziehen. 🔍 Vier-Stunden-Chart: Ausbruch noch nicht bestätigt Auch auf kurzfristiger Zeitebene bleibt die Lage spannend. Die wichtigsten Beobachtungen: 📈 Die Aktie konnte zuletzt die SMA50 zurückerobern.

⚠️ Die SMA200 bei rund 57,21 Euro bleibt jedoch der entscheidende Widerstand.

🎯 Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern. Bis dahin bleibt die technische Einschätzung neutral. 💡 Was bedeutet das für Anleger? Die aktuelle Entwicklung bietet Chancen, verlangt aber weiterhin Geduld. 📈 Positiv Stabilisierung oberhalb der wichtigen Unterstützungen

Rückkehr über die SMA50 im Vier-Stunden-Chart

Chance auf einen Angriff auf die SMA200 ⚠️ Vorsicht Übergeordneter Ausbruch noch nicht bestätigt

Gewinnmitnahmen könnten jederzeit einsetzen

Widerstandszone um 57 Euro bleibt entscheidend Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die genannten Widerstände würde das technische Bild klar aufhellen. ⚠️ Risiken für die DAX Gewinner Anleger sollten folgende Faktoren im Blick behalten: 📉 erneute Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Erholung

🏦 Veränderungen der Zinserwartungen

🌍 geopolitische Unsicherheiten

📊 Rückfall unter die Unterstützungszone um 53,85 Euro Diese Faktoren könnten die kurzfristige Dynamik wieder bremsen. 🧾 Fazit: RWE führt die DAX Gewinner an – Jetzt entscheidet die Charttechnik Die DAX Gewinner wurden zum Wochenauftakt klar von der RWE-Aktie angeführt. Gemeinsam mit Rheinmetall und Siemens Energy sorgte der Versorger für positive Impulse im DAX heute. Charttechnisch verbessert sich die Ausgangslage, nachdem sich die Aktie oberhalb der SMA20 stabilisieren konnte. Für eine nachhaltige Trendwende muss jedoch der Bereich um die SMA50 und anschließend die SMA200 überwunden werden. Gelingt dies, könnte RWE wieder Kurs auf das Jahreshoch nehmen. Anleger sollten daher die nächsten Handelstage genau beobachten. RWE Aktie im 4h-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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