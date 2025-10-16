DAX Prognose & DAX Aktuell – Aktuelle Marktanalyse und Ausblick auf den DE40

Der europäische Handelstag begann heute unter dem Zeichen von Handels- und Finanzspannungen im Zusammenhang mit Russland und China – jedoch auch mit positiven Unternehmenszahlen. Trotz anfänglicher, leichter Verluste der großen Indizes gewannen die Anleger im Laufe des Vormittags wieder Vertrauen. Gegen Mittag konnten die meisten europäischen Märkte, darunter auch der DAX, ihre anfänglichen Verluste ausgleichen und leicht ins Plus drehen.

DAX Aktuell: Stimmung und Einflussfaktoren

Besonders beachtenswert sind die soliden Quartalsergebnisse von TSMC, Nestlé und Sartorius, die das Marktsentiment im DAX und in Europa gestärkt haben. Nach Handelsschluss werden zudem drei große skandinavische Unternehmen – Industrivärden, Investor und Nordea Bank – ihre Zahlen vorlegen. Diese Ergebnisse könnten die Marktstimmung in der Region maßgeblich beeinflussen.

Anleger, die sich für den DAX Aktuell interessieren, sollten die kommenden Berichte genau verfolgen, da sie neue Impulse für den deutschen Leitindex DE40 geben könnten.

Quelle: Bloomberg Finance Lp

Makrodaten und Ausblick für die DAX Prognose

Neue Daten zur Handelsbilanz der EU-Länder bestätigen anhaltende Exportüberschüsse, was grundsätzlich positiv für den europäischen Markt – und damit auch für die DAX Prognose – zu werten ist.

Am Nachmittag richten sich die Blicke der Investoren auf Reden von Mitgliedern der FOMC und der EZB, sowie auf den EIA-Bericht zu den Ölbeständen. Erwartete moderate Rückgänge bei den Lagerbeständen könnten die Rohstoffpreise und damit auch die Stimmung am Aktienmarkt beeinflussen.



DAX Analyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX Technische Analyse (DE40 – Tageschart)

Der DAX Kurs bewegt sich aktuell um einen markanten Widerstand bei 24.380 Punkten. Käufer zeigen jedoch nachlassende Stärke, da der Kurs unter die Zone fällt und Mühe hat, sich darüber zu halten.

Aktuell befindet sich der Preis um das FIBO 38,2-Level und könnte bei weiterem Rückgang Unterstützung an der EMA50 sowie am FIBO 50-Level finden – ein potenzielles Ziel für kurzfristige Korrekturen.

Für die Bullen wäre ein Anstieg über das FIBO 23,6-Level entscheidend, um die Kontrolle auf dem Chart zurückzuerlangen.

Diese technische Situation ist zentral für die aktuelle DAX Prognose: Ein Ausbruch über den Widerstand könnte eine neue Aufwärtsbewegung einleiten, während ein Bruch der Unterstützungszonen auf eine Konsolidierung hindeutet.

Unternehmensnachrichten – Einfluss auf DAX Prognose

Nestlé (NESN.CH): Das Schweizer Unternehmen meldete solide Ergebnisse für die ersten drei Quartale, nahezu im Rahmen der Erwartungen. Der Aktienkurs stieg um fast 8 % , nachdem ein Stellenabbau von 16.000 Mitarbeitern angekündigt wurde – vor allem im Verwaltungsbereich.

Sartorius (SRT.DE): Der Biotech-Zulieferer gab eine optimistische Verkaufsprognose ab und erwartet im nächsten Jahr ein Umsatzplus von 7 % . Die Aktie steigt um 3 % .

Kering (KER.FR): Nach einer negativen Analystenempfehlung verliert die Aktie rund 3 % .

flatexDEGIRO (FTK.DE): Der deutsche Online-Broker übertrifft die Erwartungen mit 550 Mio. EUR Umsatz – die Aktie steigt um 5 % .

Kinnevik (KINVB.SE): Nach einem Vorjahresverlust von 1,9 Mrd. SEK meldet das Unternehmen nun einen Nettogewinn von 741 Mio. SEK . Der Kurs legt über 6 % zu.

Repsol (REP1.ES): Die spanische Energiefirma erhielt eine negative Bewertung durch Morgan Stanley, was die Aktie um 1 % drückte.

Fazit: DAX Aktuell stabil – DAX Prognose vorsichtig optimistisch

Insgesamt zeigt sich der DAX aktuell stabil, auch wenn geopolitische Spannungen und Zinsentscheidungen weiter Unsicherheiten bringen.

Kurzfristig bleibt die DAX Prognose moderat positiv, solange die Unterstützungszonen halten. Anleger sollten technische Marken sowie neue Unternehmenszahlen im Blick behalten, um auf kurzfristige Schwankungen reagieren zu können.

