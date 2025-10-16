Charttechnik neutral bis bärisch: Der Kurs pendelt zwischen 50 – 55 EUR , SMA200 bei 53,89 EUR als Schlüsselmarke.

Europa stabilisiert den Absatz: In Deutschland wurde ein Plus von 3 % , in Europa insgesamt +2 % erzielt.

Schwächere Nachfrage belastet: Vor allem in China (-27 %) und den USA (-17 %) kämpft Mercedes-Benz mit rückläufigem Absatz.

Einleitung

Der Konzern leidet aktuell unter einer schwächeren Nachfrage. Während die Nachfrage in Deutschland und in Europa stabil ist, schwächelt vor allem der chinesische und der US-Markt. Hier wurden im dritten Quartal, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, deutlich weniger Fahrzeuge verkauft.

► Mercedes Benz Group WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker: MBG

Aktie im Fokus: Mercedes Benz Group – Aktuelle Lage

Die Mercedes Benz Group Aktie steht aktuell unter Druck. Nach einem soliden Jahresbeginn belasten schwächere Verkaufszahlen in China und den USA die Bilanz. Während die Nachfrage in Europa und insbesondere in Deutschland stabil bleibt, zeigen sich deutliche Einbußen auf den internationalen Märkten. Im dritten Quartal 2025 wurden im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger Fahrzeuge verkauft.

Fundamentaldaten der Mercedes Benz Group Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 52,05 EUR Marktkapitalisierung 50,12 Mrd. EUR Umsatz 2024 145,59 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 35,71 % KGV 2025* 10,17 4-Wochen-Performance +0,67 % Bewertung Leicht unterbewertet Dividendenrendite 2025* 4,77 % Branche Automobilproduktion

* Prognose

Mercedes Benz Group Prognose: Absatzentwicklung und Ausblick

Die Mercedes Benz Group Prognose für 2025 bleibt verhalten. Der Konzern erwartet weiterhin Druck durch die schwächere Nachfrage in China und den USA. Diese Entwicklung sei laut Unternehmensangaben teilweise bewusst gesteuert, um Lagerbestände zu regulieren und die Auswirkungen der globalen Zollpolitik zu dämpfen.

In Europa stieg der Absatz leicht, getragen von einer positiven Entwicklung in Deutschland.

China: -27 % auf 125.000 Fahrzeuge

USA: -17 % auf 70.800 Fahrzeuge

Deutschland: +3 % auf 51.600 Fahrzeuge

Europa gesamt: +2 % auf 160.800 Fahrzeuge

Rein elektrische Fahrzeuge blieben mit 42.600 verkauften Einheiten stabil, während Hybridmodelle deutliche Zuwächse verzeichneten. Das Van-Segment schwächelte hingegen mit einem Absatzrückgang von 8 %, wobei der Absatz elektrischer Vans um 96 % zulegen konnte.

Die vollständigen Quartalszahlen zum Q3 2025 werden am 29. Oktober 2025 veröffentlicht.

Chartanalyse: Mercedes Benz Group Aktie im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Mercedes Benz Group Aktie markierte im März das Jahreshoch bei 61,13 EUR, bevor sie dynamisch zurücksetzte. Das Jahrestief lag im April bei 45,98 EUR. Aktuell pendelt die Aktie in einer Seitwärtsrange zwischen 50 EUR und 55 EUR.

Wichtige technische Marken:

SMA200: 53,89 EUR

SMA50: 52,99 EUR

SMA20: 53,26 EUR

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 könnte die Tür in Richtung des GAPs bei 57,87 EUR und des Jahreshochs (61,13 EUR) öffnen. Bleibt der Kurs jedoch darunter, drohen Rücksetzer bis zum Jahrestief.

Einschätzung Tageschart (12–18 Monate):

Bull-Szenario: 35 %

Bear-Szenario: 65 %

Prognose: neutral bis bärisch

Kurzfristige Mercedes Benz Group Prognose (4h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auf kurzfristiger Ebene zeigt sich die Aktie weiterhin schwach. Die SMA200 im 4h-Chart (52,72 EUR) fungiert als Widerstand. Solange die Aktie unter dieser Marke notiert, bleibt das Risiko weiterer Rückgänge bis 50,00 EUR bzw. 47,90 EUR bestehen.

Kurzfristige Wahrscheinlichkeiten (3 Monate):

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

Prognose: bärisch

Unterstützungen und Widerstände

Widerstände:

52,62 | 52,91 | 53,26 | 53,89 | 55,17 (GAP) | 57,87 (GAP) | 61,50

Unterstützungen:

51,11 | 49,44 (GAP) | 48,33 (GAP) | 45,89

Fazit: Mercedes Benz Group Aktie im Fokus

Die Mercedes Benz Group Aktie bleibt 2025 eine Aktie im Fokus – besonders für Anleger, die auf den Automobilsektor setzen. Die kurzfristige Schwächephase könnte langfristig eine Einstiegsgelegenheit bieten, sofern sich die Nachfrage in den Kernmärkten stabilisiert. Anleger sollten jedoch die technische Lage und die kommenden Quartalszahlen am 29.10.2025 genau beobachten.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:

Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

❓ FAQ – Mercedes Benz Group Aktie im Fokus & Prognose 2025

1. Warum ist die Mercedes Benz Group Aktie aktuell im Fokus?

Die Aktie steht im Fokus, weil die Mercedes Benz Group mit rückläufiger Nachfrage in China und den USA zu kämpfen hat. Analysten beobachten, ob sich die Aktie nach den Q3-Zahlen 2025 stabilisieren kann.

2. Wie lautet die aktuelle Mercedes Benz Group Prognose für 2025?

Die Prognose für 2025 ist neutral bis bärisch. Erwartet wird eine seitwärts oder leicht abwärts gerichtete Kursentwicklung, da Absatzprobleme in wichtigen Auslandsmärkten die Gewinne belasten könnten.

3. Welche Märkte sind für Mercedes Benz aktuell problematisch?

Besonders der chinesische Markt (-27 %) und der US-Markt (-17 %) zeigen deutliche Absatzrückgänge. In Europa dagegen bleibt die Nachfrage stabil.

4. Wie steht die Mercedes Benz Group Aktie technisch da?

Im Tageschart kämpft die Aktie mit der SMA200 bei 53,89 EUR. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung 57,87 EUR (GAP) und 61,13 EUR (Jahreshoch) ebnen.

5. Lohnt sich ein Einstieg in die Mercedes Benz Group Aktie?

Kurzfristig überwiegen die Risiken. Langfristig könnte sich bei Kursen unter 50 EUR eine interessante Einstiegsgelegenheit ergeben – vorausgesetzt, die Absatzlage verbessert sich 2026 wieder.

6. Wann werden die nächsten Quartalszahlen veröffentlicht?

Die Q3-Zahlen der Mercedes Benz Group werden am 29. Oktober 2025 veröffentlicht. Anleger erwarten dann genauere Hinweise auf die Geschäftsentwicklung und die Prognose für 2026.