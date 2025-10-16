Salesforce Aktie startet durch – Ist jetzt der richtige Kaufzeitpunkt? 🚀

💡 Salesforce Aktie mit Comeback-Chancen – KI-Offensive beflügelt Anlegerfantasie 🚀

Nach monatelanger Schwäche zählt die Salesforce Aktie wieder zu den Gewinnern an der Wall Street.

Mit einem Kursplus von über 3 % stieg der weltgrößte Anbieter von CRM-Software am Donnerstag an die Spitze des Dow Jones Index.

Auslöser: Neue Wachstumsziele, starke KI-Initiativen und ein optimistischer Ausblick auf der Dreamforce-Konferenz.

► Salesforce WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker: CRM.US

geschrieben von Jeremy Krings

🚀 Key Takeaways

Neues Wachstumsziel: Salesforce will bis 2030 einen Umsatz von 60 Milliarden US-Dollar erreichen – über Analystenschätzungen. KI als Wachstumstreiber: Die Plattform Agentforce soll Kundenservice und Geschäftsprozesse revolutionieren. Bewertung attraktiv: Mit einem Forward-KGV von 19 und solider Marge ist die Aktie historisch günstig bewertet.

🤖 Mit Künstlicher Intelligenz zurück auf Wachstumskurs

Salesforce setzt voll auf Künstliche Intelligenz (KI), um seine Marktführerschaft im CRM-Segment auszubauen.

Mit der Plattform Agentforce sollen Unternehmen künftig Kundendienste, Support und Geschäftsprozesse automatisieren können.

Bereits über 12.000 Unternehmen nutzen Agentforce – mit jährlich wiederkehrenden Umsätzen von rund 500 Millionen US-Dollar.

Das ist im Vergleich zum Gesamtumsatz von 38 Milliarden Dollar zwar noch gering, doch Salesforce rechnet mit einer Verdrei- bis Vervierfachung dieser Einnahmen in den kommenden Jahren.

🤝 Stärkere KI-Partnerschaften mit OpenAI & Anthropic

Um Agentforce noch leistungsfähiger zu machen, intensiviert Salesforce die Zusammenarbeit mit OpenAI und Anthropic.

Deren Sprachmodelle werden künftig direkt in die Plattform integriert, was die Leistungsfähigkeit der KI-Agenten deutlich steigern soll.

Schon heute nutzen namhafte Kunden wie FedEx, PepsiCo, Pandora und Williams Sonoma die Salesforce-Technologie.

Mit der Erweiterung Agentforce Voice sollen künftig auch telefonische Kundenanfragen automatisiert beantwortet werden – ein weiterer Schritt in Richtung vollautomatisierte Kundenkommunikation.

Performance - Salesforce Aktie

💰 Finanzielle Stärke und günstige Bewertung

Trotz des Kursrückgangs bleibt Salesforce fundamental solide aufgestellt:

Operative Marge: rund 20 %

Umsatzwachstum: +3 bis +5 Mrd. USD jährlich

Forward-KGV: etwa 19 – günstig im Vergleich zu anderen Tech-Giganten

Für die Jahre 2026 bis 2030 rechnet das Management wieder mit über 10 % organischem Umsatzwachstum pro Jahr – ein klarer Hinweis auf die Rückkehr zu zweistelligem Wachstum.

Chief Operating Officer Robin Washington betonte zudem, dass Salesforce seit 2024 über 10 Milliarden USD in Forschung & Entwicklung investiert hat – vor allem in KI-Technologien. Diese Ausgaben sollen sich nun in profitablerem Wachstum auszahlen.

🧭 Fazit: Salesforce Aktie mit Aufholpotenzial – KI als Gamechanger 💎

Nach einer langen Durststrecke zeigt die Salesforce Aktie klare Zeichen einer Trendwende.

Mit ambitionierten Wachstumszielen, strategischen KI-Partnerschaften und einer starken finanziellen Basis bietet der Titel wieder attraktives Potenzial.

Langfristig dürfte Salesforce einer der größten Profiteure des KI-Booms im Unternehmenssoftware-Sektor bleiben.

Für Anleger mit Geduld bietet sich hier eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit.

Salesforce Aktie Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ Häufige Fragen zur Salesforce Aktie (FAQ)

💡 1. Warum steigt die Salesforce Aktie aktuell?

Die Salesforce Aktie legte zuletzt deutlich zu, nachdem das Unternehmen auf seiner Dreamforce-Konferenz neue Wachstumsziele bis 2030 bekanntgab.

Salesforce will seinen Jahresumsatz auf 60 Milliarden US-Dollar steigern und setzt dabei auf eine massive KI-Offensive mit der Plattform Agentforce, die Geschäftsprozesse automatisieren und den Kundendienst verbessern soll.

🤖 2. Wie profitiert Salesforce von Künstlicher Intelligenz (KI)?

Salesforce integriert mit Agentforce eine KI-basierte Plattform in seine CRM-Software, die Chatbots und virtuelle Service-Agenten ermöglicht.

Durch die Kooperationen mit OpenAI und Anthropic werden leistungsfähige Sprachmodelle direkt in Salesforce-Produkte eingebaut.

Dadurch kann das Unternehmen Prozesse automatisieren und zusätzliche wiederkehrende Umsätze generieren.

💰 3. Ist die Salesforce Aktie derzeit günstig bewertet?

Ja. Mit einem Forward-KGV von etwa 19 ist die Salesforce Aktie im historischen Vergleich günstig bewertet.

Angesichts einer operativen Marge von rund 20 % und einem zweistelligen Umsatzwachstum ab 2026 sehen Analysten hier deutliches Aufholpotenzial.

📈 4. Welche Wachstumsziele hat Salesforce bis 2030?

Salesforce plant, den Umsatz bis 2030 auf 60 Milliarden US-Dollar zu steigern – über den aktuellen Analystenschätzungen von 58 Milliarden US-Dollar.

Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 10 %.

Treiber sollen KI-Produkte wie Agentforce und Agentforce Voice sein, die den Kundenservice automatisieren und neue Geschäftsfelder erschließen.

🧠 5. Welche Rolle spielen OpenAI und Anthropic für Salesforce?

Salesforce arbeitet eng mit den führenden KI-Modellentwicklern OpenAI und Anthropic zusammen.

Deren Modelle werden in Agentforce integriert, um die Plattform leistungsfähiger und vielseitiger zu machen.

Diese Partnerschaften verschaffen Salesforce einen technologischen Vorsprung im Wettbewerb um KI-gestützte CRM-Lösungen.

📊 6. Lohnt sich der Einstieg in die Salesforce Aktie jetzt?

Viele Analysten sehen die Salesforce Aktie als Kaufchance.

Nach einer längeren Schwächephase und rund −30 % Kursverlust seit Jahresbeginn könnten die KI-Initiativen und Wachstumsziele einen Trendwechsel einleiten.

Langfristig gilt Salesforce als Gewinner des KI-Booms im Unternehmenssoftware-Sektor.