Siemens Energy Prognose: DAX Gewinner mit neuem Jahreshoch – Chartanalyse & Ausblick (17.11.2025)

Im Tageschart ist erkennbar, das sich die Aktie im Jahresverlauf sukzessive aufwärtsschieben konnte. Im April wurde das Jahrestief formatiert, das rasch zurückgekauft worden ist. Der Anteilsschein hat im Nachgang dessen die Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Schwäche stellte sich zwar erneut im August ein, diese wurde aber von Anlegern für Käufe genutzt. Im Oktober hat das Wertpapier ein Hoch bei 110,45 EUR markiert, das für Gewinnmitnahmen genutzt wurde. Die Aktie gab bis in den Bereich der 95 EUR nach, konnte sich von hier aus wieder deutlich erholen und im Handel gestern ein neues Jahreshoch (114,65 EUR) formatieren.
► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR
✅ Drei Key Takeaways
-
Siemens Energy war am 17.11.2025 klarer DAX Gewinner und stieg per Xetra-Schluss um 3,58 %, stärker als alle anderen DAX-Werte.
-
Die Aktie markierte ein neues Jahreshoch bei 114,65 EUR, unterstützt durch eine stabile Aufwärtstrendstruktur im Tages- und 4h-Chart (SMA20/SMA50 als zentrale Unterstützungen).
-
Die Siemens Energy Prognose bleibt bullisch: Bei Bestätigung des gestrigen Anstiegs sind Ziele bei 120–122,50 EUR und perspektivisch 135 EUR denkbar.
Zum Xetra-Schluss am 17. November 2025 notierten 8 DAX-Aktien im Plus, während 32 Werte Verluste verzeichneten. Klarer DAX Gewinner des Tages war Siemens Energy, dessen Aktie um 3,58 % zulegen konnte. Dahinter folgten Heidelberg Materials (+1,17 %) und Airbus (+0,78 %).
DAX 40 Gewinner – Siemens Energy führt den Index an
Die Siemens Energy Aktie (ENR) war mit einem Plus von 3,58 % der stärkste Wert im DAX 40. Damit untermauerte das Unternehmen seine derzeit starke Marktposition und lieferte ein bullisches Signal für Anleger.
Siemens Energy Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend über den Jahresverlauf hinweg. Das Jahrestief im April wurde schnell zurückgekauft und leitete eine nachhaltige Erholungsbewegung ein. Nach einer kurzen Schwächephase im August nutzten Anleger die günstigeren Kurse für Käufe.
Im Oktober markierte die Aktie ein Hoch bei 110,45 EUR, woraufhin Gewinnmitnahmen einsetzten. Diese führten zu einem Rücksetzer in den Bereich um 95 EUR, von wo aus die Aktie erneut dynamisch anzog. Gestern wurde schließlich ein neues Jahreshoch bei 114,65 EUR erreicht – ein starkes bullisches Signal, relevant für jede aktuelle Siemens Energy Prognose.
Technische Schlüsselmarken – SMA20 & SMA50
-
Nach den Gewinnmitnahmen fiel die Aktie kurzzeitig unter die SMA20 (105,34 EUR).
-
Die SMA50 (102,40 EUR) diente als zuverlässiger Support.
-
Von dort aus konnte Siemens Energy wieder zur SMA20 zurücklaufen und diese überwinden.
Die SMA50 stützte auch in der vergangenen Woche erneut die Kurse, sodass die Aktie genug Momentum für das neue Jahreshoch entwickeln konnte.
Ausblick im Tageschart – bullische Siemens Energy Prognose
Bestätigt der Markt den gestrigen Anstieg im Tagesverlauf, sind weitere Hochs wahrscheinlich. Wichtige Aufwärtsziele:
-
120–122,50 EUR
-
135 EUR
Mögliche Unterstützungen bei Rücksetzern:
-
Primär: SMA20 (105,34 EUR)
-
Sekundär: SMA50 (102,40 EUR)
Rücksetzer unter die SMA50 würden das bullische Chartbild jedoch in Frage stellen.
Übergeordnete Tagesprognose: bullisch
Siemens Energy Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigte sich die Aktie ebenfalls stark. Zunächst konnte Siemens Energy über die SMA50 (106,74 EUR) und die SMA20 (107,54 EUR) steigen. Rücksetzer an diese Linien wurden mehrfach gekauft – ein klares Zeichen institutioneller Nachfrage.
Nach einem Hoch Anfang November rutschte der Kurs kurzzeitig unter beide gleitenden Durchschnitte, konnte jedoch nach einem GAP-Up zumindest wieder die SMA50 zurückerobern. Die SMA20 stellte zunächst einen Widerstand dar, wurde später aber nachhaltig überwunden.
Kurzfristige Prognose im 4h-Chart
Solange sich die Aktie über der SMA20 hält, bleiben neue Hochs denkbar.
Beide gleitenden Durchschnitte liegen eng zusammen – ein starker Supportbereich, der Rücksetzer abfangen dürfte.
Übergeordnete Einschätzung (4h): bullisch
Tagesprognose: aufwärts
Wichtige Marken – Widerstände & Unterstützungen
Widerstände
-
114,65 EUR
-
122,50 EUR
-
129,00 EUR
Unterstützungen
-
110,45 EUR
-
108,39 EUR
-
107,54 EUR
-
106,74 EUR
-
105,34 EUR
-
105,21 EUR
-
102,40 EUR
-
99,54 EUR
-
99,34 EUR (GAP)
-
98,49 EUR
-
98,09 EUR
-
94,40 EUR
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.