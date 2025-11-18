Siemens Energy Prognose: DAX Gewinner mit neuem Jahreshoch – Chartanalyse & Ausblick (17.11.2025)

Im Tageschart ist erkennbar, das sich die Aktie im Jahresverlauf sukzessive aufwärtsschieben konnte. Im April wurde das Jahrestief formatiert, das rasch zurückgekauft worden ist. Der Anteilsschein hat im Nachgang dessen die Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Schwäche stellte sich zwar erneut im August ein, diese wurde aber von Anlegern für Käufe genutzt. Im Oktober hat das Wertpapier ein Hoch bei 110,45 EUR markiert, das für Gewinnmitnahmen genutzt wurde. Die Aktie gab bis in den Bereich der 95 EUR nach, konnte sich von hier aus wieder deutlich erholen und im Handel gestern ein neues Jahreshoch (114,65 EUR) formatieren.

► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

✅ Drei Key Takeaways

Siemens Energy war am 17.11.2025 klarer DAX Gewinner und stieg per Xetra-Schluss um 3,58 % , stärker als alle anderen DAX-Werte.

Die Aktie markierte ein neues Jahreshoch bei 114,65 EUR , unterstützt durch eine stabile Aufwärtstrendstruktur im Tages- und 4h-Chart (SMA20/SMA50 als zentrale Unterstützungen).

Die Siemens Energy Prognose bleibt bullisch: Bei Bestätigung des gestrigen Anstiegs sind Ziele bei 120–122,50 EUR und perspektivisch 135 EUR denkbar.

Zum Xetra-Schluss am 17. November 2025 notierten 8 DAX-Aktien im Plus, während 32 Werte Verluste verzeichneten. Klarer DAX Gewinner des Tages war Siemens Energy, dessen Aktie um 3,58 % zulegen konnte. Dahinter folgten Heidelberg Materials (+1,17 %) und Airbus (+0,78 %).

DAX 40 Gewinner – Siemens Energy führt den Index an

Die Siemens Energy Aktie (ENR) war mit einem Plus von 3,58 % der stärkste Wert im DAX 40. Damit untermauerte das Unternehmen seine derzeit starke Marktposition und lieferte ein bullisches Signal für Anleger.

Siemens Energy Prognose – Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend über den Jahresverlauf hinweg. Das Jahrestief im April wurde schnell zurückgekauft und leitete eine nachhaltige Erholungsbewegung ein. Nach einer kurzen Schwächephase im August nutzten Anleger die günstigeren Kurse für Käufe.

Im Oktober markierte die Aktie ein Hoch bei 110,45 EUR, woraufhin Gewinnmitnahmen einsetzten. Diese führten zu einem Rücksetzer in den Bereich um 95 EUR, von wo aus die Aktie erneut dynamisch anzog. Gestern wurde schließlich ein neues Jahreshoch bei 114,65 EUR erreicht – ein starkes bullisches Signal, relevant für jede aktuelle Siemens Energy Prognose.

Technische Schlüsselmarken – SMA20 & SMA50

Nach den Gewinnmitnahmen fiel die Aktie kurzzeitig unter die SMA20 (105,34 EUR) .

Die SMA50 (102,40 EUR) diente als zuverlässiger Support.

Von dort aus konnte Siemens Energy wieder zur SMA20 zurücklaufen und diese überwinden.

Die SMA50 stützte auch in der vergangenen Woche erneut die Kurse, sodass die Aktie genug Momentum für das neue Jahreshoch entwickeln konnte.

Ausblick im Tageschart – bullische Siemens Energy Prognose

Bestätigt der Markt den gestrigen Anstieg im Tagesverlauf, sind weitere Hochs wahrscheinlich. Wichtige Aufwärtsziele:

120–122,50 EUR

135 EUR

Mögliche Unterstützungen bei Rücksetzern:

Primär: SMA20 (105,34 EUR)

Sekundär: SMA50 (102,40 EUR)

Rücksetzer unter die SMA50 würden das bullische Chartbild jedoch in Frage stellen.

Übergeordnete Tagesprognose: bullisch

Siemens Energy Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigte sich die Aktie ebenfalls stark. Zunächst konnte Siemens Energy über die SMA50 (106,74 EUR) und die SMA20 (107,54 EUR) steigen. Rücksetzer an diese Linien wurden mehrfach gekauft – ein klares Zeichen institutioneller Nachfrage.

Nach einem Hoch Anfang November rutschte der Kurs kurzzeitig unter beide gleitenden Durchschnitte, konnte jedoch nach einem GAP-Up zumindest wieder die SMA50 zurückerobern. Die SMA20 stellte zunächst einen Widerstand dar, wurde später aber nachhaltig überwunden.

Kurzfristige Prognose im 4h-Chart

Solange sich die Aktie über der SMA20 hält, bleiben neue Hochs denkbar.

Beide gleitenden Durchschnitte liegen eng zusammen – ein starker Supportbereich, der Rücksetzer abfangen dürfte.

Übergeordnete Einschätzung (4h): bullisch

Tagesprognose: aufwärts

Wichtige Marken – Widerstände & Unterstützungen

Widerstände

114,65 EUR

122,50 EUR

129,00 EUR

Unterstützungen

110,45 EUR

108,39 EUR

107,54 EUR

106,74 EUR

105,34 EUR

105,21 EUR

102,40 EUR

99,54 EUR

99,34 EUR (GAP)

98,49 EUR

98,09 EUR

94,40 EUR

