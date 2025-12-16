Zalando Prognose: Zalando stärkster DAX Gewinner | Chartanalyse & Ausblick

- Zalando als stärkster DAX Gewinner, aber Trend bleibt fragil
- Zentrale Marken entscheiden über die weitere Richtung
- Kurzfristig erhöhte Abwärtsrisiken
- Zalando als stärkster DAX Gewinner, aber Trend bleibt fragil
- Zentrale Marken entscheiden über die weitere Richtung
- Kurzfristig erhöhte Abwärtsrisiken
Im Tageschart ist erkennbar, dass das Papier hat es geschafft, sich Anfang / Mitte August zu stabilisieren und die Schwäche der Vormonate zu konsolidieren. Es ging Anfang September, nach einem weiteren Rücksetzer über die 25 EUR-Marke. Das Papier konnte sich nach einigen Schwierigkeiten über die SMA50 (aktuell bei 24,28 EUR) schieben, allerdings hat das Kaufinteresse nachfolgend nicht die gewünschte Dynamik gehabt, um die Aktie belastbar nach Norden zu schieben. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie mehrfach zurück an die SMA20 (aktuell bei 23,04 EUR) gelaufen ist. Dieser Support hat nachfolgend nicht gehalten, das Papier ist nicht nur unter diese Durchschnittslinie gerutscht, sondern auch unter die SMA50, unter der sich der Anteilsschein festgesetzt hat. Es gelang dem Wertpapier sich Ende November wieder über die SMA20 zu schieben, wobei nach dem Überqueren dieser Linie die Anschlusskäufe ausgeblieben sind. Der Anteilsschein hat in den Handelstagen mehrfach an diese Durchschnittslinie zurückgesetzt, konnte sich aber jeweils im Bereich dieser stabilisieren und erholen.
► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL
🚀 Key Takeaways
-
Zalando als stärkster DAX Gewinner, aber Trend bleibt fragil
Trotz eines Tagesgewinns von 2,36 Prozent und der Position als stärkster DAX Gewinner überwiegen aus technischer Sicht weiterhin bärische Signale.
-
Zentrale Marken entscheiden über die weitere Richtung
Eine nachhaltige Stabilisierung ist erst bei einem Anstieg und einer Etablierung über der SMA50 gegeben. Ein Bruch der SMA20 würde hingegen die bärische Zalando Prognose bestätigen.
-
Kurzfristig erhöhte Abwärtsrisiken
Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart bleibt die Prognose bärisch bis neutral. Unterhalb der SMA50 wären weitere Abgaben wahrscheinlich, mit dem Novembertief als möglichem Anlaufziel.
Per Xetra-Schluss notierten am Montag (15.12.2025) 25 DAX-Aktien im Plus, während 15 Werte Verluste verzeichneten. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von Zalando. Die Zalando Aktie (WKN: ZAL) legte um 2,36 Prozent zu und war damit der stärkste DAX Gewinner des Tages.
Ebenfalls gefragt waren Fresenius mit einem Plus von 2,02 Prozent sowie die Commerzbank mit einem Kursanstieg von 1,75 Prozent.
Zalando Aktie: Tagesgewinner im DAX
Die Zalando Aktie konnte per Xetra-Schluss einen Kursgewinn von 2,36 Prozent verbuchen. Damit sicherte sich der Anteilsschein Platz eins unter den DAX Gewinnern. Trotz des positiven Handelstags bleibt die charttechnische Gesamtlage jedoch angespannt, wie die folgende Zalando Prognose zeigt.
Zalando Prognose – Chartcheck im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Technische Einordnung (Daily)
Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Zalando Aktie Anfang bis Mitte August stabilisieren konnte und die Schwächephase der Vormonate konsolidierte. Anfang September erfolgte nach einem weiteren Rücksetzer der Anstieg über die 25-EUR-Marke.
In der Folge gelang es dem Papier, sich über die SMA50 (aktuell 24,28 EUR) zu schieben. Das Kaufinteresse reichte jedoch nicht aus, um eine nachhaltige Aufwärtsdynamik zu entwickeln. Die Aktie lief mehrfach zurück an die SMA20 (aktuell 23,04 EUR). Dieser Support hielt zunächst nicht: Der Kurs rutschte sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 und etablierte sich darunter.
Ende November konnte sich die Zalando Aktie erneut über die SMA20 schieben. Anschlusskäufe blieben jedoch aus. In den darauffolgenden Handelstagen testete der Kurs die SMA20 mehrfach, stabilisierte sich im Bereich dieser Durchschnittslinie und erholte sich moderat.
Bewertung Tageschart – Zalando Prognose
-
Kurs aktuell über der SMA20
-
Bärische Signale überwiegen weiterhin
-
Entspannung erst bei nachhaltigem Anstieg über die SMA50
Um die bärische Interpretation zu entkräften, muss sich die Aktie wieder über die SMA50 schieben und dort etablieren. Erst dann würde sich das Chartbild spürbar aufhellen.
Wird hingegen die SMA20 aufgegeben, würde dies die bärische Zalando Prognose bestätigen. In diesem Fall könnte sich die Schwäche im Jahresvergleich fortsetzen. Ein mögliches Anlaufziel wäre das Jahrestief aus dem November.
Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bärisch
Chartcheck – Zalando Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich die Zalando Aktie Mitte September zunächst an die SMA200 (aktuell 24,83 EUR) schieben. Zwar wurde diese Durchschnittslinie überschritten, doch es fehlte an Momentum für eine nachhaltige Bewegung nach Norden.
In der Folge pendelte der Kurs seitwärts bis moderat aufwärts im Bereich der SMA20 (23,32 EUR) und SMA50 (23,12 EUR). Beide Linien fungierten zunächst als Support, wurden jedoch im Zuge von Gewinnmitnahmen – ebenso wie die SMA200 – aufgegeben.
Nach einer Entlastungsbewegung gelang der Anstieg über die SMA20, dieser Support wurde in den letzten Handelstagen jedoch erneut unterschritten. Die Aktie fiel zurück an die SMA50, die als Unterstützung gehalten hat. Zu Wochenbeginn konnte sich das Papier wieder über die SMA20 schieben.
Bewertung 4h-Chart – Zalando Prognose
-
Fortsetzung der Bewegung Richtung SMA200 würde das Chartbild entspannen
-
SMA20 und SMA50 fungieren kurzfristig als Supports
-
Ein Rückfall unter die SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben
Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 würde weitere Abgaben wahrscheinlich machen. In diesem Szenario könnten die Abwärtsziele aus der Tagesbetrachtung erneut angesteuert werden.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bärisch / neutral
Tagesprognose Zalando Aktie
Tagesprognose gemäß aktueller Einschätzung: abwärts
Widerstände (Zalando Aktie)
-
24,28
-
24,83
-
24,97
-
27,57
-
28,51 (GAP)
-
29,57
-
30,00
-
32,42
Unterstützungen (Zalando Aktie)
-
23,32
-
23,25
-
23,23
-
23,15
-
23,12
-
23,04
-
22,99
-
19,48 (GAP)
-
18,43
-
17,14
Fazit:
Zalando war zwar der stärkste DAX Gewinner, die charttechnische Zalando Prognose bleibt jedoch kurzfristig bärisch geprägt. Erst ein dynamischer Anstieg über die SMA50 würde das technische Bild nachhaltig verbessern.
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
DAX Gewinner am Mittwoch: Zalando Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Amazon Aktie im Fokus: KI-Fantasie treibt den Kurs – jetzt Aktien kaufen? 🛒🚀
Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 18.12.25 – Aktuelle Einschätzung
DAX Prognose für Donnerstag, 18.12.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.