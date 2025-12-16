Zalando Prognose: Zalando stärkster DAX Gewinner | Chartanalyse & Ausblick

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Papier hat es geschafft, sich Anfang / Mitte August zu stabilisieren und die Schwäche der Vormonate zu konsolidieren. Es ging Anfang September, nach einem weiteren Rücksetzer über die 25 EUR-Marke. Das Papier konnte sich nach einigen Schwierigkeiten über die SMA50 (aktuell bei 24,28 EUR) schieben, allerdings hat das Kaufinteresse nachfolgend nicht die gewünschte Dynamik gehabt, um die Aktie belastbar nach Norden zu schieben. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie mehrfach zurück an die SMA20 (aktuell bei 23,04 EUR) gelaufen ist. Dieser Support hat nachfolgend nicht gehalten, das Papier ist nicht nur unter diese Durchschnittslinie gerutscht, sondern auch unter die SMA50, unter der sich der Anteilsschein festgesetzt hat. Es gelang dem Wertpapier sich Ende November wieder über die SMA20 zu schieben, wobei nach dem Überqueren dieser Linie die Anschlusskäufe ausgeblieben sind. Der Anteilsschein hat in den Handelstagen mehrfach an diese Durchschnittslinie zurückgesetzt, konnte sich aber jeweils im Bereich dieser stabilisieren und erholen.

► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL

🚀 Key Takeaways

Zalando als stärkster DAX Gewinner, aber Trend bleibt fragil

Trotz eines Tagesgewinns von 2,36 Prozent und der Position als stärkster DAX Gewinner überwiegen aus technischer Sicht weiterhin bärische Signale.

Zentrale Marken entscheiden über die weitere Richtung

Eine nachhaltige Stabilisierung ist erst bei einem Anstieg und einer Etablierung über der SMA50 gegeben. Ein Bruch der SMA20 würde hingegen die bärische Zalando Prognose bestätigen.

Kurzfristig erhöhte Abwärtsrisiken

Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart bleibt die Prognose bärisch bis neutral. Unterhalb der SMA50 wären weitere Abgaben wahrscheinlich, mit dem Novembertief als möglichem Anlaufziel.

Per Xetra-Schluss notierten am Montag (15.12.2025) 25 DAX-Aktien im Plus, während 15 Werte Verluste verzeichneten. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von Zalando. Die Zalando Aktie (WKN: ZAL) legte um 2,36 Prozent zu und war damit der stärkste DAX Gewinner des Tages.

Ebenfalls gefragt waren Fresenius mit einem Plus von 2,02 Prozent sowie die Commerzbank mit einem Kursanstieg von 1,75 Prozent.

Zalando Aktie: Tagesgewinner im DAX

Die Zalando Aktie konnte per Xetra-Schluss einen Kursgewinn von 2,36 Prozent verbuchen. Damit sicherte sich der Anteilsschein Platz eins unter den DAX Gewinnern. Trotz des positiven Handelstags bleibt die charttechnische Gesamtlage jedoch angespannt, wie die folgende Zalando Prognose zeigt.

Zalando Prognose – Chartcheck im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technische Einordnung (Daily)

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Zalando Aktie Anfang bis Mitte August stabilisieren konnte und die Schwächephase der Vormonate konsolidierte. Anfang September erfolgte nach einem weiteren Rücksetzer der Anstieg über die 25-EUR-Marke.

In der Folge gelang es dem Papier, sich über die SMA50 (aktuell 24,28 EUR) zu schieben. Das Kaufinteresse reichte jedoch nicht aus, um eine nachhaltige Aufwärtsdynamik zu entwickeln. Die Aktie lief mehrfach zurück an die SMA20 (aktuell 23,04 EUR). Dieser Support hielt zunächst nicht: Der Kurs rutschte sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 und etablierte sich darunter.

Ende November konnte sich die Zalando Aktie erneut über die SMA20 schieben. Anschlusskäufe blieben jedoch aus. In den darauffolgenden Handelstagen testete der Kurs die SMA20 mehrfach, stabilisierte sich im Bereich dieser Durchschnittslinie und erholte sich moderat.

Bewertung Tageschart – Zalando Prognose

Kurs aktuell über der SMA20

Bärische Signale überwiegen weiterhin

Entspannung erst bei nachhaltigem Anstieg über die SMA50

Um die bärische Interpretation zu entkräften, muss sich die Aktie wieder über die SMA50 schieben und dort etablieren. Erst dann würde sich das Chartbild spürbar aufhellen.

Wird hingegen die SMA20 aufgegeben, würde dies die bärische Zalando Prognose bestätigen. In diesem Fall könnte sich die Schwäche im Jahresvergleich fortsetzen. Ein mögliches Anlaufziel wäre das Jahrestief aus dem November.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bärisch

Chartcheck – Zalando Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich die Zalando Aktie Mitte September zunächst an die SMA200 (aktuell 24,83 EUR) schieben. Zwar wurde diese Durchschnittslinie überschritten, doch es fehlte an Momentum für eine nachhaltige Bewegung nach Norden.

In der Folge pendelte der Kurs seitwärts bis moderat aufwärts im Bereich der SMA20 (23,32 EUR) und SMA50 (23,12 EUR). Beide Linien fungierten zunächst als Support, wurden jedoch im Zuge von Gewinnmitnahmen – ebenso wie die SMA200 – aufgegeben.

Nach einer Entlastungsbewegung gelang der Anstieg über die SMA20, dieser Support wurde in den letzten Handelstagen jedoch erneut unterschritten. Die Aktie fiel zurück an die SMA50, die als Unterstützung gehalten hat. Zu Wochenbeginn konnte sich das Papier wieder über die SMA20 schieben.

Bewertung 4h-Chart – Zalando Prognose

Fortsetzung der Bewegung Richtung SMA200 würde das Chartbild entspannen

SMA20 und SMA50 fungieren kurzfristig als Supports

Ein Rückfall unter die SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben

Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 würde weitere Abgaben wahrscheinlich machen. In diesem Szenario könnten die Abwärtsziele aus der Tagesbetrachtung erneut angesteuert werden.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bärisch / neutral

Tagesprognose Zalando Aktie

Tagesprognose gemäß aktueller Einschätzung: abwärts

Widerstände (Zalando Aktie)

24,28

24,83

24,97

27,57

28,51 (GAP)

29,57

30,00

32,42

Unterstützungen (Zalando Aktie)

23,32

23,25

23,23

23,15

23,12

23,04

22,99

19,48 (GAP)

18,43

17,14

Fazit:

Zalando war zwar der stärkste DAX Gewinner, die charttechnische Zalando Prognose bleibt jedoch kurzfristig bärisch geprägt. Erst ein dynamischer Anstieg über die SMA50 würde das technische Bild nachhaltig verbessern.

