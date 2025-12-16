Nasdaq Prognose 16.12.2025 – Aktuelle Nasdaq Analyse & Marktausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.312 Punkten. Der Index konnte sich am Vormittag zunächst erholen. Die Erholungsbewegung hat bis zum Nachmittag angehalten. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellten sich direkt Gewinnmitnahmen ein. Der Nasdaq setzte dynamisch und mit Momentum zurück. Es ging im Zuge der Schwäche bis an und unter die 25.100 Punkte-Marke. Den Bullen gelang es am Abend zwar eine Gegenbewegung abzubilden, diese hatte aber keinen ausgeprägten Charakter.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Übergeordnetes Chartbild bleibt bärisch:

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der Nasdaq unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 und SMA200). Solange diese Marken nicht zurückerobert werden, überwiegt das Risiko weiterer Abgaben.

24.919 Punkte als kurzfristige Schlüsselschwelle:

Oberhalb dieser Marke sind technische Erholungen möglich, darunter steigt die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung der nächsten Unterstützungen bis in den Bereich um 24.600 Punkte.

Leichter Vorteil für das Bear-Szenario:

Die aktuelle Nasdaq Prognose sieht eine seitwärts bis abwärts gerichtete Marktphase mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse (55 %) gegenüber dem bullischen Szenario (45 %).

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.312 Punkten. Nach einem freundlichen Handelsstart konnte sich der Index im Vormittagshandel zunächst erholen. Diese Bewegung hielt bis in den frühen Nachmittag an. Mit Beginn des offiziellen US-Handels setzten jedoch unmittelbar Gewinnmitnahmen ein. Der Nasdaq gab die zuvor erzielten Gewinne dynamisch wieder ab und fiel mit deutlichem Momentum bis an und unter die 25.100-Punkte-Marke zurück.

Am Abend gelang den Bullen zwar eine technische Gegenbewegung, diese blieb jedoch ohne nachhaltige Dynamik. Im Frühhandel setzte sich die Schwäche fort, womit sich das kurzfristige Gesamtbild weiter eingetrübt hat.

Marktdaten im Überblick

Handelstag 15.12.2025

Tageshoch: 25.448 Punkte

Tagestief: 25.069 Punkte

Tagesschluss: 25.117 Punkte

Tagesrange: 379 Punkte

Anmerkung: Veränderungen zum Vortag – rot = niedriger, grün = höher | Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Nasdaq Analyse – Chartcheck im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq startete gestern unterhalb der SMA20 (aktuell bei 25.113 Punkten). Im Vormittagshandel gelang es dem Index zunächst, diese Durchschnittslinie zu überwinden. Sämtliche Tagesgewinne wurden jedoch am Nachmittag innerhalb kurzer Zeit wieder abgegeben, der Nasdaq fiel erneut unter die SMA20 zurück.

Im Frühhandel rutschte der Index zusätzlich unter das 38,2 %-Retracement, was das Stundenchart weiter belastet. Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung bestehen.

Mögliche Abwärtsziele:

24.830/810 Punkte

übergeordnet: 24.610/585 Punkte

Erholungsszenario:

Erholungen könnten zunächst bis an das 38,2 %-Retracement führen. Erst ein Stundenschluss über der SMA20 würde das kurzfristige Chartbild spürbar aufhellen.

Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h-Chart): bärisch

Nasdaq Analyse – Betrachtung im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich, dass die SMA200 (aktuell bei 25.348 Punkten) den Nasdaq mehrfach gestützt hatte. Diese Unterstützung wurde zuletzt jedoch aufgegeben. Der Index konnte sich zwar kurzfristig wieder an diese Linie heranschieben, scheiterte dort aber erneut.

Solange der Nasdaq unter der SMA200 notiert, bleibt das übergeordnete Risiko weiterer Abgaben bestehen. Die in der Stundenanalyse genannten Kursziele behalten damit ihre Gültigkeit.

Erholungsziele im 4h-Chart:

38,2 %-Retracement

SMA200 als zentrale Widerstandszone

Eine nachhaltige Trendwende wäre erst dann gegeben, wenn sich der Nasdaq über der SMA50 etablieren kann.

Übergeordnete Nasdaq Prognose (4h-Chart): bärisch

Nasdaq Prognose für heute – Handelsausblick

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 24.919 Punkten, rund 393 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 24.919 Punkten stabilisieren, ergeben sich Erholungschancen in Richtung:

24.943/45

24.980/82

25.023/25

25.060/62

25.101/03

25.138/40

25.178/80 Punkte

Oberhalb davon rücken weitere Ziele bis 25.449/51 Punkte in den Fokus.

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der 24.919-Punkte-Marke, sind weitere Abgaben wahrscheinlich. Nächste Ziele:

24.888/86

24.849/47

24.816/14

24.755/53

24.695/93

24.645/43 Punkte

Unterhalb dieser Zone liegen weitere Unterstützungen bis 24.426/24 Punkte.

Wichtige Marken der Nasdaq Analyse

Widerstände

25.113

25.303 / 25.348 / 25.366

25.413

25.541 / 25.558

25.600 / 25.609

25.715 / 25.735

Unterstützungen

24.886

24.602

24.551

24.307

24.222

Zusammenfassung – Nasdaq Prognose

Auf Basis unserer aktuellen Nasdaq Analyse rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.

Bullisches Szenario: 45 %

Bärisches Szenario: 55 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.043 / 25.222 Punkten auf der Oberseite und 24.753 / 24.604 Punkten auf der Unterseite.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*