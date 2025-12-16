DAX Prognose heute (16.12.2025) – DAX aktuell, Chartanalyse & Trading-Setups

- DAX aktuell an entscheidender Unterstützungszone
- Technisches Bild kurzfristig neutral bis bärisch
- Bear-Szenario leicht wahrscheinlicher als Bull-Szenario
DAX Prognose für Dienstag, 16.12.25 – DAX Prognose zum Wochenstart
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.320 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert, das direkt abverkauft worden ist. Die Bullen konnten den Index am Vormittag stabilisieren und nachfolgend wieder aufwärtsschieben, haben das Tageshoch aber nicht mehr erreicht. Am frühen Nachmittag bröckelten die Notierungen wieder ab. Der Rücksetzer am späten Nachmittag wurde zwar zurückgekauft, die Bewegung hatte aber keine Substanz. Den Bullen gelang es dennoch einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.216 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
-
DAX aktuell an entscheidender Unterstützungszone
Der DAX testet im Frühhandel die SMA200 im 1h-Chart bei rund 24.108 Punkten. Diese Zone ist kurzfristig richtungsentscheidend: Ein Halt darüber eröffnet Erholungspotenzial, ein Bruch würde das bärische Szenario deutlich bestätigen.
-
Technisches Bild kurzfristig neutral bis bärisch
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart hat der DAX wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50) verloren. Erst eine Rückeroberung dieser Marken würde die DAX Prognose wieder aufhellen, aktuell überwiegt jedoch das Abwärtsrisiko.
-
Bear-Szenario leicht wahrscheinlicher als Bull-Szenario
Mit 55 % liegt die Wahrscheinlichkeit derzeit auf der Unterseite. Die erwartete Tagesrange reicht bis in den Bereich 24.030 / 23.880 Punkte, während Erholungen auf der Oberseite engmaschig verkauft werden dürften.
Der DAX startete gestern Morgen bei 24.320 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels wurde unmittelbar das Tageshoch markiert, das anschließend deutlich abverkauft wurde. Im weiteren Vormittagsverlauf stabilisierten die Bullen den Index und schoben die Notierungen erneut aufwärts, ohne jedoch das Tageshoch wieder zu erreichen.
Am frühen Nachmittag kam erneut Verkaufsdruck auf. Zwar wurde der Rücksetzer am späten Nachmittag nochmals zurückgekauft, der Bewegung fehlte jedoch die notwendige Dynamik. Dennoch gelang es den Bullen, einen leichten Xetra-Tagesgewinn zu sichern. Nachbörslich bewegte sich der DAX in einer engen Seitwärtsrange und beendete den Handel bei 24.216 Punkten.
Im Frühhandel setzte sich die Schwäche fort, der DAX notierte zeitweise an und unter der Marke von 24.100 Punkten.
Marktbreite (Xetra-Schluss 15.12.2025):
-
25 Aktien im Plus, 15 Aktien im Minus
-
Gewinner: Zalando (+2,36 %), Fresenius (+2,02 %), Commerzbank (+1,75 %)
-
Verlierer: Rheinmetall (-3,09 %), Daimler Truck Holding (-2,52 %), Vonovia (-1,80 %)
DAX Prognose – Chartcheck im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte gestern Morgen zunächst oberhalb der SMA20 (aktuell bei 24.193 Punkten). Der Versuch, dynamisch aufwärtszulaufen, scheiterte jedoch früh. Im Verlauf des Vormittags fiel der Index unter die SMA20 sowie unter die SMA50 (24.275 Punkte), konnte sich dort kurzfristig stabilisieren und eine Entlastungsbewegung über die SMA50 ausbilden.
Diese Bewegung wurde jedoch erneut abverkauft. Am Nachmittag setzte der DAX wieder unter die SMA20 zurück und etablierte sich am Abend darunter. Im Frühhandel kam es zu einem Test der SMA200 bei aktuell 24.108 Punkten.
DAX Prognose 1h-Chart:
Die Bullen müssen per Stundenschluss verhindern, dass der DAX unter die SMA200 rutscht. Gelingt dies, ist eine technische Erholung in Richtung SMA20 und anschließend SMA50 möglich. Besonders belastbar wäre eine dynamische Bewegung direkt bis an die SMA50.
Setzen sich hingegen die Bären durch und der DAX etabliert sich unter der SMA200, würde sich das kurzfristige Chartbild klar bärisch eintrüben. In diesem Fall könnten weitere Rücksetzer in Richtung 24.060/50 Punkte sowie 23.940/25 Punkte folgen.
Einschätzung 1h-Chart: neutral / bärisch
DAX Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart hatte der DAX in den vergangenen Handelstagen unter die SMA20 (24.270 Punkte) zurückgesetzt, konnte sich dort zunächst stabilisieren und zeitweise wieder darüber etablieren. Zum Wochenstart wurde diese Durchschnittslinie jedoch erneut aufgegeben.
Im Frühhandel setzte der Index bis an die SMA50 (24.137 Punkte) zurück. Auch hier gilt: Die Bullen müssen den DAX über dieser Linie halten, um eine erneute Aufwärtsbewegung einzuleiten. Je dynamischer die Abkopplung von der SMA50 erfolgt, desto belastbarer wäre das bullische Szenario.
Misslingt dies, könnte sich die Schwäche ausdehnen. Übergeordnet bleibt auch die SMA200 bei 23.855 Punkten ein mögliches Anlaufziel.
Einschätzung 4h-Chart: neutral
DAX Prognose heute – Ausblick & Trading-Setups
Der DAX startete heute Morgen bei 24.118 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index deutlich unter dem Niveau des gestrigen Tagesschlusses.
Long-Szenario (Bull Case)
Kann sich der DAX über der Marke von 24.118 Punkten stabilisieren, sind folgende Anlaufziele auf der Oberseite relevant:
24.136/38 → 24.152/54 → 24.171/73 → 24.195/97 → 24.222/24 → 24.243/45 →
24.261/63 → 24.280/82 → 24.297/99 → 24.317/19 → 24.339/41 → 24.361/63 →
24.383/85 Punkte
Oberhalb von 24.383/85 Punkten wären weitere Ziele bis in den Bereich 24.657/59 Punkte möglich.
Short-Szenario (Bear Case)
Kann sich der DAX nicht über 24.118 Punkten halten, ergeben sich folgende Abwärtsziele:
24.105/03 → 24.088/86 → 24.069/67 → 24.050/48 → 24.032/30 → 24.015/13 →
23.996/94 → 23.978/76 → 23.955/53 → 23.936/34 Punkte
Unterhalb von 23.936/34 Punkten rücken weitere Ziele bis in den Bereich 23.718/16 Punkte in den Fokus.
DAX aktuell – Unterstützungen und Widerstände
Widerstände:
24.131/37
24.227/75/93
24.363
24.424/70/96
24.511/95
24.685
Unterstützungen:
24.108
24.074/31/14
23.969/22
23.887/55/22
23.781/07
23.615
Quelle: Eigenanalyse auf Basis der XStation5-Charts
Markteinschätzung & Tagesrange
Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.
-
Bull-Szenario: 45 %
-
Bear-Szenario: 55 %
Die erwartete Tagesrange liegt bei 24.197 / 24.282 bis 24.030 / 23.880 Punkten (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr).
Stimmung der internationalen Anleger – Fear & Greed Index
Der Fear-&-Greed-Index notierte zuletzt bei 50 und befindet sich damit im neutralen Bereich.
-
Vor einer Woche: 31 (Fear)
-
Vor einem Monat: 22 (Extreme Fear)
-
Vor einem Jahr: 49 (Neutral)
Extreme Ausschläge über 70 oder unter 30 deuten auf instabile Marktphasen hin und können kurzfristige Umkehrbewegungen ankündigen.
Zusammenfassung – DAX Prognose & DAX aktuell:
Kurzfristig bleibt der DAX technisch angeschlagen. Entscheidend ist heute die Verteidigung der SMA200 im Stundenchart. Solange diese hält, bleibt eine technische Erholung möglich. Ein Bruch dieser Zone würde das bärische Szenario deutlich stärken.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
