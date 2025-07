DAX Gewinner: BMW Aktie - In den letzten Handelstagen erneuter Kaufdruck

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.07.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Per Xetra Schluss notierten gestern (10.07.2025) 24 Aktien im Plus, 16 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte BMW an, die sich um 3,77 Prozent verteuerten, Sartorius gewann 3,12 Prozent, Dr. Ing. h.c. F. Porsche (Porsche VZ) legte um 2,81 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Donnerstag - BMW ► BMW WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker: BMW

Die BMW-Aktie (BMW) hat gestern per Xetra Schluss 3,77 Prozent* gewonnen und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Nachdem die Aktie im April 2024 das Jahreshoch (115,20 EUR) formatiert hatte, ging es kontinuierlich abwärts. Im Tageschart ist erkennbar, dass es keine wesentlichen Erholungen gegeben hat und die Erholungen, die sich eingestellt haben, wurden nachfolgend gleich wieder abverkauft. Mitte September kam der Punch mit einem Tagesverlust von über 10 Prozent. Die Aktie hat seit dem Hoch in gut fünf Monaten fast 40 Prozent an Wert verloren. In den Folgetagen hat sich die Aktie wieder fangen können und hat nachfolgend zunächst große Teile der Verluste wieder kompensieren können. Es ging es über die 78 EUR-Marke, diese Marke konnte aber nicht gehalten werden. Die Notierungen bröckelten in den Folgewochen weiter ab. Mitte November wurde das Jahrestief bei 65,24 EUR formatiert. Das Papier konnte sich nachfolgend moderat, im weiteren Handelsverlauf deutlicher erholen. Es ging zurück in eine Box zwischen 75 EUR und 80 EUR und hier seitwärts weiter. Mitte Februar konnte die Aktie zwar aus der Box laufen, hat es aber nicht geschafft, sich auch verbindlich nach Norden zu lösen. Es ging im weiteren Handelsverlauf dynamisch abwärts. Vom Jahrestief 2025 (62,96 EUR) konnte sich das Wertpapier im Handelsverlauf wieder erholen. Es ging dynamisch an und über die 80 EUR-Marke, wobei diese Bewegung direkt Gewinnmitnahmen ausgelöst hat. Das Papier setzte etwas zurück, konnte in den letzten Handelswochen übergeordnet in einer Box seitwärtslaufen. Erst in den letzten Handelstagen hat sich erneuter Kaufdruck eingestellt. Die letzten fünf Tageskerzen sind alle grün.

Im Rahmen der Erholungsbewegung im Februar /März konnte sich die Aktie über die SMA200 (aktuell bei 76,43 EUR) schieben, hat es aber nicht geschafft sich auch verbindlich darüber festzusetzen. Es ging wieder unter diese Linie. Zwar ging es vom Jahrestief direkt aufwärts über alle drei Durchschnittslinien, aber auch hier hat es das Wertpapier nicht geschafft, sich über dieser Linie zu etablieren. Es ging in den letzten Handelswochen im Dunstkreis dieser Linie entlang. Das Papier konnte sich in den letzten Handelstagen aufwärtsschieben, wobei die Dynamik sich erst in den letzten drei Handelstagen eingestellt hat. Die Kursmuster lassen sich sehr gut aus dem Chart herauslesen.

Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart deutlich aufgehellt. Die SMA200 war in den letzten Handelsmonaten ein Brett. Die aktuellen Kursmuster können so interpretiert werden, dass die Aktie sich verbindlich von dieser Durchschnittslinie hat lösen können. Solange das Papier über der SMA50 (aktuell bei 77,00 EUR) notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen, wobei sich durchaus Gewinnmitnahmen einstellen könnten. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 88 / 92 EUR bzw. die 102,35 EUR (GAP) sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnte zunächst die SMA50 und darunter die SMA200 stützen. Insbesondere die SMA200 könnte jetzt ein belastbarer Support sein, nachdem es wochenlang nicht über diese Linie ging. Wesentlich unter diese beiden Durchschnittslinie sollte es im Zuge von Rücksetzern nicht mehr gehen.

Die BMW Aktie im Tageschart:

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass auch auf dieser Zeitebene die SMA200 (aktuell bei 75,33 EUR) eine besondere Relevanz hat, die aus dem Chart gut herausgelesen werden kann. Die Aktie ist zwar im April dynamisch über alle drei Durchschnittslinien gelaufen, konnte sich aber nicht verbindlich über der SMA200 etablieren. Es ging in den folgenden Handelswochen im Dunstkreis aller drei Durchschnittslinien seitwärts weiter. Das Wertpapier konnte sich vor einigen Handelstagen von der SMA50 (aktuell bei 76,05 EUR) / SMA200 dynamisch nach Norden lösen.

Damit kann auch das 4h Chart bullisch interpretiert werden. Solange die Aktie über der SMA20 (aktuell bei 79,81 EUR) notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Sollte sich Schwäche einstellen, so könnte sich diese an der SMA20 erholen. Um das bullische Gesamtbild nicht in Frage zu stellen, so sollte es nicht mehr wesentlich unter diese Durchschnittslinie gehen.

Die BMW Aktie im 4h Chart:

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts

Widerstände

88,24

92,36

102,35 (GAP)

Unterstützungen

82,31

79,81

79,72

77,00

76,43

76,05

75,82

75,80

75,33

73,44 (GAP)

