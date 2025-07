DAX Gewinner: Commerzbank Aktie - Vom Jahrestief erholt

Per Xetra Schluss notierten gestern (09.07.2025) 37 Aktien im Plus, 3 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Siemens an, die sich um 3,68 Prozent verteuerten, Mercedes Benz Group gewann 3,14 Prozent, Deutsche Bank legte um 3,08 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Mittwoch - Siemens

► Siemens WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101 | Kürzel: SIE

Die Siemens Aktie (SIE) hat gestern per Xetra Schluss 3,68 Prozent* gewonnen und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier ist im Juli 2024 aus der Seitwärtsbox gefallen und hat bis Anfang August 2024 in den Bereich der 150 EUR zurückgesetzt. Nachdem das Jahrestief 2024 formatiert war, ging es in moderaten Impulsen aufwärts. Es stellten sich zwar immer wieder einmal Rücksetzer ein, diese wurden aber zeitnah zurückgekauft. Das Papier konnte sich im Oktober wieder in den Bereich der 180 EUR laufen. Nach einer längeren Konsolidierung ging es ab Dezember dynamischer aufwärts. Die Aktie konnte Ende Januar an und über die 200 EUR-Marke laufen und sich dort festsetzen. Anfang März wurde das Jahreshoch bei 243,55 EUR formatiert. Nachfolgend stellten sich übergeordnet Gewinnmitnahmen ein, die teilweise einen dynamischen Charakter hatten. Das Jahrestief Anfang April (165,00 EUR) wurde zurückgekauft, das Papier ist wieder über die 200 EUR gelaufen und hat sich über dieser Marke festgesetzt. Im Tageschart ist erkennbar, dass es in den letzten Handelswochen übergeordnet in einer Box seitwärts ging.

Die Aktie konnte sich rasch vom Jahrestief erholen. Es ging direkt über die SMA200 (aktuell bei 202,24 EUR) und die SMA20 (aktuell bei 215,91 EUR), nachfolgend auch über die SMA50 (aktuell bei 216,36 EUR). Die Aktie hat es in den letzten Handelswochen aber nicht vermocht, sich von diesen beiden Durchschnittslinien nach Norden zu lösen. Die Aktie bewegte sich im Bereich der SMA20 seitwärts. Rücksetzer konnte sich an der SMA50 stabilisieren und erholen. Im Handelsverlauf konnte sich das Papier gestern von der SMA50 nach oben lösen.

Damit hat sich das Tageschart etwas aufgehellt. Die Aktie muss aber in den kommenden Handelstagen belegen, dass diese Bewegung auch Substanz hat. Voraussetzung dafür wäre, dass der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Stellt sich dies ein, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze in Richtung der 230 EUR-Marke gehen. Kann sich die Aktie über dieser Marke festsetzen, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Erholungen in Richtung des Jahreshochs bzw. der 265 EUR weiter fortsetzen könnten.

Wird der Tagesschluss von gestern aber nicht bestätigt, so könnte es mit einer roten Tageskerze wieder abwärts gehen. Das Wertpapier hätte im Zuge von Schwäche die Möglichkeit sich im Bereich der SMA50 / SMA20 zu erholen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen. Wesentlich unter diese Linien sollte es nicht mehr gehen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Die Siemens Aktie im Tageschart:

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie konnte sich im Zuge der Erholung zunächst wieder über alle drei Durchschnittslinien schieben. Es ging nachfolgend im Dunstkreis dieser drei Linien seitwärts weiter. Das Papier konnte sich weder nach Norden lösen, noch hatten Rücksetzer einen ausgeprägten Charakter. Erst im Handel gestern gelang es, sich etwas von der SMA20 (aktuell bei 219,10 EUR) abzusetzen.

Es gilt nach wie vor: die Aktie muss sich über der SMA20 etablieren und nach Möglichkeit zügig aufwärtsschieben. Sollte diese gelingen, so könnten die Anlaufziele erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten sich diese zunächst im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Hält der Support nicht, so könnte darunter die SMA50 (aktuell bei 219,10 EUR) noch eine weitere Unterstützung bieten.

Die Siemens Aktie im 4h Chart:

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts

Widerstände

231,15

233,75 (GAP)

241,90

Unterstützungen

220,61

219,43

219,10

216,75 (GAP)

216,36

216,17

215,91

209,64

202,24

