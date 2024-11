DAX Gewinner: Continental - Aktie muss sich heute beweisen

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (15.11.2024) 24 Aktien im Plus, 16 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Continental an, die sich um 2,87 Prozent verteuerten, Brenntag gewann 2,62 Prozent, Fresenius legte um 1,80 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Freitag - Continental ► Continental: ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON

Die Continental Aktie (CON) hat am Freitag per Xetra Schluss 2,87 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Die Aktie konnte direkt zu Jahresbeginn das Jahreshoch formatieren (78,38 EUR). Das Wertpapier gab zunächst nach, versuchte im Februar erneut an das Hoch zu laufen, schaffte es trotz vielfältiger Versuche nicht. In der Konsequenz stellten sich deutliche Rücksetzer ein, die einen kontinuierlichen Charakter hatten. Dem Wertpapier gelang es im Mai eine Stabilisierung abzubilden, die aber von weiterer Schwäche gefolgt wurde. Das Wertpapier konnte sich erst im Juli bei 51,60 EUR stabilisieren und nachfolgend praktisch direkt eine dynamische Entlastungsbewegung über die 60 EUR-Marke abzubilden, diese Bewegung wurde nachfolgend aber wieder abverkauft. Die Aktie setzt knapp unter das Juli Tief zurück und markierte bei 51,44 EUR) ein weiteres Tief. Von hier aus lief die Aktie aufwärts an und über die 60 EUR-Marke, gab diese Marke aber wieder auf. Es ging dynamisch an das Jahrestief (51,02 EUR). Die Verluste wurden nachfolgend im Zuge der Aufwärtsbewegung direkt wieder zurückgekauft, die 60 EUR-Marke wurde im Rahmen der Erholung wieder knapp überwunden. Im Oktober gelang es dem Wertpapier erneut über die 60 EUR-Marke zu laufen, sie hat es aber erneut nicht vermocht, sich über dieser Marke festzusetzen. Nachfolgend bröckelten die Notierungen wieder ab. Mit einem GAP up ging es vor einigen Handelstagen direkt über die 60 EUR-Marke, über der sich der Anteilsschein nach einigen Mühen auch etablieren konnte.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie in der ersten Erholungsbewegung im Juli direkt an die SMA50 (aktuell bei 57,39 EUR) schieben konnte, es aber nicht geschafft hat, sich auch über dieser Durchschnittslinie zu etablieren. Es ging nachfolgend wieder unter die SMA20 (aktuell bei 58,70 EUR), die aber im Zuge der zweiten Erholungsbewegung im August wieder überschritten werden konnte. Sowohl die SMA20 als auch die SMA50 wurden immer wieder aufgegeben und nachfolgend wieder zurückgewonnen. Die Bewegungen vor einigen Handelstagen gingen direkt über die SMA20 / SMA50 bis an die SMA200 (aktuell bei 61,46 EUR), die am Freitag der letzten Handelswoche verbindlich überwunden werden konnte. Die Aktie hat es auch geschafft, einen Tagesschluss über dieser Durchschnittslinie zu formatieren.

Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart aufgehellt, die Aktie muss aber heute den Beweis dafür liefern, dass dieser Move Substanz hat. Dazu ist es notwendig, dass der Tagesschluss von Freitag heute bestätigt wird. Stellt sich dies ein, so wäre es in unseren Augen zwingend, dass sich das Papier direkt weiter aufwärtsschieben kann, um einen Fehlausbruch zu verhindern. Bullisch würde es werden, wenn es dem Wertpapier gelingt, das GAP bei 64,70 EUR zu schließen. Sollten diese Kursmuster abgebildet werden können, so könnte es weiter aufwärts in den Bereich der 67 / 69 EUR gehen.

Wird der Tagesschluss von Freitag heute nicht bestätigt, so könnte es im Zuge von Abgaben zunächst wieder unter die SMA200 gehen. Geht der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verloren, so könnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der SMA20 bzw. der SMA50 ausdehnen könnten.

* Basis Xetra-Schluss

Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chartbullisch

Im 4h Chart ist die Relevanz der SMA200 (aktuell bei 58,17 EUR), sehr gut herauszulesen. Das Papier konnte sich immer mal wieder an und über diese Durchschnittslinie schieben, hat es aber nicht geschafft, sich auch verbindlich über dieser Linie zu etablieren. Es folgten immer wieder Rücksetzer, wobei die Abgaben beim letzten Rücksetzer einen überschaubaren Charakter hatten. Es ging vor einigen Handelstagen mit einem GAP up wieder über die SMA200, als auch über die anderen beiden Durchschnittslinien. Die Aktie konnte im weiteren Handelsverlauf den Abstand zur SMA200 immer weiter vergrößern.

Solange das Wertpapier es schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, die unter die SMA20 gehen, so könnten die SMA50 (aktuell bei 58,54 EUR) als auch die SMA200 darunter noch einen weiteren Support bieten.

* Basis Xetra-Schluss

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

