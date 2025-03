DAX Gewinner: Deutsche Telekom Aktie - stabilisiert und wieder aufwärts laufend

Per Xetra Schluss notierten Freitag (07.03.2025) 16 Aktien im Plus, 24 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte die Deutsche Telekom an, die sich um 3,37 Prozent verteuerten, E.ON gewann 2,74 Prozent, Commerzbank legte um 2,39 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Freitag - Deutsche Telekom

► Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Kürzel: DTE

Die Deutsche Telekom Aktie (DTE) hat am Freitag per Xetra Schluss 3,37 Prozent* zulegen können und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Der Anteilsschein hat sich seit April 2024 deutlich und von allem sukzessive erholen können. Die Aufwärtsimpulse auf Tagesbasis waren überschaubar; die Aktie hat es aber immer wieder geschafft, die Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, zeitnah auszugleichen. Das Kaufinteresse hat bis Anfang Dezember 2024 angehalten. Es stellten sich dann die ersten größeren Abgaben ein, die die Aktie wieder deutlicher unter die 30 EUR-Marke gedrückt haben. Marktteilnehmer haben diese Schwäche aber für weitere Käufe genutzt. Anfang Januar gelang der Richtungswechsel. Der Notierungen erholten sich zunächst moderat, im weiteren Handelsverlauf aber dynamisch. Es ging im Zuge der Aufwärtsbewegung bis an und über die 35,00 EUR-Marke. Im Tageschart ist erkennbar, dass der Kaufdruck in den letzten Handelstagen zugenommen hat. Nachdem das Jahreshoch (35,84 EUR) formatiert war kam es in den folgenden drei Handelstagen zu Abgaben. Erst am Freitag der letzten Handelswoche konnte sich das Papier stabilisieren und wieder aufwärtslaufen.

Nachdem sich das Wertpapier im April / Mai von der SMA20 (aktuell bei 34,19 EUR) / SMA50 (aktuell bei 31,87 EUR) lösen konnte ging es aufwärts. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich Schwäche bis Dezember immer wieder an der SMA20, spätestens an der SMA50 stabilisieren und erholen konnte. Auch der letzte Rücksetzer hat sich im Bereich der SMA50 stabilisieren und nachfolgend deutlich erholen können. Im Zuge der Schwäche hat sich die Aktie Ende der letzten Handelswoche unter die SMA20 geschoben, hat den Kontakt aber halten können.

Wird der Tagesschluss von Freitag heute bestätigt, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze wieder an und über die SMA20 gehen. Sollte die Aktie es schaffen, über die SMA20 zu laufen, so würde sich das Chartbild dann bullisch aufhellen, wenn es das Papier schafft, sich zügig von der SMA20 nach Norden zu schieben. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so könnte es weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen.

Gelingt die Bewegung aber nicht, so könnte es heute mit einer weiteren roten Tageskerze weiter abwärts gehen. Geht es unter das Tagestief von Freitag, so könnte es im Zuge weiterer Schwäche bis an die SMA50 gehen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten sich die Notierungen spätestens im Bereich dieser Linie erholen und einen Richtungswechsel abbilden.

* Basis Xetra-Schluss

Deutsche Telekom Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch / neutral

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie im Dezember im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 34,24 EUR) / SMA20 (aktuell bei 34,34 EUR) bewegt hat. Der letzte Rücksetzer, Ende Januar, konnte sich im Dunstkreis der SMA50 stabilisieren. Die SMA200 (aktuell bei 31,37 EUR) wurde im Zuge dessen nicht angelaufen, wie im Chart gut erkennbar. Ende Januar konnte sich die Aktie im Rahmen von dynamischen Aufwärtsimpulsen von dieser Linie lösen und an und über die 33 EUR-Marke und nach einem weiteren kleineren Rücksetzer über die 35 EUR-Marke laufen, hat in den letzten Handelstagen aber etwas an Substanz abgegeben. Es ging im Zuge der Schwäche an und unter die SMA50 / SMA20. Damit ist die Bewertung des Charts auf neutral gesprungen.

Die Aktie muss heute unbedingt versuchen, sich wieder in Richtung der beiden Durchschnittslinien zu schieben. Werden diese Linien heute im Handel angelaufen, so bleibt aber abzuwarten, ob der Anteilsschein die Kraft hat, auch über diese beiden Linien zu laufen, die aktuell eng zusammen liegen. Perspektiven auf der Oberseite ergeben sich erst dann, wenn das Papier sich wieder verbindlich über der SMA20 festgesetzt hat.

Solange das Wertpapier aber unter der SMA50 notiert, solange könnte sich jederzeit weitere Schwäche einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 gehen könnte. Spätestens hier sollte sich das Papier erholen, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten.

* Basis Xetra-Schluss

Deutsche Telekom Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral

