DAX Gewinner: E.ON Aktie - SMA200 im Tageschart überwunden

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (23.05.2025) 10 Aktien im Plus, 30 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte E.ON an, die sich um 1,13 Prozent verteuerten, Symrise gewann 0,89 Prozent, Vonovia legte um 0,78 Prozent zu

► Der DAX 40 Gewinner am Freitag - E.ON

► E.ON WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker: EOAN

Die E.ON Aktie (EOAN) hat am Freitag per Handelsschluss um 1,13 Prozent* zugelegt und war damit die Aktien, mit dem größten Tagesgewinn.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie bewegte sich bis Mitte August in einer engen Box seitwärts weiter. Es stellte sich im Handelsverlauf Kaufdruck ein, der den Anteilsschein bis Mitte September an das Jahreshoch bei 13,80 EUR gebracht hat. Das Level konnte die Aktie aber nicht halten. Es ging bis Mitte Januar abwärts. Es haben sich bis dahin zwar Erholungen eingestellt, diese hatten aber keine Substanz. Eine Bodenbildung hat sich erst Mitte Januar eingestellt. Nachdem sich die Aktie zunächst erst moderat erholen konnte, nahm der Kaufdruck in den folgenden Handelswochen deutlich zu. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich die Aufwärtsbewegung übergeordnet weiter fortgesetzt hat. Mitte April als auch Mitte Mai haben sich größere Rücksetzer eingestellt, die aber direkt wieder zurückgekauft wurden. Die Aktie hat sich mittlerweile über der 15 EUR-Marke festsetzen können.

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier, Ende Februar die SMA200 (aktuell bei 12,75 EUR) überwinden konnte. Nach einigen Mühen konnte sich die Aktie von dieser Durchschnittslinie lösen und dynamisch weiter aufwärtslaufen. Im Rahmen der folgenden Rücksetzer konnte sich das Papier übergeordnet im Bereich der SMA20 (aktuell bei 15,27 EUR) stabilisieren und erholen. Auch der letzte Rücksetzer unter diese Linie wurde direkt wieder zurückgekauft. Es ging mit einem GAP up zurück über die SMA20.

Damit bleibt das Tageschart bullisch zu interpretieren. Solange das Wertpapier per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung der 17,50 EUR bzw. übergeordnet an die 19,50 EUR Marke gehen.

Rücksetzer könnten sich, wie in den letzten Handelswochen auch, im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Das Tageschart würde sich eintrüben, wenn der Anteilsschein im Rahmen von Schwäche unter diese Durchschnittslinie fällt und nachfolgend auch den Kontakt verliert. Das könnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der SMA50 (aktuell bei 14,46 EUR) ausdehnen könnten. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten die Notierungen spätestens im Bereich dieser Durchschnittslinie einen Richtungswechsel abbilden.

Die E.ON Aktie im Tageschart:

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie Ende Januar vergleichsweise mühelos über die SMA20 (aktuell bei 15,24 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 15,28 EUR) geschoben hat. An der SMA200 (aktuell bei 13,88 EUR) ging es zunächst nicht weiter. Das Papier konnte sich dann aber an der SMA20 entlanghangeln und über die SMA200 laufen. Ab Mitte Februar gelang es sich verbindlich von der SMA200 zu lösen. Die Rücksetzer die sich nachfolgend eingestellt haben konnten sich jeweils an der SMA20 stabilisieren und erholen. Hat diese Linie als Support nicht gehalten, so hat darunter die SMA50 einen Support geboten. Zuletzt ging es unter die beiden Durchschnittslinien, die Aktie hat es aber geschafft, sich nachfolgend und übergeordnet im Bereich dieser Linien festzusetzen und konnte in der letzten Handelswoche wieder über beide Durchschnittslinien laufen.

Damit hat sich auch das 4h Chart bullisch aufgehellt. Solange die Aktie über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren und erholen. Hält dieser Support nicht, so könnte es weiter abwärts an die SMA50 gehen. Wesentlich unter die SMA50 sollte es nicht mehr gehen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Die E.ON Aktie im 4h Chart:

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: