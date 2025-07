DAX Gewinner: Heidelberg Materials Aktie - Kurs auf übergeordnete, kurzfristige Abwärtstrendlinie

Per Xetra Schluss notierten gestern (07.07.2025) 28 Aktien im Plus, 12 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Heidelberg Materials an, die sich um 2,94 Prozent verteuerten, Siemens Energy gewann 2,48 Prozent, Rheinmetall legte um 2,20 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Montag - Heidelberg Materials

► Heidelberger Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI

Die Heidelberg Materials Aktie (HEI) hat gestern per Xetra Schluss 2,94 Prozent* gewonnen und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Nach einer ausgeprägten Seitwärtsphase im September und im Oktober ging es Anfang November deutlich und dynamisch aufwärts. Das Papier hat sich im Zuge der Aufwärtsbewegung über der 110 EUR-Marke festsetzen könnten. Die Aktie hat den Anstieg nachfolgend vergleichsweise lange konsolidiert und hat die Aufwärtsbewegung dann weniger dynamisch weiter fortgesetzt. Nach einem weiteren, kleinen Rücksetzer hat sich erneutes Kaufinteresse eingestellt. Die Aktie konnte die Aufwärtsbewegung Mitte Januar weiter fortsetzen. Das Papier ist nach dem GAP up Anfang März an immer neue Hochs gelaufen. Ende März konnte die Aktie ein Hoch bei 182,25 EUR formatieren, das aber im weiteren Handelsverlauf direkt abverkauft wurde. Erst Anfang April konnte sich das Papier bei 134,00 EUR stabilisieren und nachfolgend erholen. Im Tageschart ist die hohe Vola der letzten Handelswochen erkennbar. Das Wertpapier konnte sich nachfolgend weiter erholen und in den Bereich der 185 / 190 EUR laufen. Nach einem kleineren Rücksetzer Ende Mai ging es dynamisch aufwärts an die 200 EUR-Marke.

Im Rahmen der Entlastungsbewegung im April ist es wieder über die SMA50 (aktuell bei 182,65 EUR) und nachfolgend auch über die SMA20 (aktuell bei 186,05 EUR) gegangen. Das Papier konnte sich im weiteren Handelsverlauf über der SMA20 etablieren, diese Linie wurde im weiteren Handelsverlauf aber wieder aufgegeben. Es ist im Tageschart gut erkennbar, dass die SMA50 die Rücksetzer immer wieder stabilisieren konnte. Von dieser Linie konnte sich die Aktie dann dynamisch weiter an das Jahreshoch schieben aufwärtsschieben. Gestern ging es nach den moderaten Gewinnmitnahmen der letzten Handelswoche wieder aufwärts in den Dunstkreis der 200 EUR-Marke.

Wird der Tagesschluss von gestern heute im Handel bestätigt, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze aufwärts an und über das Jahreshoch (201,10 EUR) gehen. Darüber könnte die Aktie die 225 EUR bzw. die 245 EUR erreichen. Voraussetzung ist, dass sich das Papier über der SMA20 halten kann.

Wird der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt, so könnte es mit einer roten Tageskerze wieder in Richtung der SMA20 / SMA50 gehen. Das Papier hat im Tageschart den Vorteil, dass beide Durchschnittslinien aktuell eng zusammenliegen, das Wertpapier im Rahmen von Schwäche hier gut unterstützt wäre. Sollten diese beiden Linien aber aufgegeben werden, so würde sich das Tageschart wieder deutlich eintrüben.

Die Heidelberg Materials Aktie im Tageschart:

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie konnte sich vom Tief im April wieder rasch erholen. Es ging mehr oder weniger direkt wieder über die SMA200 (aktuell bei 176,61 EUR) und von hier aus dann auch über die SMA20 (aktuell bei 195,62 EUR) als auch über die SMA50 (aktuell bei 187,26 EUR). Im Chart ist gut erkennbar, dass es bis Mitte Mai an der SMA20 aufwärts ging. Diese Durchschnittslinie als auch die SMA50 wurden im Rahmen von Gewinnmitnahmen aufgegeben. Es ist aber auch gut zu erkennen, dass die Aktie nie den Kontakt zu diesen beiden Linien verloren hat. In der letzten Handelswoche ging es an der SMA50 / SMA20 seitwärts im Dunstkreis dieser Linien weiter. Der letzte Rücksetzer wurde noch von der SMA200 gestützt; von hier aus ging es dynamisch aufwärts an das Jahreshoch. Im Rahmen der Gewinnmitnahmen konnte sich die Aktie an der SMA20 sehr gut stabilisieren und gestern im Handel aufwärtslaufen. Diese Kursmuster lassen sich sehr gut aus dem Chart herauslesen.

Damit hat sich das Chartbild aufgehellt. Solange der Anteilsschein über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Rücksetzer haben die Chance sich an der SMA20 zu erholen. Hält die SMA20 aber nicht, so könnte die SMA50 darunter noch einen weiteren Support bieten. Wesentlich unter die SMA50 sollte es nicht mehr gehen, um die bullische Interpretation des Charts nicht in Frage zu stellen.

Die Heidelberg Materials Aktie im 4h Chart:

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral / bullisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts

Widerstände

201,10

225,00

245,00

Unterstützungen

195,62

195,35

195,01

187,26

186,05

185,20

182,65

181,10 (GAP)

179,70 (GAP)

