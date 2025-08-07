KEY TAKEAWAYS Die Entlastungsbewegung hat dazu beigetragen, das Chartbild wieder in ein neutrales Licht zu rücken. Der Index konnte sich im Handelsverlauf über die SMA20 schieben und auch festsetzen.Rücksetzer hätten die Chance sich an der SMA20 zu stabilisieren und zu erholen. Diese Durchschnittslinie könnte durchaus das Sprungbrett an und über die SMA50 sein, allerdings müssen die Bullen heute liefern. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash 📰 DAX Aktuell – Rückblick auf den 06.08.2025 Der DAX startete gestern vorbörslich bei 24.010 Punkten in den Handel. Das Tageshoch wurde vor Xetra-Beginn erreicht, danach setzte mit Handelsstart Schwäche ein. Bis zur Mittagszeit fiel der Index auf 23.809 Punkte, bevor sich die Bullen zurückmeldeten. Bis zum Abend konnte sich der DAX erholen und schloss den Xetra-Handel mit einem Tagesgewinn bei 23.949 Punkten – dem dritten Plus in dieser Woche. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Top-Aktien im DAX gestern: Vonovia: +3,47 % Deutsche Bank: +2,62 % Porsche VZ: +2,03 %

Verlierer des Tages: Bayer: -9,94 % Zalando: -9,02 % Beiersdorf: -8,36 %

📈 Technische Analyse – DAX Prognose im 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Stundenchart zeigte sich der DAX zunächst über der SMA20 (23.941 Punkte), fiel dann aber darunter und stabilisierte sich an der SMA50 (23.914 Punkte). Zum Handelsschluss notierte der Index erneut über der SMA20. 🔍 DAX Prognose (1h-Chart): neutral bis bullisch Wichtiger Widerstand: SMA200 bei 24.016 Punkten

Ziel bei Durchbruch: 24.350 – 24.500 Punkte

Risiko bei Scheitern: Rückfall unter SMA20 mit Supportversuchen an der SMA50 ⏱️ 4h-Chart: DAX Analyse und Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die letzten Handelstage brachten mehrfach Tests der SMA20 (23.876) und SMA50 (23.991). Ein bullischer Ausbruch gelang erst zur Wochenmitte, wurde jedoch von einem Fehlausbruch abgelöst. Erst der Richtungswechsel zum Wochenbeginn führte zur Stabilisierung. 🔍 DAX Prognose (4h-Chart): neutral bis bullisch Wichtige Linie: SMA200 bei 24.037 Punkten

Ein Überwinden und Etablieren über der SMA200 wäre ein klares bullisches Signal

Unterhalb der SMA20 würde sich das Chartbild deutlich eintrüben 🔮 DAX Prognose für den 07.08.2025 Der DAX eröffnete den Tag bei 24.042 Punkten, 93 Punkte über dem Schlusskurs von gestern. Die Erwartung lautet auf seitwärts / aufwärtsgerichteten Handel. Das heutige Prognose-Setup basiert auf konkreten Long- und Short-Marken: ✅ Long-Szenario: Halten über 24.042 Punkten aktiviert Kursziele bis:

24.098 → 24.136 → 24.211 → 24.350 Punkte ❌ Short-Szenario: Scheitern unter 24.042 Punkten eröffnet Abwärtsziele bis:

23.988 → 23.881 → 23.754 → 23.499 Punkte 📊 DAX Unterstützungen & Widerstände (Kurzüberblick) Widerstände Unterstützungen 24.044 / 24.116 / 24.211 24.017 / 23.999 / 23.875 24.349 / 24.449 23.781 / 23.639 / 23.577 🌍 Internationale Anlegerstimmung: Fear & Greed Index Aktueller Wert: 55 – Neutral

Vor einer Woche: 65 ( Greed )

Vor einem Monat: 77 ( Extreme Greed )

