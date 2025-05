DAX Gewinner: RWE Aktie - Breakout über 33,50/34 Euro voraus?

Per Handelsschluss notierten gestern (20.05.2025) 27 Aktien im Plus, 13 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte RWE an, die sich um 3,21 Prozent verteuerten, Fresenius Medical Care gewann 3,06 Prozent, Infineon legte um 2,44 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Dienstag - RWE

► RWE ISIN: DE0007037129 | WKN: 703712 | Ticker: RWE

Die RWE Aktie (RWE) hat gestern per Handelsschluss um 3,21 Prozent* zugelegt und war damit die Aktien, mit dem größten Tagesgewinn.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier hat Anfang Juni versucht an das Aprilhoch (36,26 EUR) zu laufen, ist aber gescheitert. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass es im weiteren Handelsverlauf in den Folgemonaten sukzessive weiter abwärts ging. Es haben sich zwar Erholungen eingestellt, diese wurden aber überwiegend gleich wieder abverkauft. Übergeordnet setzte sich die Abwärtsbewegung bis Ende 2024 fort. Das Papier konnte sich erst im Dezember stabilisieren; eine Erholung erfolgte erst Ende Februar. Diese Bewegung hatte Substanz. Es ging im Zuge der Bewegung bis Mitte März über die 32 EUR-Marke. Nach einem kleineren Rücksetzer konnte Anfang April das Jahreshoch bei 34,66 EUR formatiert werden. Es folgte ein dynamischer Rücksetzer, der aber direkt wieder zurückgekauft wurde. Es ging, im Rahmen einer V-Erholung, wieder in Richtung des Jahreshochs, wobei diese Marke nicht mehr erreicht wurde. In den letzten Handelswoche hat Schwäche das Kursgeschehen dominiert. Erst in den letzten Handelstagen konnte sich das Papier wieder etwas erholen. Im Handel gestern ging es mit einem GAP up wieder über die 33 EUR-Marke.

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier bis Ende 2024 an der SMA50 (aktuell bei 32,62 EUR) / SMA20 (aktuell bei 31,25 EUR) abwärts gelaufen ist, sich aber im Dunstkreis dieser beiden Linien hat festsetzen können. Ende Februar konnten beide Durchschnittslinien mit einem GAP up überwunden werden. Die Aktie konnte sich nachfolgend sukzessive weiter aufwärts an und über die SMA200 (aktuell bei 31,26 EUR) schieben. Es ging vom Jahreshoch wieder an und unter diese Linie, das Papier konnte sich innerhalb weniger Handelstage wieder über die SMA200 schieben und auch über die SMA20 laufen. Der Rücksetzer im Mai ging wieder in den Bereich der SMA200. Im Chart ist gut erkennbar, dass die Lunte der Tageskerze, zwar unter die SMA200 gelaufen ist, der Kerzenkörper aber deutlich über dieser Durchschnittslinie geblieben ist. Im Handel gestern ging es über die SMA50 bzw. über die SMA20.

Wesentlich ist, ob der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird oder nicht. Wird er bestätigt, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze weiter aufwärts gehen und die Aktie könnte sich über der SMA20 festsetzen. Ideal wäre eine weitere grüne Kerze, die die bullischen Ambitionen des Papiers unterstreichen würde. Sollte sich der Anteilsschein über der SMA20 etablieren können, so könnte es wieder in Richtung des Jahreshochs gehen.

Wird der Tagesschluss von gestern aber nicht bestätigt, so könnte es mit einer roten Tageskerze wieder unter die SMA50 gehen. Etabliert sich die Aktie per Tagesschluss wieder unter dieser Durchschnittslinie, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es im Rahmen weiterer Abgaben wieder in den Bereich der SMA200 gehen könnte. Wesentlich unter diese Linie sollte es in den kommenden Handelstagen nicht mehr gehen.

Die Siemens Energy Aktie im Tageschart:

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral / bullisch

++++++++++++++ Anzeige+++++++++++++++

Risikohinweis: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart hat die SMA200 (aktuell bei 31,67 EUR) eine Relevanz, die aus dem Chart sehr gut herausgelesen werden kann. Diese Linie konnte im Januar / Februar zunächst nicht überwunden werden. Die Aktie hat im Rahmen eines Rücksetzers noch einmal Luft geholt und ist mit einem GAP up über diese Durchschnittslinie gelaufen. Nachfolgend konnte sich das Papier auch direkt lösen und aufwärtslaufen. Anfang April ging es noch einmal an diese Linie, die als Support gut gehalten hat. Die folgende Erholung wurde abverkauft, die Aktie ist im Rahmen der Gewinnmitnahmen wieder an die SMA200 gelaufen, von hier aus konnte sich das Papier wieder erholen und sich über die SMA50 (aktuell bei 33,23 EUR) schieben.

Kann sich das Papier über der SMA50 etablieren, so könnte es weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen.

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA50 erholen. Hält diese Linie als Support nicht, so könnte darunter die SMA20 (aktuell bei 31,77 EUR) noch eine weitere Unterstützung bieten. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA20 in den letzten Handelstagen immer ein Brett gewesen ist, denkbar ist, dass diese Linie jetzt ein belastbarer Support sein könnte. Hält die Linie nicht, so könnte die SMA200 darunter noch stützen.

Die Siemens Energy Aktie im 4h Chart:

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: