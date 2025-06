DAX Gewinner: SAP Aktie - Durchschnittslinie der Aktie hat guten Support geliefert

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (30.05.2025) 23 Aktien im Plus, 17 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte SAP an, die sich um 1,95 Prozent verteuerten, Fresenius gewann 1,74 Prozent, Qiagen legte um weitere 1,53 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Freitag - SAP

► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP

Die SAP-Aktie (SAP) hat am Freitag per Handelsschluss um 1,95 Prozent* zugelegt und war damit die Aktien, mit dem größten Tagesgewinn.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie bis Mitte Februar 2025 sukzessive aufwärtsbewegt hat. Die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, wurden zeitnah zurückgekauft. Die Kaufdynamik hat seit Mitte 2024 deutlich zugenommen, was sehr gut aus den Charts herausgelesen werden kann. Mitte Februar wurden das Hoch bei 282,55 EUR festgestellt. In den folgenden Handelswoche dominierte Schwäche das Kursgeschehen. Es ging im Rahmen der Abgaben zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 263,65 EUR) und nachfolgend auch unter die SMA50 (aktuell bei 250,02 EUR). Zwar konnte sich die Aktie noch einmal in den Dunstkreis der SMA20 schieben, sich aber nicht über dieser Linie festsetzen. Weitere Schwäche, die sich eingestellt hat, führte das Papier an die SMA200 (aktuell bei 235,10 EUR), die übergeordnet als Support gehalten hat. Von der SMA200 ging es direkt wieder über die SMA20 / SMA50, wobei die Aufwärtsdynamik in den letzten Handelswochen zum Erliegen gekommen ist. Es ging in einer engen Box seitwärts weiter, die Rücksetzer konnten sich in den letzten Handelstagen immer an der SMA20 erholen. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass diese Durchschnittslinie der Aktie guten Support geboten hat.

Das Wertpapier muss jetzt versuchen, sich von der SMA20 zu lösen und zügig weiter aufwärtslaufen. Je dynamischer die Bewegungen abgebildet werden können, desto belastbarer wäre die Aufwärtsbewegung zu interpretieren. Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnte es wieder in Richtung des Jahreshochs gehen.

Hält die SMA20 aber per Tagesschluss nicht und verliert die Aktie im Rahmen von Schwäche den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie, so könnten sich die Abgaben bis in den Bereich der SMA50 ausdehnen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten die Notierungen spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden.

Die SAP Aktie im Tageschart:

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral / bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die ausgeprägte Seitwärtsphase ist im 4h Chart noch besser nachzuvollziehen. Auch auf dieser Zeitebene stabilisieren die SMA20 (aktuell bei 264,11 EUR) / SMA50 (aktuell bei 263,31 EUR) die Rücksetzer. Es ist aber auch die geringe Vola der letzten Handelswochen zu erkennen. Die Aktie konnte sich Ende der letzten Handelswoche über die SMA20 / SMA50 schieben. Es ist aber nicht gelungen, diesen Vorteil zu nutzen und mit Schwung nach Norden zu laufen.

Somit läuft das Papier die Gefahr, dass sich die Seitwärtsbewegung weiter fortsetzen könnte. Die Aktie muss sich verbindlich von der SMA20 nach Norden lösen, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so könnte es wieder in Richtung des Jahreshochs gehen.

Geht es wieder unter die SMA50, so ist wichtig, dass der Anteilsschein den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie hält. Gelingt dies aber nicht, so könnte es im Zuge von Schwäche wieder abwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 251,42 EUR) gehen.

Die SAP Aktie im 4h Chart:

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral / bullisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: seitwärts

