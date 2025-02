DAX Gewinner: Siemens Aktie - GAP geschlossen

Per Xetra Schluss notierten gestern (10.02.2025) 35 Aktien im Plus, 5 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Siemens an, die sich um 2,33 Prozent verteuerten, Siemens Healthineers gewann 2,26 Prozent, Mercedes Benz Group legte um weitere 1,80 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Montag - Siemens

► Siemens WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101 | Kürzel: SIE

Die Siemens Aktie (SIE) hat gestern per Xetra Schluss 2,33 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Wertpapier ist im Juli 2024 aus der Seitwärtsbox gefallen und hat bis in den Bereich der 150 EUR zurückgesetzt. Nachdem das Jahrestief 2024 formatiert war, ging es in moderaten Impulsen aufwärts. Es stellten sich zwar immer wieder einmal Rücksetzer ein, diese wurden aber zeitnah zurückgekauft. Das Papier konnte sich im Oktober wieder in den Bereich der 180 EUR laufen. Nach einer längeren Konsolidierung ging es ab Dezember dynamischer aufwärts. Die Aktie konnte Ende Januar an und über die 200 EUR-Marke laufen, setzte aber im Zuge eines GAP down wieder zurück. Dieser Rücksetzer wurde wieder zurückgekauft, das noch offene GAP geschlossen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie sich Ende November über alle drei Durchschnittslinien schieben konnte. Die Rücksetzer, die sich im weiteren Handelsverlauf eingestellt haben, konnten sich jeweils im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen. Diese Bewegungen lassen sich gut aus dem Chart herauslesen. In der letzten Handelswoche konnte sich die Aktie wieder verbindlich über die SMA20 (aktuell bei 203,24 EUR) schieben und darüber festsetzen. Im Handel gestern ging es mit einer grünen Tageskerze weiter aufwärts an und über die 210 EUR-Marke.

Das Tageschart kann damit uneingeschränkt bullisch interpretiert werden. Solange der Anteilsschein es schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es zu neuen Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 245/50 EUR sein und übergeordnet die 295/305 EUR sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten sich diese an der SMA20 stabilisieren und erholen. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelswochen immer ein guter Support gewesen. Wird diese Durchschnittslinie aufgegeben, so könnte darunter die SMA50 (aktuell bei 195,44 EUR) noch eine weitere Unterstützung bieten. Wesentlich unter diese Linie sollte es per Tagesschluss nicht mehr gehen, um die bullische Interpretation des Tagescharts nicht in Frage zu stellen.

* Basis Xetra-Schluss

Siemens Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie konnte sich im Zuge der Erholung über die SMA20 (aktuell bei 204,97 EUR) schieben und ist im Dunstkreis dieser Linie entlanggelaufen. Anfang November konnte sich das Papier zwar über die SMA20 scheiben, aber nur bedingt festsetzen. Es ging nachfolgend zunächst sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 (aktuell bei 204,47 EUR). Mit einem GAP up konnte sich das Papier wieder über die beiden Durchschnittslinien schieben, aber nicht festsetzen. Sämtliche Gewinne wurde nachfolgend wieder abgeben. Erst nachdem die Aktie im November noch einmal an die SMA200 (aktuell bei 191,97 EUR) zurückgesetzt hat, ging es mit Dynamik und mit Momentum aufwärts. Im Chart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie bis Ende Januar über der SMA20 halten konnte. Die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, konnte sich jeweils im Bereich der SMA50 stabilisieren. In den letzten Handelstagen gelang der Move über die SMA50 als auch über die SMA20.

Damit hat sich das Chartbild aufgehellt. Solange sich das Papier über der SMA20 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Da die SMA50 als auch die SMA20 aktuell eng zusammenliegen ist der Anteilsschein im Zuge von Rücksetzern gut unterstützt. Geht es aber im Rahmen von dynamischen Abgaben, bzw. im Zuge eines GAP down unter diese beiden Durchschnittslinien, so würde sich das Chartbild eintrüben. Sollte nachfolgend auch der Kontakt verloren gehen, so könnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben in Richtung der SMA200 fortsetzen könnten.

* Basis Xetra-Schluss

Siemens Aktie im 4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

