DAX Gewinner: Zalando Aktie - Am Freitag mit Momentum aufwärts

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (22.11.2024) 37 Aktien im Plus, 3 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Zalando an, die sich um 7,67 Prozent verteuerten, Vonovia gewann 4,82 Prozent, Brenntag legte um 4,41 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Freitag - Zalando

► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL

Die Zalando Aktie (ZAL) hat am Freitag per Xetra Schluss 7,67 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Papier hat Mitte Januar das Jahrestief (15,96 EUR) formatiert. Es ging von hier aus zunächst moderat aufwärts. Mitte März nahm das Kaufinteresse deutlich zu. Es ging bis Mitte April auf ein Hoch, das bei 27,53 EUR festgestellt wurde. Von hier aus gaben die Notierungen wieder nach. Es stellten sich zwar immer wieder moderate Erholungen ein, diese wurden aber vergleichsweise zeitnah abverkauft. Nachdem GAP down Ende Juni konsolidierte die Aktie einige Tage, um nachfolgende wieder aufwärtszulaufen. Die Notierungen gaben im Handelsverlauf wieder unter die 22 EUR-Marke nach. Die Aktie hat einige Zeit gebraucht, um sich wieder von dieser Marke zu lösen. Die Aufwärtsbewegung, die folgte, hatte ebenfalls nur einen moderaten Charakter. Der Rücksetzer im August ging wieder an die 21 EUR-Marke, wurde aber mehr oder weniger wieder direkt zurückgekauft. Die folgende Schwäche ging wieder in den Bereich der 21 EUR-Marke. Die Aktie schaffte hier einen Turnaround und lief im weiteren Handelsverlauf praktisch nur aufwärts. Die Tageskerzen hatten zum Teil einen ausgeprägten Charakter. Anfang Oktober konsolidierte das Wertpapier im Bereich der 28,00 / 30,50 EUR, gab diesen Bereich aber nachfolgend auf. Die Abwärtsbewegung konnte sich erst im Bereich der 26 EUR stabilisieren. Die Erholungen, die folgten hatten keinen ausgeprägten Charakter und führten nur dazu, dass sich die Aktie über der 27 EUR-Marke festsetzen konnte. Am Freitag der letzten Handelswoche ging es mit einem kleinen GAP up dynamisch und mit Momentum aufwärts.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie sich Ende Juni, nach dem Rücksetzer unter die SMA200 (aktuell bei 24,58 EUR) ziemlich schnell wieder über diese Durchschnittslinie schieben konnte. Es ging nachfolgend auch über die SMA20 (aktuell bei 27,70 EUR). Im Bereich der SMA50 (aktuell bei 28,33 EUR) ist es zunächst nicht direkt weiter gegangen. Das Wertpapier konnte sich aber im Dunstkreis dieser Linie halten und dann auch über die SMA50 laufen. Versuche sich Ende Juli von der SMA20 zu lösen scheiterten zunächst. Es ging in der Konsequenz wieder unter die SMA200 zurück. Der Anteilsschein schaffte es aber, sich mehr oder weniger direkt wieder über diese Linie zurückzuschieben. Nach dem Move zurück über die SMA200 ging es, nach einer kurzen Konsolidierung, erneut über die SMA20 / SMA50. Aber auch diese Bewegung wurde abverkauft. Nach einem erneuten Rücksetzer unter alle drei Durchschnittslinien ist die Aktie durchgestartet. Es ging problemlos über die SMA200, die SMA20 / SMA50 wurden als Basis für die folgende Aufwärtsbewegung genutzt. Der Anteilsschein ist im Zuge der Schwäche im Oktober wieder unter die SMA20 gefallen, konnte sich im Dunstkreis der SMA50 stabilisieren und zum Wochenschluss der letzten Handelswoche wieder dynamisch über die SMA20 / SMA50 schieben.

Wesentlich wird sein, ob es der Anteilsschein es schafft, den Tagesschluss von Freitag der letzten Handelswoche zu Wochenbeginn zu bestätigen. Gelingt dies, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze aufwärts in Richtung der 30 EUR bzw. in Richtung des Jahreshochs (30,81 EUR) gehen. Kann sich die Aktie per Tageschluss auch verbindlich über das aktuell Jahreshoch festsetzen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 31,17 EUR bzw. der 45,78 EUR gehen.

Sollte der Tagesschluss von Freitag heute im Handel nicht bestätigt werden, so könnte es im Zuge von Gewinnmitnahmen wieder an und unter die SMA20 gehen. Etabliert sich die Aktie per Tagesschluss wieder unter der SMA20, so würde die Aufwärtsbewegung am Freitag als Fehlausbruch zu interpretieren sein.

* Basis Xetra-Schluss

Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chartbullisch

Übergeordnet ist das Papier im Juli und im August an der SMA200 (aktuell bei 27,01 EUR) entlanggelaufen. Rücksetzer konnten sich immer wieder in Richtung dieser Linie erholen, Erholungen haben wieder an diese Linie zurückgesetzt. Es ging Mitte September dann dynamisch aufwärts, was im Chart gut herausgelesen werden kann. Mitte Oktober hat die Aktie wieder an die SMA200 zurückgesetzt, die als Support gut gehalten hat. Es ging nachfolgend wieder in den Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 27,61 EUR) zurück. Die Aufwärtsambitionen wurden in der letzten Handelswoche zunächst von der SMA50 (aktuell bei 27,46 EUR) eingeschränkt, wobei bei Durchschnittslinien, die SMA20 als auch die SMA50 am Freitag der letzten Handelswoche im Rahmen des dynamischen Ausbruchs überwunden werden konnte.

Mit dieser Bewegung hat sich das 4h Chart aufgehellt. Solange die Aktie es schafft sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Rücksetzer könnten sich zunächst im Bereich der SMA20 / SMA50 stabilisieren und erholen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, das Wertpapier ist hier vergleichsweise gut unterstützt. Sollten diese als Unterstützung nicht halten, so könnte darunter die SMA200 noch einen weiteren Support bieten. In den letzten Handelswochen und -monaten war diese Linie immer ein belastbarer Support gewesen.

* Basis Xetra-Schluss

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

