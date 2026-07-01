Beim Blick auf den DAX heute sticht ein Wertpapier besonders hervor: Die Bayer Aktie (BAYN). Das Unternehmen konnte sich am Dienstag als klarer DAX Gewinner positionieren und verzeichnete starke Kurszuwächse. Wir werfen einen detaillierten Blick auf die aktuelle Charttechnik.

DAX 40 Gewinner Dienstag: * Bayer

WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017 / Kürzel: BAYN

Performance: Die Bayer Aktie hat gestern per Xetra Schluss 5,70 Prozent gewonnen und war damit die Aktie mit dem größten Tagesgewinn.

Chartcheck: Betrachtung im Tageschart

Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass sich die Aktie ab Mitte November erholen konnte. Es ging im Handelsverlauf mit mehreren GAP ups deutlich aufwärts. Das Jahreshoch 2026, das Mitte Februar bei 49,75 EUR formatiert wurde, ist nachfolgend abverkauft worden; die Aktie ist kontinuierlich zurückgefallen.

Erst im März gelang zwar eine Stabilisierung, aber keine wesentliche Erholung. Nach einer längeren Konsolidierung bröckelten die Notierungen weiter ab. Anfang Juni konnte die Aktie die Laufrichtung ändern, wobei die Erholungen zunächst einen moderaten Charakter hatten.

Aktuelles Momentum und Gleitende Durchschnitte

In den letzten Handelstagen hat das Kaufinteresse dominiert. Insbesondere Ende der letzten Handelswoche war dies ausgeprägt. Das Wertpapier konnte sich dynamisch und mit Momentum erholen. Nach einer kurzen Konsolidierung setzte die Aktie die Aufwärtsbewegung gestern weiter fort.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die SMA200 (aktuell bei 36,26 EUR) den letzten Rücksetzer gut supportet hat. Von hier aus konnte sich die Aktie über die SMA20 (aktuell bei 38,75 EUR) und mit einigen Schwierigkeiten über die SMA50 (aktuell bei 38,23 EUR) schieben.

Prognose Tageschart: Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren.

Solange sich die Aktie über der SMA20 halten kann, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen.

Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite liegen bei 50,59 EUR und danach bei 54,95 EUR.

Rücksetzer bis in den Bereich der SMA20 wären als unkritisch zu interpretieren. Idealerweise dreht die Aktie bei Rücksetzern bereits vor Erreichen dieser Durchschnittslinie wieder nach Norden ab.

Bayer Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Chartcheck: Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Anteilsschein Anfang März unter die SMA200 (aktuell bei 38,55 EUR) zurückgesetzt hat und sich in den folgenden Handelswochen nur einmal an diese Linie zurückschieben konnte (ein minimaler Ausreißer mit dem Docht einer Kerze). Von hier aus hat das Papier wieder unter die anderen beiden Durchschnittslinien zurückgesetzt. Die folgende Entlastungsbewegung ging zwar über die SMA20 (aktuell bei 43,00 EUR), führte aber direkt wieder zu Gewinnmitnahmen.

Vom Jahrestief aus (Anfang Juni) konnte sich das Wertpapier wieder über die SMA20 sowie, nach einigen Mühen, über die SMA50 (aktuell bei 38,98 EUR) schieben. Es ging weiter aufwärts an die SMA200, die erst nach einem erneuten, kleineren Rücksetzer überwunden werden konnte. Die nachfolgende Aufwärtsbewegung hatte einen ausgeprägten Charakter.

Prognose 4h Chart: Auch hier ist die Einschätzung bullisch.

Solange sich die Aktie über der SMA20 halten kann, könnte es weiter aufwärts an die im Tageschart genannten Anlaufziele gehen.

Um die bullische Interpretation nicht infrage zu stellen, sollten sich Rücksetzer spätestens im Bereich der SMA20 erholen.

Etabliert sich die Aktie erneut unter der SMA20, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schwäche in Richtung der SMA50 fortsetzt.

Bayer Aktie im 4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wichtige Kursmarken im Überblick

Für Trader, die den DAX Gewinner Bayer im Blick haben, sind folgende Marken heute entscheidend:

Widerstände (EUR):

54,95

52,55

50,59 (GAP)

49,75

48,66

Unterstützungen (EUR):