Und wieder ein neues Allzeithoch in der zur√ľckliegenden Woche f√ľr den deutschen Leitindex! Mit der Bewegung √ľber die SMA20 hat sich das 4h Chart f√ľr den DAX aufgehellt. Solange die Bullen es schaffen, den Index √ľber der¬†SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es zu immer neuen Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 20.710/25 Punkte, die 20.845/60 Punkte und √ľbergeordnet die 21.000 Punkte-Marke sein.

‚áí geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40.cash

Aktuelle DAX¬†Analyse¬† (Kassa-basiert)¬†am 15.12.2024: Chartanalyse,¬† Wochenausblick , Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

 

DAX Rahmenbedingungen:

Die Verbraucherpreise in China sind im November nur um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen. Das ist der geringste Anstieg seit f√ľnf Monaten. Erwartet wurde von den Volkswirten eine Steigerung um 0,5 Prozent. Die Kerninflation ist leicht um 0,3 Prozent gegen√ľber Oktober angestiegen. Was den √Ėkonomen jedoch eine noch gr√∂√üere Sorge bereitet ist der Vergleich zum Vormonat. Hier sanken die Verbraucherpreise sogar um 0,6 Prozent. Die Erzeugerpreise gingen um 2,5 Prozent zur√ľck. Damit bewegt sich die zweitgr√∂√üte Volkswirtschaft in Richtung Deflation, was noch ein gr√∂√üeres Risiko f√ľr die Wirtschaftsentwicklung bedeuten w√ľrde als eine Teuerung. Das angepeilte Wirtschaftswachstum 2024 sollte bei 5 Prozent liegen. Durch die angek√ľndigten US-Z√∂lle ab Januar k√∂nnten sich die √∂konomischen Probleme in China aber auch in Europa weiter versch√§rfen.

Die EZB hat am Donnerstag zum vierten Mal in diesem Jahr die Zinsen gesenkt. Der Einlagezins wurde um weitere 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 3,0 Prozentpunkte gesenkt. √Ėkonomen waren vereinzelt sogar von einer Senkung von 0,5 Prozentpunkten ausgegangen. Diese Zinssenkung hat die europ√§ische Zentralbank insbesondere unter dem Eindruck der schwachen Wirtschaftsentwicklung im EUR-Raum vollzogen. Neben Frankreich steckt auch Deutschland in einer anhaltenden Wirtschaftsschw√§che. Beide L√§nder sind Schwergewichte und fallen aktuell als Motor f√ľr eine Wachstumsbelebung aus. Die Inflation liegt im EUR-Raum zwar noch √ľber der angepeilten Marke von 2 Prozent, es wird aber erwartet, dass diese Zielmarke in den kommenden Monaten erreicht werden k√∂nnte.

DAX R√ľckblick: (09.12.2024 -13.12.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 19.393 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 197 Punkte unter der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 5 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX versuchte gleich zu Wochenbeginn aufw√§rtszulaufen, was zun√§chst gelang, allerdings wurde der Index rasch wieder eingefangen. Es ging etwas abw√§rts, wobei sich die Abgaben in engen Grenzen gehalten haben. √úbergeordnet ging es bis Donnerstagabend in einer engeren Box seitw√§rts. Erst am Freitagmorgen stellte sich etwas Kaufdruck ein, der den DAX an ein neues Allzeithoch gebracht hat. Diese Bewegung wurde allerdings bereits am Freitag direkt wieder abverkauft. Den Bullen gelang es aber am Abend den Index wieder zur√ľck √ľber die 20.400 Punkte zu schieben und festzusetzen. Der DAX ging bei 19.432 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde √ľber der Marke der Vorwoche formatiert und damit auch ein neues All-time-high ausgewiesen. Das Wochentief konnte ebenfalls √ľber dem Niveau der Woche zuvor ausgewiesen werden. Die Range war deutlich kleiner als in der der Vorwoche und lag auch deutlich unter dem Jahresdurchschnitt. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte ein Wochengewinn ausgewiesen werden, der vierte in Folge und der 30. in diesem Jahr.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†20.531/33¬†Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser n√§chstes Ablaufziel auf der Oberseite bei¬†20.547/49 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde nicht erreicht. Das Setup hat damit nicht v√∂llig gepasst - die Grundrichtung mit "weiter bullisch" und neuem Allzeithoch hat sich jedoch voll best√§tigt! Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der¬†20.311/09 Punkte-Marke knapp unter unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†20.294/92 Punkten.¬†¬† ¬†

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände 20.432/44/57/92   20.527/74   20.600/38/80   20.745   20.861

 

Dax Unterst√ľtzungen 20.429/19/06 ¬† 20.352/36/16/04 ¬† 20.284/43 ¬† 20.197/67/25 ¬† 20.059/24 ¬† 19.944 ¬† 19.888

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke                                20.689  und  20.172

Tagesschlussmarken                     20.844  und 19.737

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  20.844  bis  6.669

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         21.593  bis  2.323

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX konnte sich, im November, nach vielfachen Versuchen √ľber die SMA50 (aktuell bei 19.518 Punkten) / SMA20 (aktuell bei 19.788 Punkten) schieben. Er hatte aber nachfolgend Probleme sich von diesen beiden Linien zu l√∂sen. Dies l√§sst sich im Tageschart gut herauslesen. Der Ausbruch gelang nach einigen M√ľhen und der Index konnte zun√§chst z√ľgig aufw√§rtslaufen. In der abgelaufenen Handelswoche hat zun√§chst abwartender Handel das Kursgeschehen dominiert, was wir im letzten Setup auch so erwartet haben. Zum Wochenschluss hin stellte sich weiterer Kaufdruck ein, der den Index an und √ľber die 20.500 Punkte-Marke geschoben hat.

An unserer Interpretation des Tagescharts hat sich nichts ge√§ndert. Dieses ist aktuell und nach wie vor uneingeschr√§nkt bullisch zu interpretieren. Der Index hat jetzt die Chance zu immer weiteren Hochs zu laufen, solange die Bullen es schaffen, den DAX √ľber der SMA20 zu halten.

 

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst bis an die SMA20 bzw. darunter an die SMA50 einstellen. Diese beiden Durchschnittslinien waren im November ein Brett gewesen. Denkbar ist, dass sie jetzt bei Schw√§che ein guter und belastbarer Support sind. Entsprechend b√§risch w√ľrde sich das Tageschart eintr√ľben, wenn der Index unter die¬†SMA50 rutscht, einen Tagesschluss unter dieser Linie formatiert, der am Folgetag best√§tigt wird und nachfolgend den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Um den bullischen Gesamteindruck im Chart aufrechtzuerhalten, sollte es nicht mehr wesentlich unter die SMA20 gehen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich der DAX Ende November, nach harter Arbeit, √ľber die SMA200 (aktuell bei 19.543 Punkten) hat schieben k√∂nnen. Es hat nachfolgend noch etwas gedauert, bis sich der Index verbindlich von der SMA200 l√∂sen und aufw√§rtslaufen konnte. In den letzten Handelstagen hat der DAX den Anstieg der letzten beiden Handelswochen konsolidiert.

Es ging im Zuge dessen an und unter die SMA20 (aktuell bei 20.406 Punkten), wobei die Bullen den DAX im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie haben festsetzen k√∂nnen. Der Move zur√ľck √ľber die SMA20 erfolgte in moderaten Schritten, zum Wochenschluss hin stellte sich Kaufdruck ein, der den Index an ein neues Allzeithoch gebracht hat.

Mit der Bewegung √ľber die SMA20 hat sich das 4h Chart aufgehellt. Solange die Bullen es schaffen, den DAX √ľber der¬†SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es zu immer neuen Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 20.710/25 Punkte, die 20.845/60 Punkte und √ľbergeordnet die 21.000 Punkte-Marke sein.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten sich diese im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Die Relevanz der SMA20 l√§sst sich aus dem Chart sehr gut herauslesen. H√§lt diese Durchschnittslinie im Zuge von Schw√§che nicht, so k√∂nnte darunter die SMA50 (aktuell bei 19.336 Punkten) noch einen weiteren Support bieten. Sollte diese Linie in den kommenden Handelstagen erreicht werden, so sollten die Bullen sp√§testens hier einen Richtungswechsel vornehmen, um den bullischen Gesamteindruck im Chart aufrechtzuerhalten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit:¬† das Tageschart ist aktuell bullisch zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Hochs einstellen. Eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn der Index einen Tagesschluss unter diese Durchschnittslinie formatiert, der am Folgetag best√§tigt wird.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      55 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     45 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 20.432 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.446/48, bei 20.465/67, bei 20.481/83, bei 20.497/99, bei 20.512/14, bei 20.531/33, bei 20.547/49, bei 20.561/63, bei 20.575/77 und dann bei 20.591/93 Punkten gehen. √úber der 20.591/93 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.605/07, bei 20.619/21, bei 20.638/40, bei 20.655/57, bei 20.671/73, bei 20.689/91, bei 20.705/07, bei 20.721/23, bei 20.745/47, bei 20.763/65, bei 20.784/86 bzw. bei 20.789/800 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 20.432 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.416/14, bei 20.405/03, bei 20.389/87, bei 20.371/69, bei 20.355/53, bei 20.340/38, bei 20.325/23, bei 20.304/02, bei 20.287/85, bei 20.276/74, bei 20.261/59, bei 20.244/42 und dann bei 20.228/26 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 20.228/26 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.210/08, bei 20.192/90, bei 20.179/77, bei 20.163/61, bei 20.148/46, bei 20.134/32, bei 20.119/17, bei 20.104/02, bei 20.088/86, bei 20.072/70, bei 20.055/53 bzw. bei 20.037/35 Punkten anlaufen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 51 / 2024: 

seitwärts / aufwärts*

 

Quellen: xStation5 von XTB

 

