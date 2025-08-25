Jerome Powells Rede in Jackson Hole am Freitag löste zunächst Euphorie an den Börsen aus. Doch zum Wochenstart korrigieren die europäischen Indizes einen Teil dieser Gewinne. Der DAX (DE40) eröffnete am Montagmorgen mit einem Minus von 0,36 %, der EuroStoxx50 verlor 0,45 %. Makrodaten stützen die Stimmung in Europa IFO-Geschäftsklimaindex : Mit einem Wert von 89 Punkten übertraf er die Prognose von 88,6 und liegt deutlich über den vorherigen 87. Dies ist der stärkste Anstieg seit zwei Jahren.

IFO-Erwartungsindex : Stieg von 90,8 im Juni auf 91,6 Punkte im August.

Christine Lagarde betonte zuletzt, dass der europäische Arbeitsmarkt den Schock gut überstanden habe und das Schlimmste überstanden sei.

Moody’s stufte die Kreditwürdigkeit Österreichs herab, Grund ist ein wachsendes Haushaltsdefizit.

Am Devisenmarkt gewinnt der Euro an Stärke gegenüber dem US-Dollar, da Europa den Zyklus der Zinssenkungen offenbar ohne größere wirtschaftliche Einbrüche abgeschlossen hat. Die FED hingegen steht unter Druck, ihre Zinssenkungen zu beschleunigen. DAX Prognose: Technische Analyse

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die technische Lage beim DAX aktuell zeigt sich angespannt. Auf Tagesbasis bewegt sich der Index an einer kritischen Unterstützung bei 24.320 Punkten , die zugleich die Unterkante des Aufwärtskanals markiert.

Die EMA50 bietet zusätzlichen Halt. Sollte dieser Trend nicht halten, droht eine Konsolidierung im Bereich von 23.500 bis 24.650 Punkten .

Weitere Abwärtsbewegungen könnten durch eine zweite Unterstützungszone zwischen 23.000 und 23.500 Punkten, verstärkt durch die EMA100, aufgefangen werden. Kurzfristige DAX Prognose: Solange der Bereich um 24.320 verteidigt wird, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt. Ein Bruch dieser Zone könnte jedoch eine größere Korrektur einleiten. Unternehmensnachrichten aus Europa Valneva (VLA.FR) : Der französische Impfstoffhersteller verliert in den USA eine Produktlizenz, die Aktie bricht um mehr als 20 % ein und macht die Gewinne der Vorwoche zunichte.

Ørsted (ORSTED.DK) : Die Aktie des dänischen Energiekonzerns verliert 15 % aufgrund eines Konflikts mit der US-Regierung über den Bau von Offshore-Windparks.

Vestas (VWS.DK): Die schwache Stimmung im Bereich erneuerbare Energien belastet auch den dänischen Turbinenhersteller – die Aktie verliert knapp 4 %. ✅ Fazit zur DAX Prognose & DAX aktuell:

Die kurzfristige Entwicklung des DAX hängt maßgeblich davon ab, ob die Marke bei 24.320 Punkten verteidigt werden kann. Fundamentale Impulse kommen von den positiven IFO-Daten, während geopolitische Risiken und Unternehmensmeldungen für Volatilität sorgen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.