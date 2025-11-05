Das Wichtigste in Kürze Handelsrisiken könnten sinken

An der Börse USA sorgt aktuell ein wichtiges Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten für Bewegung.

Im Mittelpunkt steht die Rechtmäßigkeit der von der Trump-Regierung eingeführten Zölle auf bestimmte Länder – ein Thema mit erheblichen Konsequenzen für Finanzmärkte, Inflation und den Nasdaq 100 Index. Der Supreme Court zeigte sich in den Anhörungen skeptisch gegenüber der weitreichenden Anwendung des „International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)“. Sollte das Gericht die Befugnisse des Präsidenten zur Zollerhebung einschränken, könnte das tiefgreifende Auswirkungen auf die US-Handelspolitik und die Märkte haben. ► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100 🧠 Drei Key Takeaways 🌎 Handelsrisiken könnten sinken: Einschränkungen der Zollpolitik würden geopolitische Spannungen und Marktvolatilität verringern.

💵 Inflationsdruck könnte nachlassen: Eine Rückkehr zum Vor-Zoll-Niveau würde Importkosten senken und der Fed Spielraum für Zinssenkungen verschaffen.

📊 Nasdaq 100 zeigt Stärke: Technische Erholung am 50%-Fibonacci-Level – potenzieller Startpunkt für eine längerfristige Aufwärtsbewegung. 📉 Positive Effekte für Märkte und Wirtschaft 🔹 Weniger Handelsrisiken Eine Einschränkung der Zollkompetenzen würde Handelskonflikte entschärfen und die Unsicherheit für Unternehmen reduzieren.

Dies könnte die Volatilität senken und stabile Wachstumsbedingungen für Indizes wie S&P 500 und Nasdaq 100 schaffen. 🔹 Entlastung bei Inflation und Geldpolitik Ein Ende der Trump-Zölle würde Importkosten senken und somit Inflationsdruck mildern.

Das wiederum könnte die US-Notenbank (Fed) dazu veranlassen, frühere und tiefere Zinssenkungen vorzunehmen – ein klarer Vorteil für Wachstumsaktien. 🔹 Unternehmensgewinne im Aufwind Weniger Handelsbarrieren bedeuten geringere Kosten für Importeure und höhere Margen für Industrie- und Technologiekonzerne.

Dies stärkt die Gewinnerwartungen und fördert die Kaufbereitschaft der Anleger. 📈 Technischer Ausblick: Nasdaq 100 Index zeigt klare Erholung Der Nasdaq 100 Index (US100) steigt aktuell um fast 1 % seit Handelsbeginn – und um 2 % vom Tagestief.

Technisch gesehen zeigt sich eine deutliche Nachfrage-Reaktion am 50%-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung. Sollte die Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und breitem Kerzenkörper schließen, könnte das ein Signal für eine nachhaltige Trendwende sein. Das nächste Kursziel der Bullen liegt bei 26.000 Punkten.

Ein Bruch über diesen Bereich könnte das Signal für die Fortsetzung des Aufwärtstrends geben. ⚠️ Risiken & Unsicherheiten Trotz der positiven Marktstimmung bleibt das politische Risiko bestehen.

Selbst bei einer Entscheidung gegen die Rechtmäßigkeit der Zölle könnte die Regierung versuchen, sie über andere rechtliche Kanäle wieder einzuführen.

Auch kommentierende Äußerungen von Donald Trump könnten kurzfristig Volatilität auf den Indizes verursachen. 📘 Fazit – US Börse im Aufwind, aber mit politischem Beigeschmack 📊 Das laufende Verfahren vor dem Supreme Court wirkt derzeit wie ein Katalysator für die US Börse.

📘 Fazit – US Börse im Aufwind, aber mit politischem Beigeschmack 📊 Das laufende Verfahren vor dem Supreme Court wirkt derzeit wie ein Katalysator für die US Börse.

Die Aussicht auf weniger Zölle, geringeren Inflationsdruck und stärkere Unternehmensgewinne sorgt für neuen Optimismus an der Wall Street. Der Nasdaq 100 Index bestätigt seine technische Stärke – doch die endgültige Entscheidung der Gerichte bleibt ein potenzieller Wendepunkt für Anleger. Nasdaq 100 Index Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

