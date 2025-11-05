BÖRSE HEUTE: Wall Street im Aufwind nach Konjunkturdaten (05.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Starke US-Daten beflügeln Märkte

Supreme Court im Fokus

Rohstoffe gemischt

Die Börse USA zeigt sich heute deutlich fester:

Bessere Konjunkturdaten, robuste Arbeitsmarktsignale und neue Hoffnung auf Lockerungen der Trump-Zölle befeuern eine breite Markt-Rally. Besonders die Technologie- und Small-Cap-Werte profitieren von der verbesserten Stimmung an der Wall Street. 🧠 Drei Key Takeaways 💵 Starke US-Daten beflügeln Märkte: Sowohl der ADP-Arbeitsmarktbericht als auch der ISM-Dienstleistungsindex übertrafen die Erwartungen deutlich.

⚖️ Supreme Court im Fokus: Hoffnung auf Einschränkung der Trump-Zölle sorgt für positive Marktstimmung.

🛢️ Rohstoffe gemischt: Ölpreis fällt nach Lageraufbau, während Gold und Silber zulegen. 📈 US-Börsen im Aufwind Die wichtigsten US-Indizes verzeichnen heute deutliche Kursgewinne: S&P 500 (US500): +0,7 %

Nasdaq 100 (US100): +1,0 %

Russell 2000 (US2000): +1,4 % Besonders der Anstieg des Russell 2000 zeigt, dass nicht nur Tech-Werte profitieren – auch traditionelle Branchen holen auf. 💼 Arbeitsmarkt und Konjunktur zeigen Stärke 👷‍♂️ Arbeitsmarktdaten überraschen positiv Der ADP-Bericht meldet 42.000 neue Stellen im Oktober – weit über den Prognosen von rund 30.000.

Trotz des anhaltenden Regierungsstillstands zeigt sich der US-Arbeitsmarkt stabil und widerstandsfähig. 🏢 Dienstleistungssektor zieht an Der ISM Services PMI kletterte überraschend auf 52,4 Punkte (Erwartung: 50,8).

Die Teilindizes für Geschäftsaktivität und Neuaufträge stiegen stark an – ein weiteres Zeichen für wirtschaftliche Erholung. ⚖️ Supreme Court prüft Zölle – Märkte hoffen auf Entlastung Der Oberste Gerichtshof der USA befasst sich derzeit mit der Rechtmäßigkeit der Trump-Zölle.

Die ersten Einschätzungen deuten darauf hin, dass der Supreme Court Zweifel an der rechtlichen Grundlage dieser Maßnahmen hat. 👉 Eine mögliche Einschränkung der Zollbefugnisse würde Handelskonflikte entschärfen, Inflation dämpfen und die Börsen stabilisieren. 🪙 Währungen und Rohstoffe EUR/USD: konsolidiert unter 1,1500 – weniger Zinssenkungserwartungen belasten den Euro.

Ölpreis (WTI): fällt um 1,2 % auf knapp 60 USD , nachdem US-Lagerbestände um +5,2 Mio. Barrel stiegen.

Gold: erholt sich um +1,3 %, Silber legt um +2,3 % zu – gestützt durch Unsicherheit wegen der US-Haushaltskrise. 💻 Unternehmensnews im Fokus 🍔 McDonald’s: Aktie steigt nach soliden Quartalszahlen, trotz minimaler Zielverfehlung.

💾 AMD: überzeugt mit starkem Ausblick und AI-getriebenem Wachstum.

🌐 Arista Networks & SMCI: erleiden kräftige Kursverluste nach durchwachsenen Ergebnissen.

📱 Arm & Qualcomm: Investoren warten gespannt auf die heutigen Quartalsberichte nach Börsenschluss. 🌍 Europa im Plus – DAX & CAC erholen sich Positive PMI-Daten aus dem Dienstleistungssektor sorgten auch in Europa für Aufwind: DAX (DE40): +0,9 %

CAC 40 (FRA40): +0,7 % Der europäische Aufschwung wird zusätzlich durch die robuste US-Konjunktur und eine Entspannung im Zollkonflikt unterstützt. 📘 Fazit – Börse heute zeigt Optimismus trotz Unsicherheiten 💬 Die Börse aktuell profitiert von starken US-Daten, positiven Signalen vom Supreme Court und einer breiten Erholung an den Märkten.

