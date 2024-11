Es ging am Dienstag der zur√ľckliegenden Handelswoche f√ľr den DAX wieder abw√§rts, zur Wochenmitte hin haben sich die Abgaben noch einmal verst√§rkt. Es ging im Rahmen dieser Schw√§che unter die SMA20 - der Index konnte sich erst im Bereich der SMA50 (aktuell bei 19.066 Punkten) stabilisieren. Im Chart ist gut erkennbar, dass die Lunten der letzten beiden Tageskerzen in den Bereich dieser Linie gelaufen ist, die Kerzenk√∂rper jedoch √ľber der SMA50 ausgebildet worden sind. Damit haben die Bullen kurzfristig noch einmal die Kurve gekriegt. Es kommt jetzt darauf an, dass sich die Erholungsbewegung zu Wochenbeginn weiter fortsetzt. Stellt sich dies ein, so k√∂nnte es im Zuge weiterer Aufw√§rtsimpulse wieder an die SMA20 gehen.

DAX Rahmenbedingungen:

Die Inflation h√§lt sich hartn√§ckig. Nachdem die Inflationsrate im September noch auf den niedrigsten Wert seit dreieinhalb Jahren gesunken ist, zogen die Preise im Oktober, f√ľr viele √ľberraschend, wieder an. Im Oktober ist die Inflation √ľberraschen kr√§ftig gestiegen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um durchschnittlich 2,0 Prozent. √Ėkonomen waren von einer Preissteigerung von 1,8 Prozent ausgegangen. Preistreiber waren vor allem Dienstleistungen und Versicherungen, die um 4 Prozent gestiegen sind. Die Kosten f√ľr Energie verbilligten sich dagegen um 5,5 Prozent. Die Kerninflation wird voraussichtlich bei 2,9 Prozent liegen. F√ľr die EZB sind diese Daten ein echtes Warnsignal, nachdem die europ√§ische Zentralbank die Zinsen in diesem Jahr bereits in drei Schritten gesenkt hat. Die Bundesbank erwartet, dass die Teuerungsrate in den kommenden Monaten eher ansteigen als sinken wird. Ob die EZB bei der kommenden Sitzung einen weiteren Zinsschritt macht, der von einigen Analysten erwartet wird, bleibt abzuwarten.

Die US-Wirtschaft hat im September 254.000 neue Stellen geschaffen, die Besch√§ftigungszuw√§chse in den beiden Vormonaten wurden nach oben revidiert, die Arbeitslosenquote ist leicht auf 4,1 Prozent gesunken. Die Daten liegen damit √ľber den Prognosen der Volkswirte. Die Fed, die f√ľr Preisstabilit√§t als auch Vollbesch√§ftigung sorgen muss, achtet sehr stark auf die Jobdaten. Die Stundenl√∂hne haben im letzten Monat deutlich zugelegt, was die Fed engmaschig beobachten d√ľrfte, da diese Preistreibend sein k√∂nnten. Zentralbankchef Jerome Powell hat f√ľr dieses Jahr noch zwei weiteren Zinsschritte in Aussicht gestellt, sollte sich die Wirtschaft wie erwartet entwickeln.

In der neuen Woche wird ein neuer US-Pr√§sident, sowie das Repr√§sentantenhaus und ein Drittel des US-Senats neu gew√§hlt. Aktuell liegen beide Parteien Kopf-an-Kopf (mit Tendenzf√ľr Trump), das Wahlergebnis wird sicherlich kurz- und mittelfristig einen Einfluss auf die Aktienm√§rkte aber auch auf W√§hrungspaare haben.

DAX R√ľckblick: (28.10.2024 -01.11.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 19.528 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 86 Punkte unter der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 115 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Es ging am Montagvormittag zun√§chst etwas in Richtung S√ľden, die Bullen schafften es aber, den Index zu stabilisieren und wieder aufw√§rtszuschieben. Die Erholung hat sich bis Dienstagmorgen fortgesetzt. Nachdem das Tageshoch am Dienstag formatiert war, stellte sich eine breite Schw√§che ein, die langanhaltend war und sich √ľbergeordnet bis Donnerstagnachmittag fortgesetzt hat. Es stellten sich bis dahin zwar immer wieder Erholungen ein, diese hatten aber keinen substanziellen Charakter. Erst am Donnerstag im sp√§teren Handel gelang eine Stabilisierung, eine wahrnehmbare Erholung stellte sich erst am Freitag ein. Der DAX konnte sich im Zuge der Erholung wieder √ľber die 19.200 Punkte schieben. Der Index ging bei 19.228 Punkten aus dem Wochenhandel.

 

Das Wochenhoch liegt ganz knapp √ľber dem Niveau der Vorwoche, das Wochentief wurde deutlich unter dem Level der Woche zuvor aber knapp √ľber der 19.000 Punkte-Marke festgestellt. Auch in der abgelaufenen Handelswoche wurde ein erneuter Wochenverlust ausgewiesen. Die Range war deutlich gr√∂√üer als in der Woche zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†19.629/31¬†Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser n√§chstes Ablaufziel auf der Oberseite bei¬†19.647/49 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde exakt erreicht. Das Setup hat damit perfekt gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 19.019/17 Punkte-Marke ebenfalls exakt an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†19.006/04 Punkten.¬† ¬† ¬†

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände 19.241/48/75   19.355/73/81/91/97   19.469   19.528/55   19.601/48   19.704/75   19.813/35/48    

 

Dax Unterst√ľtzungen 19.165/59 ¬† 19.066/21 ¬† 18.972/04 ¬† 18.888 ¬† 18.776 ¬† 18.685/65/17 ¬† ¬†

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke                                19.577   und  18.888

Tagesschlussmarken                     19.868  und 18.738

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  20.336  bis  6.669

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         20.844  bis  2.323

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX ist Ende der letzten Handelswoche an die SMA20 (aktuell bei 19.397 Punkten) gelaufen, konnte sich zun√§chst im Dunstkreis dieser Marke stabilisieren und moderat erholen. Es ging aber bereits am Dienstag wieder abw√§rts, zur Wochenmitte hin haben sich die Abgaben noch einmal verst√§rkt. Es ging im Rahmen dieser Schw√§che unter die SMA20 - der Index konnte sich erst im Bereich der SMA50 (aktuell bei 19.066 Punkten) stabilisieren. Im Chart ist gut erkennbar, dass die Lunten der letzten beiden Tageskerzen in den Bereich dieser Linie gelaufen ist, die Kerzenk√∂rper jedoch √ľber der SMA50 ausgebildet worden sind.

Damit haben die Bullen kurzfristig noch einmal die Kurve gekriegt. Es kommt jetzt darauf an, dass sich die Erholungsbewegung zu Wochenbeginn weiter fortsetzt. Stellt sich dies ein, so k√∂nnte es im Zuge weiterer Aufw√§rtsimpulse wieder an die SMA20 gehen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so bleibt aber abzuwarten, ob es der Index es schafft, sich nicht nur √ľber die¬†SMA20 zu schieben, sondern nachfolgend auch festzusetzen. Sollte es √ľber die SMA20 gehen, so w√§re es ideal, wenn sich der DAX nachfolgend direkt weiter und vor allem dynamisch weiter aufw√§rtsschieben k√∂nnte. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.830/40 bzw. die 19.955/65 Punkte bzw. nat√ľrlich die 20.000 Punkte gehen.

Sollten die Bullen f√ľr die Aufw√§rtsbewegung keine Kraft haben, so k√∂nnte es erneut an und im Zweifel auch unter die SMA50 gehen. Geht auch der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verloren, so w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben. Abh√§ngig von der Dynamik der R√ľcksetzer, k√∂nnte es √ľbergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 18.315 Punkten) gehen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX zun√§chst M√ľhe hatte, √ľber die SMA20 (aktuell bei 19.241 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 19.373 Punkten) zu laufen, dies aber geschafft hat und sich nachfolgend von dieser Durchschnittslinie etwas l√∂sen konnte. Die Aufw√§rtsbewegung setzte sich zun√§chst weiter fort, den Bullen gelang es aber nicht den Druck weiter aufrechtzuerhalten. Es stellten sich Gewinnmitnahmen ein; der DAX setzte im Zuge dessen an diese beiden Durchschnittslinien zur√ľck. Der Support hatte zun√§chst gehalten, die beiden Linien wurden im weiteren Handelsverlauf dann aber aufgegeben. Die Abgaben setzten sich in der zweiten Wochenh√§lfte weiter fort, der Index hat im Zuge der Abgaben auch an der SMA200 (aktuell bei 19.248 Punkten) keinen Halt gefunden. Es ging unter diese Durchschnittslinie, wobei es die Bullen am Freitag der letzten Handelswoche geschafft haben, den Index zu drehen und wieder in Richtung der SMA200 zu schieben. Der DAX ist am Freitagabend an der SMA20 / SMA200 aber h√§ngen geblieben.

Jetzt kommt es darauf an, ob die Bullen den Index wieder √ľber die SMA20 / SMA200 schieben k√∂nnen. Es gilt aktuell beide Durchschnittslinien zu √ľberwinden. Dies bedarf in unseren Augen Dynamik und Momentum, oder eines GAP up. Das Chartbild w√ľrde sich aber erst dann aufhellen, wenn es der DAX es schafft sich √ľber der SMA50 zu etablieren. Ob sich die in den kommenden Handelstagen einstellt, bleibt abzuwarten. K√∂nnen diese Bewegungen abgebildet werden, so k√∂nnten die Anlaufziele erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Gelingt es aber nicht, die Entlastung abzubilden und geht auch der Kontakt zur SMA200 im Rahmen weiterer Abgaben verloren, so k√∂nnte dies als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter fortsetzen k√∂nnten. Denkbare Anlaufziele k√∂nnte zun√§chst das Wochentief der Vorwoche und √ľbergeordnet das Oktobertief (18.910 Punkte) sein.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch / neutral

Fazit:¬† der DAX sollte unbedingt versuchen sich per Tagesschluss √ľber der SMA50 zu halten. Wird diese Linie aufgegeben, so k√∂nnte es weiter abw√§rts in Richtung S√ľden gehen. Aufhellen w√ľrde sich das Tageschart erst dann, wenn sich der DAX per Tagesschluss wieder √ľber der SMA20 festgesetzt hat.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 19.228 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.241/43, bei 19.255/27, bei 19.271/73, bei 19.289/91, bei 19.311/13, bei 19.327/29, bei 19.341/43, bei 19.358/60, bei 19.375/77, bei 19.391/93, bei 19.411/13, bei 19.428/30, bei 19.444/46 und dann bei 19.456/58 Punkten gehen. √úber der 19.456/58 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.475/77, bei 19.491/93, bei 19.511/13, bei 19.529/31, bei 19.547/49, bei 19.565/67, bei 19.585/87, bei 19.604/06, bei 19.625/27, bei 19.645/47 bzw. bei 19.665/67 Punkten erreichen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 19.228 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.205/03, bei 19.188/86, bei 19.173/71, bei 19.164/62, bei 19.149/47, bei 19.133/31, bei 19.117/15, bei 19.104/03, bei 19.088/86, bei 19.071/69, bei 19.053/51, bei 19.037/35 und dann bei 19.019/17 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 19.019/17 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.006/04, bei 18.988/86, bei 18.973/71, bei 18.955/53, bei 18.940/38, bei 18.924/22, bei 18.907/05, bei 18.889/87, bei 18.873/71, bei 18.860/58, bei 18.844/42 bzw. bei 18.827/25 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 45 / 2024: 

seitwärts / abwärts*

 

