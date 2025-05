Die Handelswoche begann mit einem Paukenschlag, der DAX (Ticker: DE40cash) sprang auf neue Allzeithochs, an der Wall Street zeichnet sich ebenfalls ein stark bullishes Bild ab, der Technologie-Index Nasdaq handelt mehr als 3% √ľber seinem Schlusskurs von Freitag ‚Äď was war geschehen? Aktuelle Nachrichten zum Index Trading¬†ūüĒī DAX Handelsideen¬†ūüĒī DAX Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ DAX | WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DE40cash Die Kurzfassung lautet: es zeichnet sich ein Deal im Handelskrieg zwischen den USA und China ab, bereits am Sonntagabend machten Meldungen die Runde, wonach bei den j√ľngsten Gespr√§chen ‚Äěerhebliche Fortschritte‚Äú gemacht wurden.¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Passend zur Er√∂ffnung des XETRA-Handels im DAX wurde dann vermeldet, dass China seine Importz√∂lle auf US-Waren f√ľr 90 Tage von 125 % auf 10 % senkt, die USA ihre Z√∂lle auf chinesische Waren f√ľr 90 Tage von 145 % auf 30 % reduzieren, zeitgleich lie√ü US-Finanzminister Bessent verlauten, dass weder die USA noch China eine Entkopplung wollen.¬† Das ist ein sehr positives Signal und eventuell genau das Benzin f√ľr weitere Aufschl√§ge, was es trotz der j√ľngsten Aufschl√§ge im DAX ben√∂tigt.¬† Das gilt eventuell ganz besonders in Verbindung mit der Hoffnung auf einen zeitnahen Frieden in der Ukraine, wo sich der russische Pr√§sident Wladimir Putin in der Nacht zu Sonntag direkte Verhandlungen mit der Ukraine "ohne Vorbedingungen" vorgeschlagen hatte, folgend auf das Treffen von Merz, Macron, Starmer und Zelensky am Wochenende. Allerdings gilt es f√ľr Investoren dennoch ein wenig vorsichtig zu sein: ausgehend von seinen ‚ÄěPanik-Tiefs‚Äú im April ist der DAX nun weit √ľber 20% ohne R√ľcksetzer gelaufen. Abzuwarten ist nun, wie viel dieses sich abzeichnenden Deals zwischen den USA und China und auch der Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine in dieses ‚ÄěV‚Äú, wie man es charttechnisch bezeichnen d√ľrfte, bereits eingepreist ist.¬† So waren bereits rund eine Stunde nach dem ‚ÄěDeal‚Äú zwischen den USA und China die initialen Aufschl√§ge wieder abverkauft. Das k√∂nnte auch damit zusammenh√§ngen, dass wir in der Vergangenheit nicht selten auf eine Ann√§herung dann z√ľgig wieder mit einem Kommentar des US-Pr√§sidenten Trump konfrontiert waren, die aufkeimende Hoffnungen auf eine Beruhigung und einen Deal platzen lie√üen wie eine Seifenblase.¬† Demnach bleibt meiner Einsch√§tzung nach abzuwarten, ob der DAX oberhalb von 20.500 Punkten wird schlie√üen k√∂nnen. Falls nicht, w√§re in den kommenden Tagen realistisch mit einer tieferen Korrektur und Fall zur√ľck unter 23.000 Punkte zu rechnen.¬† DAX Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles¬† AUSGEZEICHNET ¬†bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.