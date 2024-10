🔴DAX mit neuen Allzeithochs in Erwartung dovisher EZB

Mit Blick auf die EZB Leitzinsentscheidung am Donnerstag hat sich der deutsche Leitindex DAX zu neuen Allzeithochs aufgeschwungen, dieses liegt aktuell bei 19.633,91 Punkten. ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash Aktuelle DAX Analyse  am 15.10.2024: Chartanalyse, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Haupttreiber scheinen meiner Einschätzung nach die Kommentare von EZB Präsidentin Lagarde vor rund zwei Wochen vor dem EU Parlament zu sein, die in aktuellen Spekulationen unter den Marktteilnehmern resultieren, dass die EZB sich geldpolitisch expansiver präsentieren wird. Lagarde betonte vor dem EU Parlament, dass die jüngsten, rückläufigen Zahlen zur Inflation aus dem Euro-Raum bei der nächsten (ergo: der nun anstehenden) Leitzinsentscheidung Berücksichtigung finden – und genau diese geldpolitisch lockerere Haltung der europäischen Zentralbank scheinen die DAX-Bullen bereits jetzt vorwegzunehmen. Es könnte allerdings sein, dass die DAX Bullen aktuell etwas vorschnell und übermäßig optimistisch sind, denn: während wir in Deutschland vor einer Rezession stehen, wächst die Wirtschaft in einigen anderen Euro-Mitgliedsstaaten stark, zum Beispiel in Spanien, Portugal, Kroatien, Litauen, der Slowakei, Griechenland, Zypern oder Malta. Besonders letztere Nationen sind zwar BIP-technisch nicht vergleichbar mit Deutschland, aber auch Frankreich, Italien oder die Niederland zeigen sich vergleichsweise robust mit einem Wirtschaftswachstum von etwa 1%. Es könnte also sein, dass die EZB am Donnerstag den Leitzins senkt und weitere Zinssenkungen in Aussicht stellt, eventuell besonders mit Blick auf den sich beschleunigenden Leitzinssenkungszyklus der FED und um einer zu erwartenden Aufwertung des Euros zum US-Dollar frühzeitig entgegen zu wirken. Aber ob die dann gewählte Rhetorik ausreicht, um weiteres Benzin für die Jagd auf die 20.000 Punkte Marke im DAX zu liefern, bleibt abzuwarten. Rein technisch gehen auf den untergeordneten Zeitebenen auf jeden Fall bereits die Alarmlampen an, kurzfristig scheint der Modus ein wenig überdehnt und es zeichnet sich auf Stundenbasis im RSI(14) eine bearishe Divergenz ab (orange), die auf ein sich abschwächendes, bullishes Momentum hindeutet. Ziel einer Gegenbewegung fände sich in Gefilden um zunächst 19.400 Punkten, wobei eine technische Eintrübung meiner Einschätzung nach erst mit einem Rücklauf unter 19.100 Punkten auszumachen wäre. DAX Chartanalyse – Stunde:

