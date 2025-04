Der Wochengewinn vom DAX in der zur√ľckliegenden Handelswoche¬†war veritabel und vierstellig; prozentual rund 4,9% Wochenperformance! Das Tageschart hat sich mit den Erholungsbewegungen der letzten Handelstage deutlich aufgehellt, ist aber noch nicht v√∂llig als bullisch zu interpretieren. Erst wenn sich der DAX verbindlich √ľber der SMA50 etabliert hat (Best√§tigung des Tagesschluss von Freitag) hellt sich das Chartbild auch bullisch auf. K√∂nnen diese Bewegungen in den kommenden Handelstagen abgebildet werden, so hat der Index wieder alle Chancen an das Allzeithoch zu laufen.

‚áí geschrieben von¬†Jens Chrzanowski¬†| Berlin ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX¬†CFD: DE40cash

Aktuelle DAX¬†Analyse¬† (Kassa-basiert)¬†am 27.04.2025: Chartanalyse,¬† Wochenausblick , Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird auch in diesem Jahr nicht wachsen. Die Erwartungen der gesch√§ftsf√ľhrenden Bundesregierung gehen in diese Richtung. Damit bleibt die f√ľhrende Volkswirtschaft in Europa mehr als angeschlagen. Drei Jahre hintereinander kein Wachstum f√ľr Deutschland - das gab es noch nie seit 1949!

Abhängig von der Umsetzung der verabschiedeten Infrastrukturinvestitionen könnten sich mittelfristig jedoch Wachstumsimpulse ergeben. Wann und in welcher Höhe ist aber unklar. 

Die Aktienm√§rkte haben in den letzten Handelstagen Erholungen abbilden k√∂nnen. Dies ist auf die Entspannung des Handelsstreits zur√ľckzuf√ľhren, den die USA vor einigen Wochen vom Zaun gebrochen haben. Ob und in welcher Form Vereinbarungen getroffen werden ist unklar. Klar ist aber, dass die US-Z√∂lle steigen werden. Wesentlich wird vor allem eine Vereinbarung mit China sein. Bisher gibt es hier keine verbindlichen Bewegungen, auch wenn der US-Pr√§sident mehrfach von Verhandlungen gesprochen hat.¬†Wer mit der chinesischen Mentalit√§t vertraut ist, wird von der chinesischen Haltung nicht √ľberrascht sein. Amerikanische Medien berichten, dass die US-Administration bereit ist die Z√∂lle auf 50 bis 60 Prozent zu senken. Dies w√§re eine Halbierung der aktuellen Z√∂lle, aber nach wie vor eine deutliche Erh√∂hung gegen√ľber den Z√∂llen, die Anfang des Jahres g√ľltig waren. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass, sollte es eine Vereinbarung mit China geben, sich die Verhandlungen noch hinziehen k√∂nnten.¬†

Die US-Regierung plant im nächsten Haushalt massive Einschnitte, die vor allem im sozialen Bereich gemacht werden. Dennoch werden diese nicht ausreichen, die hohe Staatsverschuldung der USA zu reduzieren bzw. einzudämmen. Die in der Vergangenheit gemachten Steuersenkungen wurden verlängert, die geplante Gegenfinanzierung durch erhöhte Zolleinnahmen wird sich so nicht einstellen.

DAX R√ľckblick: (22.04.2025 -25.04.2025)

Der DAX ging am Dienstagmorgen bei 21.058 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 264 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 146 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Donnerstagabend der Vorwoche. Zu Wochenbeginn, am Dienstagmorgen ging es zun√§chst etwas aufw√§rts. Der Index hatte aber zun√§chst nicht die Kraft sich nachhaltiger nach Norden zu schieben. Bereits bei 21.200 Punkten war die Erholung gegen Mittag wieder beendet. Am Nachmittag stellte sich, nach einem moderaten R√ľcksetzer, eine deutliche Erholung ein, die bis an und √ľber die 21.450 Punkte ging. Die Aufw√§rtsbewegung setzte sich zur Wochenmitte weiter fort. Die Bullen schoben den DAX mit einem GAP up in den Bereich der 21.800/22.000 Punkte. Der DAX konsolidierte den Anstieg zun√§chst, gab am Donnerstagmorgen Teile der Gewinne wieder ab, stabilisierte sich bei 21.750 Punkten. Die Bullen gaben nachfolgend Gas und konnten den DAX bis Freitagmittag an und √ľber die 22.300 Punkte schieben und dort am Freitagabend auch festsetzen. Der DAX ging bei 22.364 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde deutlich √ľber der Marke der letzten Handelswoche und der 22.000 Punkte-Marke formatiert, das Wochentief wurde ebenfalls √ľber dem Level der Vorwoche als auch √ľber der 21.000 Punkte-Marke festgestellt. Der Wochenschluss liegt √ľber der 22.000 Punkte-Marke. Nach drei Handelswochen wurde damit wieder ein Wochenschluss √ľber dieser Marke formatiert. Der Wochengewinn war veritabel und vierstellig; prozentual rund 4,9% Wochenperformance! Es ist der dritte Wochengewinn hintereinander und der 11. in diesem Jahr. Die Range war fast doppelt so hoch wie in der Woche zuvor und lag auch √ľber dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 21.278/80 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Ablaufziel auf der Oberseite bei 21.305/03 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser maximales Anlaufziel wurde erreicht und √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 21.045/43 Punkte-Marke exakt an unser n√§chstes Anlaufziel bei 21.028/26 Punkten. Hier hat das Setup sehr gut gegriffen.

DAX - Wie könnte es weitergehen

DAX-Widerstände 22.358   22.495   22.611   22.735   22.928

 

DAX-Unterst√ľtzungen 22.260/20 ¬† 22.167/13 ¬† 22.075/39 ¬† 21.974 ¬† 21.866 ¬† 21.780/23 ¬† 21.625 ¬† 21.478/42/31/16 ¬† 21.361

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups

Intraday-Marke                                22.707 und  21.947

Tagesschlussmarken                     23.293  und 21.217

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  24.170  bis  15.055

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         25.633  bis  7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart

DAILY

Der DAX konnte sich, nach dem ausgepr√§gten R√ľcksetzer, wieder fangen und aufw√§rts an das 38,2 % Retracement laufen. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich der Index im Bereich dieses Retracements stabilisieren konnte. Zu Beginn der Handelswoche konnte sich der DAX √ľber die SMA20 (aktuell bei 21.442 Punkten) schieben und etablieren. Bis zum Freitag hat die Aufw√§rtsbewegung angehalten; der DAX konnte sich im Zuge dessen bis an und √ľber die SMA50 (aktuell bei 22.260 Punkten) schieben. Die letzten f√ľnf Tageskerzen sind gr√ľn.

Das Tageschart hat sich mit den Erholungsbewegungen der letzten Handelstage deutlich aufgehellt, ist aber noch nicht als bullisch zu interpretieren. Erst wenn sich der DAX verbindlich √ľber der SMA50 etabliert hat (Best√§tigung des Tagesschluss von Freitag) hellt sich das Chartbild auch bullisch auf. K√∂nnen diese Bewegungen in den kommenden Handelstagen abgebildet werden, so hat der Index wieder alle Chancen an das Allzeithoch zu laufen. √úber diesem Hoch k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die 22.735/50 bzw. an die 23.000 Punkte gehen.

*****

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln

Weltweite¬†Aktien¬†handeln, ohne an hohe Ordergeb√ľhren denken zu m√ľssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *f√ľr monatliche Handelsums√§tze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier - Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

*****

Die B√§ren w√§ren wieder im Gesch√§ft, wenn die laufende Aufw√§rtsbewegung im Bereich der SMA50 verk√ľmmert und sich der Index nicht per Tagesschluss √ľber dieser Linie festsetzen kann. Stellt sich dieses Szenario ein, so k√∂nnte es im Rahmen von R√ľcksetzern wieder in den Bereich der SMA20 gehen. Wird dieser Support per Tagesschluss aufgegeben, so k√∂nnte sich weitere Schw√§che bis in den Bereich des 38,2 % Retracements ausdehnen. Geht es an dieses Retracement zur√ľck, so sollte der DAX sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, DAX¬†Prognose (Tageschart): neutral / bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX zun√§chst an der SMA20 (aktuell bei 21.794 Punkten) aufw√§rtslaufen konnte. Es ist aber zun√§chst nicht gelungen, sich √ľberzeugend von dieser Linie zu l√∂sen. Nach einem R√ľcksetzer unter diese Linie konnte sich der Index rasch stabilisieren und wieder √ľber die¬†SMA20 laufen. Im weiteren Handelsverlauf ging es dynamisch in Richtung der SMA200 (aktuell bei 22.039 Punkten), die erreicht und anschlie√üend auch √ľberschritten werden konnte. Zum Wochenschluss hin konnte sich der Index weiter von dieser Durchschnittslinie nach Norden schieben.

Damit hat sich auch das 4h Chart aufgehellt. K√∂nnen die Bullen den DAX √ľber dieser Linie halten, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.¬†

Wird die SMA200 im Rahmen von Schw√§che aufgegeben, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn der DAX den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Die SMA20, die aktuell knapp unter der¬†SMA200 verl√§uft k√∂nnte noch eine Unterst√ľtzung bieten. Sollte dieser Support aber nicht halten und der Index sich unter der SMA20 etablieren, so w√ľrde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Abgaben in Richtung der SMA50 (aktuell bei 21.431 Punkten) ausweiten k√∂nnten. Sollte diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, so sollten die Notierungen sp√§testens im Dunstkreis dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, DAX Prognose (4h): neutral / bullisch

FAZIT / Short Cut: Kann sich der DAX per Tagesschluss √ľber der SMA50 etablieren, so k√∂nnte in Richtung des Allzeithochs gehen. R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens im Bereich der SMA20 erholen, um die bullische Interpretation des Tageschart nicht in Frage zu stellen.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      65 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     35 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 22.364 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 22.378/80, bei 22.398/400, bei 22.417/19, bei 22.438/40, bei 22.454/56, bei 22.472/74, bei 22.496/98, bei 22.515/17, bei 22.534/36, bei 22.554/56, bei 22.571/73 und dann bei 22.589/91 Punkten gehen. √úber der 22.589/91 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 22.609/11, bei 22.624/26, bei 22.640/42, bei 22.655/57, bei 22.671/73, bei 22.691/93, bei 22.711/13, bei 22.727/29, bei 22.745/47, bei 22.763/65 bzw. bei 22.781/83 zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 22.364 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 22.348/46, bei 22.329/27, bei 22.311/09, bei 22.290/88, bei 22.273/71, bei 22.255/53, bei 22.240/38, bei 22.224/22, bei 22.206/04, bei 22.189/87, bei 22.167/65, bei 22.148/46, bei 22.126/28, bei 22.108/06, bei 22.090/88, bei 22.069/67 und dann bei 22.048/46 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 22.048/46 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 22.027/25, bei 22.010/08, bei 21.990/88, bei 21.973/71, bei 21.954/52, bei 21.938/36, bei 21.919/17, bei 21.896/94, bei 21.879/77, bei 21.865/63 bzw. bei 21.848/46 Punkten erreichbar.

Übergeordnet erwartete Tendenz in der KW 18 / 2025:  seitwärts / aufwärts*

Quelle: xStation5 von XTB

 

INDEX Trading bei XTB

 - HINWEIS IN EIGENER SACHE -

NEU: Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:

Keine Orderkommissionen f√ľr CFD Handel bei XTB

Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash:  nur 1,0 Punkte

Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten

Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)

1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash

JETZT im Demokonto testen!

 

DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*: