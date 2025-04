Einige Weltb√∂rsen sind am Ostermontag ge√∂ffnet. Der DAX Handel an den B√∂rsen startet erst am Dienstag wieder. XTB w√ľnscht ein Sch√∂nes Osterfest 2025!

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX vor einigen Handelstagen im Rahmen der R√ľcksetzer an der¬†SMA20 (aktuell bei 21.141 Punkten) stabilisieren konnte. Es ging immer wieder an diese Linie, der DAX konnte sich jedes Mal im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und im weiteren Handelsverlauf auch l√∂sen. Es ging nachfolgend √ľber der SMA20 entlang aufw√§rts. Dem Index ist es aber nicht gelungen, sich auch verbindlich von dieser Linie nach Norden zu l√∂sen.

Noch hat der DAX auf der Oberseite alle Chancen. Solange er sich √ľber der¬†SMA20 halten kann, besteht die Chance, dass sich die Aufw√§rtsbewegungen weiter fortsetzen k√∂nnten. Denkbares Anlaufziel auf der Oberseite k√∂nnten die 21.525/35 Punkte, die 21.705/20 Punkte und dann die SMA200 (aktuell bei 22.165 Punkten) Punkte sein.¬†

DAX Rahmenbedingungen

Die EZB hat bei ihrer letzten Sitzung am Gr√ľndonnerstag die Leitzinsen erneut gesenkt. Seit Juni 2024 ist dies der siebte Zinsschritt, den die EZB umsetzt. Der ma√ügebliche Einlagesatz wurde von 2,50 Prozent auf 2,25 Prozent gesenkt. Damit haben die Notenbanker, wie erwartet, den Kurs des billigen Geldes weiter fortgesetzt. Begr√ľndet wurde der Zinsschritt damit, dass der "Disinflationsprozess" weiter gut voranschreitet. Der EZB-Rat sieht zum einen, dass die Inflation sich in Richtung des 2 Prozent Ziels bewegt, gleichzeitig wird aber auch unterstrichen, dass der Rat festentschlossen ist, dieses Ziel auch zu erreichen. Ob weitere Zinsschritte in diesem Jahr zu erwarten sind, wurde offengelassen. Bedingt durch die hohe geopolitische Unsicherheit wird der Kurs auf Basis der Datenlage von Sitzung zu Sitzung festgelegt.

Der Zinsschritt ist in Anbetracht der aktuellen Unw√§gbarkeiten der US-Administration in Bezug auf Z√∂lle durchaus gewagt. Zwar sind die Z√∂lle teilweise ausgesetzt worden, sie sind aber vielfach h√∂her als zuvor. Halten diese Unsicherheiten an, so k√∂nnten viele L√§nder in eine Rezession geraten. Auch im Lichte dieser Entwicklung hat sich die EZB zu einer weiteren Zinssenkung entschlossen. Niedrigere Zinsen f√ľhren zu besseren Refinanzierungskonditionen, entlasten damit die Wirtschaft. Ob der aktuelle Zinsschritt aber der deutschen Wirtschaft, die angeschlagen ist, wieder auf die Beine hilft ist unter Volkswirten strittig. Einige halten den jetzigen Schritt f√ľr zu gering, als das stimulierend wirken w√ľrde.

DAX R√ľckblick: (14.04.2025 -17.04.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 20.794 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 1.092 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 101 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Zu Wochenbeginn konnte sich der Index nicht wirklich weiter erholen. Die Gewinne, die sich am Montag eingestellt haben, waren bis zum Abend wieder abgegeben. Dem Index gelang es aber sich am Montag im sp√§teren Handel erneut zu erholen. Am Dienstag konnte der DAX diese Erholung dynamischer fortsetzen und √ľber die 21.300 Punkte-Marke laufen, sich dort aber nicht festsetzen. Es folgten moderate Abgaben, die den DAX am Mittwochmorgen wieder unter die 21.000 Punkte-Marke gedr√ľckt haben. Die Bullen haben es aber geschafft, den Index gleich wieder zu drehen und ihn zur√ľck √ľber diese Marke zu schieben. Nachfolgend ging es erneut √ľber die 21.300 Punkte, wobei diese Marke erneut nicht gehalten werden konnte. Am Donnerstag konnte sich der Index im Rahmen des Fr√ľhhandels deutlicher erholen. Es ging am Donnerstagmorgen mit Er√∂ffnung des Xetra Handels √ľber die 21.400 Punkte-Marke. Das Tageshoch wurde direkt wieder abverkauft. Der DAX setzte im weiteren Handelsverlauf unter die 21.200 Punkte-Marke zur√ľck. Am Nachmittag versuchte der Index nach Norden auszubrechen, scheiterte aber zun√§chst. Erst nachb√∂rslich gelang es wieder zur√ľck in den Bereich der 21.300 Punkte zu laufen, bis zum Handelsschluss war die Bewegung wieder abverkauft. Der DAX ging bei 21.204 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde knapp unter der Marke der Vorwoche formatiert, das Wochentief hingegen deutlich √ľber dem Level der Woche zuvor und √ľber der 20.000 Punkte-Marke. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte ein Wochengewinn ausgewiesen werden, der 10. in diesem Jahr. Die Range war deutlich kleiner als in der Woche zuvor und lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 21.278/80 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Ablaufziel auf der Oberseite bei 21.305/03 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser maximales Anlaufziel wurde erreicht und √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen nicht unter die 20.693 Punkte, unsere Anlaufziele auf der Unterseite wurden damit nicht angelaufen.

DAX - Wie könnte es weitergehen

DAX-Widerstände 21.224/51/60/87   21.314/78   21.443   21.596   21.629/94   21.777   22.092   22.165   22.279   22.358

DAX-Unterst√ľtzungen 21.193/41/69 ¬† 21.074/22 ¬† 20.962 ¬† 20.899/43 ¬† 20.760/33/11 ¬† 20.640 ¬† 20.593 ¬† 20.453 ¬† 20.299 ¬† ¬†

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups

Intraday-Marke                                21.626 und  20.844

Tagesschlussmarken                     22.211  und 19.737

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  24.170  bis  15.055

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         25.633  bis  7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart

DAILY

Der DAX hat in den letzten Handelswochen deutlich zur√ľckgesetzt. Vom Allzeithoch ging es zun√§chst moderat, nachfolgend dynamisch und mit Momentum abw√§rts. Der Index konnte sich zun√§chst an der SMA20 (aktuell bei 21.629 Punkten) festsetzen, gab diese Linie als auch nachfolgend die SMA50 (aktuell bei 22.279 Punkten) als Support auf. Es ging mit Dynamik bis an und unter die SMA200 (aktuell bei 20.098 Punkten). Im Dunstkreis Linie konnte sich der Index stabilisieren und nachfolgend wieder erholen. Diese Bewegungen lassen sich gut aus dem Chart herauslesen. Der DAX konnte sich in den letzten Handelstagen √ľber dem 38,2 % Retracement festsetzen.¬†

Die Bullen sind jetzt gefordert die Erholung weiter fortzusetzen. Sollten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis an die¬†SMA20 gehen. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass diese Linie in den letzten Handelswochen und -monaten ein guter Support gewesen ist, diese Durchschnittslinie k√∂nnte jetzt ein hartes Brett sein. Gelingt es den Bullen den DAX √ľber diese Linie zu schieben und zu etablieren, so w√ľrde sich das Chartbild wieder aufhellen. Der Index h√§tte dann die Perspektive sich weiter zu erholen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 21.525/35 Punkte, die 21.705/20 Punkte, die 22.160 Punkte, bzw. die SMA50 sein.¬†

Setzt sich erneute Schwäche durch und rutscht der DAX per Tagesschluss wieder unter das 38,2 % Retracement, so wäre das Tageschart wieder mit einem bärischen Anklang zu interpretieren. Weitere Abgaben wären denkbar und möglich die an das 50,0 % Retracement bzw. an die SMA200 gehen könnten. Wird die SMA200 in den kommenden Handelstagen angelaufen, so sollten die Notierungen spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelstagen immer ein belastbarer Support gewesen. Wird diese Durchschnittslinie aber aufgegeben, so k√∂nnte darunter die¬†SMA50 (aktuell bei 20.733 Punkten) einen weiteren Support bieten. Sollte die¬†SMA50 im Rahmen von R√ľcksetzern nicht halten, so k√∂nnten sich weitere Abgaben bis an das 50 % Retracement einstellen. Sollte dieses Retracement angelaufen werden, so sollten sich die Notierungen sp√§testens hier erholen. Gelingt keine √ľberzeugende Erholung sp√§testens an diesem Retracement, so m√ľsste die b√§rische Interpretation des Charts herangezogen werden.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: Kann sich der DAX per Tagesschluss √ľber der¬†SMA200 halten, so besteht die Chance, dass es im Rahmen weiterer Erholungsbewegungen an die SMA20 gehen k√∂nnte. Wird auf der anderen Seite die SMA200 auf Tagesschluss aufgegeben, so muss der Fokus wieder auf die Unterseite gelegt werden.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 21.204 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.222/24, bei 21.238/40, bei 21.257/59, bei 21.281/83, bei 21.303/05, bei 21.321/23, bei 21.343/45, bei 21.361/63, bei 21.384/86, bei 21.404/06, bei 21.425/27, bei 21.444/46 und dann bei 21.461/63 Punkten gehen. √úber der 21.461/63 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.478/80, bei 21.495/97, bei 21.514/16, bei 21.532/34, bei 21.554/56, bei 21.571/73, bei 21.589/91, bei 21.612/14, bei 21.631/33, bei 21.651/53, bei 21.669/71, bei 21.690/92, bei 21.707/09, bei 21.724/26, bei 21.740/42 und dann bei 21.756/58 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 21.204 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.179/77, bei 21.161/59, bei 21.145/43, bei 21.128/26, bei 21.106/04, bei 21.088/86, bei 21.079/77, bei 21.063/61, bei 21.045/43, bei 21.028/26, bei 21.010/08, bei 20.993/91 und dann bei 20.978/76 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 20.978/76 Punkte-Marke k√∂nnte der DAX unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.961/59, bei 20.940/38, bei 20.920/18, bei 20.903/01, bei 20.884/82, bei 20.865/63, bei 20.844/42 bei 20.825/23, bei 20.806/04, bei 20.78583, bei 20.766/64, bei 20.749/47, bei 20.729/27 bzw. 20.711/09 Punkten erreichen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 17 / 2025

seitwärts / aufwärts*

