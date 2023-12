ABSTRACT: Der DAX hat seine Aufwärtsbewegung in der abgelaufenen Handelswoche weiter fortsetzen können. Nach der kleinen Schwäche zu Wochenbeginn zogen die Notierungen zur Wochenmitte wieder an. Es ging deutlich aufwärts bis an und über die 16.400 Punkte. Das Tageschart ist nach wie vor bullisch zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 15.810 Punkten) notiert, solange könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.595/610 Punkte und übergeordnet bis an die 16.705/15 Punkte gehen. Diese Anlaufziele könnten erreicht werden, solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert.

Aktuelle DAX Analyse am 03.12.2023: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Die Aktienmärkte haben in den letzten Handelstagen deutlich zulegen können. Hintergrund ist, dass Anleger darauf spekulieren, dass insbesondere die Fed die Zinsen nicht mehr weiter erhöhen und im ersten Halbjahr 2024 senken könnten. Die letzten Daten zur US-Preissteigerungen haben eine nachlassende Inflation angezeigt. Auf der anderen Seite ist der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, dessen Zahlen am Freitag veröffentlicht wurden, weiter gefallen und notiert aktuell unter der Marke von 50. Auch auf Basis dieser Daten haben die US-Finanzmärkte am Freitagnachmittag, mit der Erwartung deutlich zugelegt, dass diese die US-Zentralbank unter Druck setzen könnten, einen wirtschaftlichen Rückgang entgegen zu wirken. Auch dies könnte in den Augen der Analysten für eine baldige Zinssenkung sprechen. Die Märkte gehen aber verbindlich davon aus, dass es zu keiner weiteren Zinsanhebung kommen wird.

Der Fed Chef Powell hat auf der anderen Seite deutlich gemacht, dass die US-Zentralbank die Geldpolitik durchaus weiter straffen könnte. Es sei viel zu früh darauf zu spekulieren, dass die Zinsen fallen könnten. Ähnlich hatte sich der Zentralbankchef bereits früher geäußert. Die Fed wird sich Mitte Dezember zu ihrer nächsten Sitzung treffen.

DAX Rückblick: (27.11.2023 - 01.12.2023)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 16.057 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 98 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 8 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX gab am Montag zunächst etwas nach, die Abwärtsbewegung konnte sich erst am Dienstagvormittag stabilisieren und zunächst zögerlich, im weiteren Handelsverlauf ab Mittwochmorgen dann dynamisch erholen. Kleinere Rücksetzer, die sich eingestellt haben, wurden immer wieder zeitnah zurückgekauft. Am Freitagnachmittag stellt sich dann noch eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die an und über die 16.400 Punkte ging. Der DAX ging bei 16.459 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das bisherige Allzeithoch im DAX (Kassa-basiert) lag bei circa 16.529 Punkten - so sehr weit bis dahin ist es nicht mehr! Innerhalb des Dezembers 2023 könnte diese bisherige Marke leicht geknackt werden!

Das Wochenhoch wurde deutlich über dem Level der Vorwoche formatiert, das Wochentief lag ebenso über dem Niveau der Woche zuvor. Es wurde erneut ein Wochengewinn von rund 2,3% ausgewiesen, der fünfte in Folge und der 28. in diesem Jahr. Die Range war deutlich größer als in der Vorwoche.

***

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 16.369/71 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 16.389/91 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten, das Setup hat damit nicht optim al gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.963/61 Punkte hingegen exakt an unser nächstes Anlaufziele auf der Unterseite bei 15.948/46 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände

16.480/96

16.530/80

16.654

DAX-Unterstützungen

16.391/66/47

16.287/34/25/00

16.121/03/00

16.080/67/29

15.945

15.887/10

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 16.499 und 15.867

Tagesschlussmarken 16.661 und 15.440

und Break1 Bull (Wochen-Schluss) (13.549)

Break2 Bull (Monats-Schluss) (11.000)

Boxbereich 16.938 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 18.149 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat seine Aufwärtsbewegung in der abgelaufenen Handelswoche weiter fortsetzen können. Nach der kleinen Schwäche zu Wochenbeginn zogen die Notierungen zur Wochenmitte wieder an. Es ging deutlich aufwärts bis an und über die 16.400 Punkte.

Das Tageschart ist nach wie vor bullisch zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 15.810 Punkten) notiert, solange könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.595/610 Punkte und übergeordnet bis an die 16.705/15 Punkte gehen. Diese Anlaufziele könnten erreicht werden, solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst bis an die SMA20 gehen. Sie wären als unkritisch zu interpretieren, solange es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Sollte diese Durchschnittslinie per Tagesschluss aufgegeben werden, so würde sich das Chartbild etwas eintrüben, weitere Abgaben wären denkbar und möglich und könnten bis an die SMA200 (aktuell bei 15.764 Punkten) gehen. Darunter könnte die SMA50 (aktuell bei 15.447 Punkten) noch einen weiteren Support im Zuge von Rücksetzern bieten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der DAX hat zu Wochenbeginn zunächst etwas Schwäche gezeigt, ist unter die SMA20 (aktuell bei 16.234 Punkten) gefallen und konnte sich an der SMA50 (aktuell bei 16.103 Punkten) stabilisieren und nachfolgend wieder erholen. Es ging zurück über die SMA20 und von hier aus dynamisch aufwärts.

Damit kann das 4h Chart nach wie vor bullisch zu interpretieren. Solange der DAX über der SMA20 notiert, solange könnten die Anlaufziele erreicht werden können, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich der Index unter der SMA50 festsetzt. Dies könnte bedeuten, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 15.463 Punkten) laufen könnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen bis übergeordnet an die 16.705/15 Punkte gehen. Eintrüben würde sich das Tageschart mit einem Tagesschluss unter der SMA50.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 16.450 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.463/65, bei 16.478/80, bei 16.495/97, bei 16.511/13, bei 16.527/29, bei 16.541/43, bei 16.559/61, bei 16.575/77 und dann bei 16.591/93 Punkten gehen. Über der 16.591/93 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 16.604/06, bei 16.616/18, bei 16.630/32, bei 16.645/47, bei 16.660/62, bei 16.673/75, bei 16.687/89, bei 16.701/03 bzw. bei 16.713/15 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 16.450 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.437/35, bei 16.424/22, bei 16.412/10, bei 16.393/91, bei 16.378/76, bei 16.367/65, bei 16.350/48, bei 16.337/35 und dann bei 16.319/17 Punkten zu drücken. Unter der 16.319/17 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 16.303/01, bei 16.289/87, bei 16.275/73, bei 16.260/58, bei 16.247/45, bei 16.231/29, bei 16.219/17, bei 16.205/03, bei 16.191/89 bzw. bei 16.171/69 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 49 / 2023:

seitwärts / aufwärts

Quellen: xStation5 von XTB

DER DEUTSCHE LEITINDEX