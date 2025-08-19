KEY TAKEAWAYS Der DAX konnte sich in den letzten Handelstagen von der SMA20 (aktuell bei 24.366 Punkten) nach Norden abstoßen und sich im Bereich der 24.400 Punkte-Marke etablieren. Es haben sich zuletzt zwar Gewinnmitnahmen eingestellt, die Bullen haben den Fall unter die SMA20 zwar nicht verhindern können, haben den DAX im Handelsverlauf aber drehen und im späten Handel wieder in den Dunstkreis dieser Linie schieben können. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash Rückblick auf den DAX (18.08.2025) Der DAX startete am Montagmorgen bei 24.436 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits zu Beginn markierte er das Tageshoch, bevor Rücksetzer einsetzten. Mit Aufnahme des Xetra-Handels setzte sich die Abwärtsbewegung fort. Zwar konnte sich der Index stabilisieren, doch ein nennenswerter Anstieg blieb bis Handelsschluss aus. Der DAX schloss bei 24.363 Punkten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Von den 40 DAX-Werten beendeten 19 Aktien den Handel im Plus, während 21 Verluste verzeichneten. Gewinner waren u. a. Rheinmetall (+3,16 %), Bayer (+2,41 %) und Siemens Energy (+1,48 %). Am Tabellenende standen Commerzbank (-2,87 %), Deutsche Post (-1,77 %) und Daimler Truck Holding (-1,69 %). Chartanalyse DAX aktuell 1h-Chart (kurzfristig) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX notierte über der SMA20 (24.333 Punkte) , fiel aber dynamisch darunter.

Auch die SMA50 (24.378 Punkte) wurde zunächst unterschritten, am Abend aber zurückerobert.

Ein Stundenschluss über 24.475 Punkten könnte den Weg in Richtung Allzeithoch öffnen.

Fällt der DAX unter die SMA20, wäre ein Test der SMA200 (24.219 Punkte) wahrscheinlich. Prognose 1h-Chart: neutral 4h-Chart (mittelfristig) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Jüngst erholte sich der DAX von der SMA20 (24.366 Punkte) .

Überwindet der Index diese erneut, sind weitere Erholungen möglich.

Unterhalb von SMA50 (24.244 Punkte) und SMA200 (24.164 Punkte) droht ein trüberes Chartbild. Prognose 4h-Chart: bullisch / neutral DAX Prognose für den 19.08.2025 Vorbörslich notierte der DAX bei 24.323 Punkten .

Erwartete Tagesrange: 24.406 / 24.495 bis 24.241 / 24.125 Punkte .

Wahrscheinlichkeiten laut Setup: Bull-Szenario: 40 % Bear-Szenario: 60 %

Widerstände 24.333/66/78/88 – 24.405/33/44/62/95 – 24.513/37/62/94 – 24.606 – 24.711/35 – 24.835 – 24.910/49 Unterstützungen 24.315 – 24.250/44/19 – 24.194/64/57/36 – 24.090/46/22 – 23.985/60/28 – 23.883 Marktstimmung & Fear-Greed-Index Der Greed/Fear Index notierte zuletzt bei 65 (Greed). Vor einer Woche: 58 (Greed)

Vor einem Monat: 74 (Extreme Greed)

Vor einem Jahr: 33 (Fear) Damit zeigt sich die Marktstimmung weiter gierig, was auf eine mögliche kurzfristige Korrektur hindeuten könnte. DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! *BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.