KEY TAKEAWAYS Sollten sich heute im Handelsverlauf Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst die SMA20 erreichen. Entspannen würde sich das Stundenchart dann, wenn es dem Index gelingt, sich über der SMA50 zu etablieren. Sollte diese Linie heute aber im Handel angelaufen werden, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash Rückblick auf den Handelstag 25.08.2025 Der DAX startete gestern Morgen bei 24.320 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem schwachen Auftakt konnte sich der Index mit Beginn des Xetra-Handels erholen. Über die Marke von 24.380 Punkten hinaus gelang jedoch keine nachhaltige Stabilisierung. Die Gewinne wurden am Nachmittag fast vollständig wieder abgegeben, bevor sich am Abend eine moderate Erholung einstellte. Der Tag endete mit einem leichten Minus: Der Xetra-Schluss lag bei 24.262 Punkten, der Handelsschluss bei 24.277 Punkten. Damit setzte sich die seit Tagen schwankende Seitwärtsbewegung fort. Gewinner des Tages: Rheinmetall (+1,96 %)

SAP (+0,94 %)

Fresenius Medical Care (+0,83 %) Verlierer des Tages: Siemens Energy (-1,84 %)

Merck (-1,56 %)

BASF (-1,44 %) Chartanalyse – DAX aktuell im 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX bewegte sich gestern Morgen rund um die SMA200 (24.317 Punkte) und die SMA50 (24.288 Punkte). Zwar gelang kurzfristig ein Anstieg über diese Marken, doch am Nachmittag rutschte der Index wieder darunter. Solange der DAX unter der SMA20 (24.254 Punkte) notiert, bleibt das Bild kurzfristig bärisch .

Mögliche Anlaufziele auf der Unterseite: 24.050/35 Punkte und 23.890/75 Punkte .

Erst ein nachhaltiges Überschreiten der SMA50 würde das Bild wieder aufhellen. Einschätzung kurzfristiges 1h-Chartbild: bärisch Chartanalyse – DAX Prognose im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart konnte der DAX in den vergangenen Tagen mehrfach die SMA20 und SMA50 testen, jedoch ohne klare Trendfortsetzung. Zu Wochenbeginn wurde die SMA200 (24.198 Punkte) erneut unterschritten, was das Chartbild eintrübte. Nur ein Anstieg über die 24.480 Punkte-Marke könnte das mittelfristige Bild bullisch aufhellen.

Solange der Index darunter bleibt, überwiegt das Risiko weiterer Abgaben. Einschätzung kurzfristiges 4h-Chartbild: bärisch DAX Prognose für den 26.08.2025 – Ausblick Der DAX notiert heute Morgen bei 24.199 Punkten und liegt damit deutlich unter dem gestrigen Eröffnungsniveau. Long-Szenario Hält sich der DAX über der Marke von 24.199 Punkten, sind Erholungen bis 24.274/76 Punkte und im weiteren Verlauf bis 24.340/42 Punkte denkbar.

Über 24.480 Punkten könnte sich das Bild deutlich aufhellen. Short-Szenario Fällt der DAX unter 24.199 Punkte, drohen Rücksetzer bis 23.925 Punkte und tiefer.

Weitere Unterstützungen liegen bei 23.883 sowie im Bereich 23.777/35 Punkte. Wichtige Marken im Überblick DAX-Widerstände: 24.254/83, 24.325, 24.485, 24.611, 24.735

