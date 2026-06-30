DAX Prognose für Dienstag, 30.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX aktuell startet mit einem leichten Aufwärtstrend in den Dienstagshandel. Nach einem schwachen Vormittag und einem zwischenzeitlichen Rücksetzer gelang dem deutschen Leitindex zum Wochenauftakt eine Stabilisierung, sodass der Handel oberhalb der Marke von 24.750 Punkten beendet wurde. Nun richtet sich der Blick der Anleger auf die Frage, ob der DAX den nächsten Widerstandsbereich überwinden und die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten erneut ins Visier nehmen kann.

Die aktuelle DAX Prognose zeigt, dass sich das kurzfristige Chartbild leicht verbessert hat. Dennoch bleibt das übergeordnete Bild im Vier-Stunden-Chart angeschlagen. Entscheidend werden daher die nächsten Handelsstunden sowie wichtige Konjunkturdaten aus Europa und den USA sein.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

📉 DAX aktuell: Rückblick auf den Montag

Der Wochenstart verlief zunächst schwach, bevor sich der DAX zum Handelsende stabilisieren konnte.

Die wichtigsten Entwicklungen:

📍 Vorbörslicher Start bei 24.828 Punkten

📉 Schwacher Vormittag mit Rückgang unter wichtige Durchschnittslinien

📈 Erholung im späten Handel

📊 Tagesschluss bei 24.775 Punkten

📌 Xetra-Schluss bei 24.627 Punkten

Unter den Einzelwerten überzeugten vor allem RWE, Rheinmetall und Siemens Energy, während Heidelberg Materials, Deutsche Telekom und Volkswagen Vorzüge zu den größten Verlierern gehörten.

📊 DAX Prognose: Stundenchart hellt sich auf

Im kurzfristigen Chart verbessert sich die technische Ausgangslage.

Der DAX aktuell:

📈 notiert wieder oberhalb der SMA20

📈 konnte sich im Frühhandel auch über die SMA50 schieben

🎯 richtet den Blick nun auf die SMA200 bei rund 24.901 Punkten

Gelingt ein bestätigter Stundenschluss oberhalb der SMA200, könnte der Index anschließend den Bereich zwischen 25.025 und 25.110 Punkten ansteuern.

DAX Prognose: Wichtige Marken im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🚀 DAX Prognose: Diese Widerstände entscheiden über den weiteren Verlauf

Kann sich der DAX oberhalb von 24.833 Punkten etablieren, ergeben sich folgende Kursziele:

🎯 24.851–24.853 Punkte

🎯 24.873–24.875 Punkte

🎯 24.890–24.892 Punkte

🎯 24.907–24.909 Punkte

🎯 24.921–24.923 Punkte

🎯 24.939–24.941 Punkte

🎯 24.980–25.001 Punkte

🎯 25.024–25.026 Punkte

Ein nachhaltiger Sprung über 25.000 Punkte würde die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung deutlich verbessern.

📉 DAX aktuell: Diese Unterstützungen sollten Anleger beachten

Scheitert der Erholungsversuch, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

📍 24.805–24.803 Punkte

📍 24.779–24.777 Punkte

📍 24.758–24.756 Punkte

📍 24.741–24.739 Punkte

📍 24.703–24.701 Punkte

📍 24.664–24.662 Punkte

📍 24.628–24.626 Punkte

📍 24.576–24.574 Punkte

Unterhalb dieser Bereiche könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung 24.450 Punkte und darunter ausweiten.

🔍 Vier-Stunden-Chart bleibt vorsichtig

Trotz der kurzfristigen Erholung bleibt das mittelfristige Bild eingetrübt.

Die wichtigsten Signale:

📉 Der DAX notiert weiterhin unter den entscheidenden Durchschnittslinien.

⚠️ Das Vier-Stunden-Chart wird weiterhin als bärisch eingestuft.

📊 Erst eine nachhaltige Rückkehr über SMA20, SMA200 und anschließend SMA50 würde das Chartbild wieder klar verbessern.

Damit bleibt die DAX Prognose kurzfristig neutral, mittelfristig jedoch weiterhin vorsichtig.

😊 Anlegerstimmung bleibt im Bereich „Fear“

Auch die Marktstimmung signalisiert weiterhin Vorsicht.

Der Fear-and-Greed-Index:

😟 Aktueller Wert: 27 Punkte

📉 Weiterhin im Bereich "Fear"

🔄 Werte unter 30 gelten häufig als Kontraindikator und können kurzfristige Erholungen begünstigen

Die Stimmung zeigt, dass viele Marktteilnehmer weiterhin defensiv positioniert sind.

📅 Diese Konjunkturdaten bewegen den DAX heute

Im weiteren Handelsverlauf stehen zahlreiche wichtige Termine auf der Agenda:

Deutsche Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten

Verbraucherpreise aus Frankreich

BIP und Unternehmensinvestitionen aus Großbritannien

Case-Shiller-Hauspreisindex

Chicago PMI

JOLTS-Stellenangebote

Verbrauchervertrauen des Conference Board

Diese Daten könnten die DAX Prognose im Tagesverlauf maßgeblich beeinflussen.

⚠️ Risiken für den DAX aktuell

Anleger sollten heute insbesondere folgende Faktoren beobachten:

🏦 Überraschungen bei Inflations- und Arbeitsmarktdaten

📉 Rückfall unter die Unterstützungszone um 24.800 Punkte

🌍 Geopolitische Entwicklungen

💵 Veränderungen der Zinserwartungen in Europa und den USA

Diese Faktoren könnten kurzfristig für erhöhte Schwankungen sorgen.

🧾 Fazit: DAX aktuell vor dem Test der 25.000-Punkte-Marke

Der DAX aktuell startet mit einer leicht verbesserten Ausgangslage in den Dienstag. Kurzfristig hellt sich das Chartbild auf, nachdem der Index wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobert hat. Für eine nachhaltige Trendwende müssen jedoch die SMA200 und anschließend die Marke von 25.000 Punkten überwunden werden.

Die aktuelle DAX Prognose bleibt daher verhalten optimistisch. Positive Konjunkturdaten könnten den Erholungsversuch unterstützen, während schwächere Wirtschaftsdaten oder neue geopolitische Belastungen den deutschen Leitindex erneut unter Druck setzen könnten.

DAX Prognose: Wichtige Marken im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DER DEUTSCHE INDEX