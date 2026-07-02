DAX Prognose für Donnerstag, 02.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze 🚀 DAX aktuell startet vorbörslich bei 25.090 Punkten und notiert damit über der 25.000-Punkte-Marke.

startet vorbörslich bei und notiert damit über der 25.000-Punkte-Marke. 📊 Charttechnik bullisch: Sowohl im Stunden- als auch im Vier-Stunden-Chart hat sich das technische Bild deutlich aufgehellt.

Sowohl im Stunden- als auch im Vier-Stunden-Chart hat sich das technische Bild deutlich aufgehellt. 🇺🇸 US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: Die heutigen NFP-Daten könnten den weiteren Verlauf der DAX Prognose maßgeblich beeinflussen.

Der DAX aktuell startet mit Rückenwind in den Donnerstagshandel. Nach einer beeindruckenden V-förmigen Erholung am Vortag konnte sich der deutsche Leitindex wieder oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten etablieren. Vor allem die starke Nachfrage im späten Handel deutet darauf hin, dass die Käufer weiterhin das Ruder übernehmen wollen. Die heutige DAX Prognose wird jedoch maßgeblich von den anstehenden US-Arbeitsmarktdaten beeinflusst. Neben den Non-Farm Payrolls (NFP) stehen auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und weitere Konjunkturdaten auf dem Programm. Diese könnten für erhöhte Volatilität sorgen und den weiteren Kursverlauf des DAX entscheidend beeinflussen. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash 📊 DAX aktuell: V-Formation sorgt für neue Zuversicht Der Handel am Mittwoch verlief zunächst wechselhaft, bevor der DAX eine beeindruckende Gegenbewegung startete. Die wichtigsten Entwicklungen: 📍 Vorbörslicher Start bei 25.021 Punkten

📈 Anstieg über 25.100 Punkte , jedoch ohne nachhaltigen Ausbruch

📉 Rücksetzer bis in den Bereich von 24.900 Punkten

🚀 Kräftige V-förmige Erholung bis Handelsende

📌 Tagesschluss bei 25.071 Punkten Damit gelang dem DAX die Rückkehr über die Marke von 25.000 Punkten, was das kurzfristige Chartbild deutlich verbessert. 🏆 DAX heute: Rheinmetall und SAP führen die Gewinnerliste an Unter den 40 DAX-Werten dominierten klar die Gewinner. Die stärksten Aktien: 🥇 Rheinmetall: +5,09 % 🥈 SAP: +4,42 % 🥉 Scout24: +3,70 % Zu den schwächsten Werten gehörten dagegen: 📉 Infineon ( -4,20 % )

📉 Siemens Energy ( -2,17 % )

📉 Siemens (-1,96 %) 📈 DAX Prognose: Stundenchart sendet bullische Signale Die kurzfristige Charttechnik spricht derzeit für die Käufer. Die wichtigsten Beobachtungen: 📊 Der DAX notiert oberhalb der SMA20 bei rund 25.067 Punkten .

📈 Die SMA50 bei 25.015 Punkten dient weiterhin als wichtige Unterstützung.

🎯 Oberhalb der SMA20 rücken Kursziele bei 25.245 bis 25.260 Punkten und anschließend 25.395 bis 25.410 Punkten in den Fokus. Solange sich der DAX über der SMA20 behauptet, bleibt die kurzfristige DAX Prognose positiv. DAX Prognose: Wichtige Marken im Stundenchart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🚀 Vier-Stunden-Chart bestätigt den Aufwärtstrend Auch auf mittelfristiger Ebene verbessert sich das technische Bild. Die wichtigsten Signale: 📈 Der DAX notiert oberhalb von SMA20 , SMA50 und SMA200 .

🔄 Die SMA50 fungierte zuletzt erneut als verlässliche Unterstützung.

✅ Sowohl Stunden- als auch Vier-Stunden-Chart werden aktuell als bullisch eingestuft. Damit bleibt die Ausgangslage für weitere Kursanstiege konstruktiv. 🎯 DAX Prognose: Diese Kursmarken sollten Anleger kennen 📈 Wichtige Widerstände 🎯 25.109–25.122 Punkte

🎯 25.218 Punkte

🎯 25.303 Punkte

🎯 25.463 Punkte

🎯 25.515 Punkte

🎯 25.653 Punkte 📉 Wichtige Unterstützungen 📍 25.015–25.079 Punkte

📍 24.941–24.908 Punkte

📍 24.866–24.851 Punkte

📍 24.755 Punkte

📍 24.691–24.631 Punkte Ein Ausbruch über den Bereich um 25.300 Punkte könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. 😊 Anlegerstimmung verbessert sich leicht Der Fear & Greed Index signalisiert weiterhin Vorsicht. Aktuelle Entwicklung: 😟 Indexstand bei 32 Punkten

📈 Verbesserung gegenüber der Vorwoche (25 Punkte)

⚠️ Marktstimmung bleibt dennoch im Bereich "Fear" Historisch können niedrige Werte als Kontraindikator wirken und eine technische Erholung begünstigen. 📅 Diese Termine bewegen den DAX heute Der heutige Handel dürfte vor allem durch wichtige Konjunkturdaten geprägt werden. Im Fokus stehen: Arbeitsmarktdaten aus der Eurozone (11:00 Uhr)

US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (14:30 Uhr)

US-Arbeitsmarktbericht (NFP)

💵 Durchschnittliche Stundenlöhne in den USA

🏭 Auftragseingang der US-Industrie

🛢️ US-Erdgaslagerbestände Diese Daten könnten die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve und damit auch die DAX Prognose beeinflussen. 👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die weitere Entwicklung des DAX aktuell bleiben insbesondere folgende Faktoren entscheidend: US-Arbeitsmarktdaten und Zinserwartungen

📈 Verhalten des DAX oberhalb der 25.000-Punkte-Marke

🤖 Entwicklung internationaler Technologie- und KI-Aktien

🏦 Aussagen der Notenbanken Diese Faktoren dürften die Richtung des deutschen Leitindex im weiteren Tagesverlauf bestimmen. ⚠️ Risiken für den DAX aktuell Anleger sollten folgende Unsicherheiten berücksichtigen: 📉 Überraschungen bei den US-Arbeitsmarktdaten

🏦 Veränderungen der Zinserwartungen

🌍 Geopolitische Entwicklungen

📊 Rückfall unter die Unterstützungszone um 25.000 Punkte Kurzfristig bleibt die Volatilität entsprechend erhöht. 🧾 Fazit: DAX aktuell mit guter Ausgangslage – US-Daten als Richtungsgeber Der DAX aktuell startet mit einer technisch verbesserten Ausgangslage in den Donnerstag. Die V-förmige Erholung und die Rückkehr über die Marke von 25.000 Punkten sprechen für eine anhaltend konstruktive Marktstimmung. Sowohl der Stunden- als auch der Vier-Stunden-Chart liefern derzeit bullische Signale. Für die weitere DAX Prognose werden jedoch vor allem die US-Arbeitsmarktdaten entscheidend sein. Fällt der NFP-Bericht besser oder schlechter als erwartet aus, dürfte dies unmittelbare Auswirkungen auf die Zinserwartungen, den US-Dollar und damit auch auf den DAX haben. Anleger sollten deshalb mit erhöhter Aufmerksamkeit und einer steigenden Volatilität rechnen. DAX Prognose: Wichtige Marken im 4-Stunden-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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