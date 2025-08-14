KEY TAKEAWAYS Übergeordnet können die Kursmuster der letzten Handelswochen so interpretiert werden, dass die Bullen jetzt liefern müssen. Je länger sich die Seitwärtsbewegung fortsetzt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sich größere Abgaben einstellen könnten. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash DAX aktuell: Der deutsche Leitindex startete gestern bei 24.157 Punkten in den vorbörslichen Handel. Trotz erneuter Versuche, nach Norden auszubrechen, scheiterte der DAX und setzte moderat zurück. Gegen Mittag konnten die Bullen den Index jedoch stabil über 24.200 Punkten halten. Am Ende des Xetra-Handels schloss der DAX bei 24.190 Punkten, der Tagesschluss lag nachbörslich bei 24.228 Punkten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Im Xetra-Schlusskurs am 13.08.2025 standen 29 Aktien im Plus, 11 im Minus. Bayer (+3,38 %), Fresenius (+3,37 %) und Fresenius Medical Care (+3,12 %) führten die Gewinnerliste an. Schlusslicht war Siemens Energy (-4,99 %), gefolgt von MTU (-1,40 %) und Airbus (-0,87 %). Marktdaten DAX aktuell (13.08.2025) 13.08. 12.08. Tageshoch 24.260 24.179 Tagestief 24.079 23.948 Xetra-Schluss 24.190 24.050 Tagesschluss 24.228 24.150 Range (Punkte) 181 231 Chartanalyse – DAX Prognose im 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX notierte gestern oberhalb der SMA50 (24.148 Punkte) und der SMA20 (24.198 Punkte). Ein nachhaltiger Ausbruch nach Norden gelang jedoch nicht. Aktuell befindet sich der Index unter der SMA20, mit möglicher Korrektur bis zur SMA50. Bullisch : Dynamischer Ausbruch über 24.400 Punkte könnte Erholung bis 24.495/515 Punkte und in Richtung Allzeithoch fortsetzen.

Bärisch: Bruch der SMA50 erhöht Wahrscheinlichkeit eines Tests der SMA200 (24.008 Punkte). Chartanalyse – DAX Prognose im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach Rücksetzern unter die SMA200 (24.115 Punkte) konnte sich der DAX stabilisieren und wieder über SMA50 und SMA200 steigen. Die Bullen müssen den Index über 24.400 Punkte bringen, um weiteres Potenzial zu aktivieren. Ein Bruch unter SMA200 würde die Lage wieder eintrüben. Handelsausblick für heute (14.08.2025) DAX aktuell vorbörslich: 24.150 Punkte, damit 7 Punkte unter dem Vortag. Long-Szenario: Stabilisierung über 24.150 Punkten könnte Anstieg bis 24.198, 24.244, 24.295 und darüber hinaus ermöglichen. Short-Szenario: Unter 24.150 Punkten droht Abwärtsbewegung bis 24.079, 24.017 und 23.999 Punkte. Wichtige DAX-Widerstände: 24.198 · 24.244/59/95 · 24.339 · 24.431 · 24.595 · 24.611/78 Wichtige DAX-Unterstützungen: 24.148/37/18/15 · 24.084/52/18/08 · 23.957/26 · 23.887/26 · 23.781/48/01 · 23.602 · 23.495 Wahrscheinlichkeiten laut DAX Prognose: Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

