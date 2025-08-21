KEY TAKEAWAYS Die Bullen müssen unbedingt verhindern, dass der Index unter die SMA50 fällt. Geschieht dies, so könnte es direkt weiter abwärts an die SMA200 (aktuell bei 24.193 Punkten) gehen. An dieser Durchschnittslinie konnte sich der DAX zuletzt stabilisieren und erholen. Er notierte seinerzeit allerdings über der SMA20, was den Aufwärtsimpuls einfacher gemacht hat. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash DAX Prognose & DAX aktuell – Analyse für Donnerstag, 21.08.2025 Unsere Tageseinschätzung zum DAX für Donnerstag, den 21.08.2025 zeigt, dass sich der deutsche Leitindex nach einem schwachen Start stabilisieren konnte. Der DAX aktuell notierte gestern Morgen bei 24.326 Punkten im vorbörslichen Handel. Nach einem kurzen Rückgang mit Xetra-Eröffnung erholte sich der Index bis auf 24.379 Punkte. Anschließend blieb er über weite Teile des Tages im Bereich um 24.350 Punkte, bevor eine Schwächephase einsetzte. Am Ende ging der DAX bei 24.274 Punkten aus dem Handel. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Marktüberblick: Gewinner und Verlierer im DAX aktuell Top-Gewinner: Symrise (+2,44 %), Deutsche Börse (+2,38 %), Henkel (+1,89 %)

Schwächste Werte: Siemens Energy (–2,41 %), Airbus (–1,97 %), Infineon (–1,36 %) Der Xetra-Schluss am 20.08.2025 lag bei 24.277 Punkten, was im Tagesvergleich ein leichtes Minus bedeutete. Chartanalyse & DAX Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DAX im 1h-Chart – kurzfristige Einschätzung Im Stundenchart zeigt sich, dass der DAX gestern an der wichtigen SMA200 (24.268 Punkte) startete und sich kurzzeitig an die SMA20 (24.297 Punkte) und SMA50 (24.327 Punkte) heranarbeiten konnte. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken gelang jedoch nicht. Für die Bullen bleibt es entscheidend, den DAX über der SMA50 zu etablieren, um die Chance auf einen Anstieg bis in den Bereich 24.470/24.485 Punkte zu wahren. Prognose 1h-Chart: neutral Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DAX im 4h-Chart – mittelfristige Einschätzung Im 4h-Chart konnte sich der DAX an der SMA20 zunächst behaupten, rutschte aber später darunter. Besonders kritisch wird es, falls der Index unter die SMA50 (24.274 Punkte) fällt. In diesem Fall droht ein Rückgang bis zur SMA200 bei 24.193 Punkten. Erst oberhalb von 24.475 Punkten würde das Chartbild wieder bullisch. Prognose 4h-Chart: neutral Ausblick DAX Prognose für den 21.08.2025 Der DAX aktuell eröffnete heute Morgen bei 24.281 Punkten – leicht unter dem Niveau des Vortages. Bullisches Szenario: Über 24.281 Punkte könnten Kursziele bis 24.475 Punkte und darüber hinaus bis 24.812 Punkte folgen.

Bärisches Szenario: Unter 24.281 Punkten drohen Rücksetzer bis 24.065 Punkte und tiefer. Wichtige Marken Widerstände: 24.297 / 24.405 / 24.513 / 24.606 / 24.835

Unterstützungen: 24.193 / 24.090 / 23.960 / 23.883 Tagesrange-Erwartung: 24.386 – 24.495 Punkte (oben) und 24.203 – 24.065 Punkte (unten) Internationale Anlegerstimmung Der Fear & Greed Index notierte gestern bei 56 Punkten und signalisiert damit „Greed“. Vor einer Woche lag der Wert bei 64, vor einem Monat sogar bei 74 – beide im Bereich „Gier“. Vor einem Jahr hingegen lag der Index noch bei 44 und spiegelte „Fear“ wider. Fazit: DAX aktuell & Prognose Die heutige DAX Prognose deutet auf einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt hin. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 60 %, für ein bearisches bei 40 %. Anleger sollten vor allem die Marken 24.281 und 24.193 Punkte im Auge behalten, da sie richtungsweisend für den weiteren Verlauf sein dürften. DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! *BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.