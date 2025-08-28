KEY TAKEAWAYS

Das Stundenchart hat sich etwas entspannt. Die Bullen müssen heute dafür sorgen, dass sich der DAX zunächst über der SMA20 etablieren kann. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der SMA50 (aktuell bei 24.148 Punkten) gehen. Das Stundenchart würde sich dann aufhellen, wenn sich der Index über der SMA50 festgesetzt hat.

►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

DAX Prognose für Donnerstag, den 28.08.2025 – DAX Aktuell im Fokus

Unsere heutige DAX Prognose zeigt die jüngsten Entwicklungen und gibt einen detaillierten Ausblick für den Handelstag. Der DAX aktuell startete gestern Morgen bei 24.209 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem anfänglichen Rücksetzer konnte sich der Index zunächst erholen, bevor er am Nachmittag erneut unter Druck geriet und kurzzeitig unter die Marke von 24.000 Punkten fiel. Am Ende stabilisierten die Bullen den Markt leicht, sodass der DAX bei 24.066 Punkten aus dem Handel ging.

Von den 40 DAX-Werten schlossen 13 Aktien im Plus, während 27 Titel Verluste verzeichneten. SAP führte die Gewinnerliste mit +1,83 % an, gefolgt von Merck (+0,70 %) und Porsche VZ (+0,56 %). Auf der Verliererseite lagen Commerzbank (-5,23 %), Deutsche Bank (-4,83 %) und Siemens Energy (-3,67 %).

Technische Analyse – DAX Aktuell im Chartcheck

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notierte der DAX gestern unter der SMA20 bei 24.073 Punkten. Ein Ausbruch darüber scheiterte zunächst, ehe am späten Nachmittag eine Stabilisierung einsetzte. Erst im Frühhandel gelang die Rückkehr über die SMA20. Für die heutige DAX Prognose gilt: Können die Bullen den Index oberhalb dieser Linie halten, wäre ein Anstieg in Richtung SMA50 (24.148 Punkte) und später zur SMA200 (24.276 Punkte) möglich.

Im 4h-Chart hat sich das Bild eingetrübt. Der DAX rutschte unter die SMA200 (24.189 Punkte) und konnte sich dort nicht behaupten. Damit bleibt das mittelfristige Chartbild bearish. Rücksetzer könnten die Unterstützungen bei 23.880/865 oder sogar 23.710 Punkten ins Spiel bringen. Erst ein nachhaltiger Anstieg über SMA200, SMA20 und SMA50 würde die Lage wieder aufhellen.

Ausblick & Handelsmarken – DAX Prognose für heute

Der DAX ging heute Morgen bei 24.081 Punkten in den vorbörslichen Handel – leicht über dem Vortagesschluss.

Long-Szenario: Hält der Index die 24.081 Punkte, sind Aufwärtsbewegungen in Richtung 24.119, 24.148, 24.227 und 24.340 Punkte denkbar. Oberhalb von 24.340 Punkten öffnen sich Ziele bis 24.615 Punkte.

Short-Szenario: Fällt der DAX unter 24.081 Punkte, könnten die Bären den Markt bis 24.017, 23.999 oder sogar 23.908 Punkte drücken. Unterhalb dieser Marken wären weitere Rückgänge bis 23.740 Punkte möglich.

Wichtige DAX-Widerstände: 24.085, 24.148, 24.268, 24.485, 24.611

Wichtige DAX-Unterstützungen: 24.073, 23.974, 23.883, 23.777, 23.635

Die Wahrscheinlichkeiten unserer DAX Prognose:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Wir erwarten heute einen seitwärts bis abwärts gerichteten Handel mit einer Range zwischen 24.290 und 23.848 Punkten.

Marktstimmung – Fear & Greed Index

Der internationale Greed/Fear Index notierte zuletzt bei 62 Punkten und signalisiert eine Stimmung im Bereich „Greed“. Vor einer Woche lag der Wert bei 55 („Neutral“), vor einem Monat bei 74 („Extreme Greed“). Extreme Werte über 70 oder unter 30 deuten häufig kurzfristige Umkehrsignale am Markt an.

✅ Fazit: Die DAX Prognose für den 28.08.2025 bleibt vorsichtig bärisch. Trader sollten den Bereich um die SMA200 im Blick behalten und die Marke von 24.000 Punkten engmaschig beobachten. Der DAX aktuell zeigt nach wie vor Schwäche, sodass Rücksetzer wahrscheinlicher sind als eine nachhaltige Erholung.

