DAX Prognose für Freitag, 03.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze 🚀 DAX aktuell erreicht ein neues Allzeithoch und schließt bei 25.641 Punkten.

📊 Charttechnik bleibt bullisch: Sowohl im Stunden- als auch im Vier-Stunden-Chart dominiert der Aufwärtstrend.

🎯 DAX Prognose: Oberhalb von 25.731 Punkten rückt die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten in den Fokus.

Der DAX aktuell setzt seinen Aufwärtstrend eindrucksvoll fort. Nach einem starken Handelstag markierte der deutsche Leitindex ein neues Allzeithoch und schloss erstmals deutlich oberhalb der Marke von 25.600 Punkten. Getragen wurde die Rally von einer breiten Marktstärke: 38 der 40 DAX-Werte beendeten den Handel im Plus. Für die heutige DAX Prognose richtet sich der Blick nun auf die nächsten charttechnischen Widerstände. Solange sich der Index oberhalb wichtiger Unterstützungen behaupten kann, bleibt das technische Gesamtbild positiv. Gleichzeitig sollten Anleger die aktuellen Konjunkturdaten sowie die Marktstimmung weiterhin im Auge behalten. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash 🚀 DAX aktuell: Neues Allzeithoch sorgt für Rückenwind Der deutsche Leitindex zeigte auch am Vortag eine beeindruckende Entwicklung. Die wichtigsten Eckdaten: 📍 Vorbörslicher Start bei 25.090 Punkten

📈 Kontinuierlicher Anstieg über den gesamten Handelstag

🏆 Neues Allzeithoch bei 25.681 Punkten

📌 Xetra-Schluss bei 25.581 Punkten

📈 Tagesschluss bei 25.641 Punkten Damit setzt der DAX seine dynamische Aufwärtsbewegung fort und bestätigt den übergeordneten Aufwärtstrend. 🏆 DAX heute: Bayer führt die Gewinnerliste an Die Marktbreite fiel außergewöhnlich stark aus. Von den 40 DAX-Unternehmen schlossen: ✅ 38 Aktien im Plus

📉 Nur 2 Aktien beendeten den Handel im Minus Die stärksten Gewinner: 🥇 Bayer: +9,28 % 🥈 Vonovia: +5,71 % 🥉 Rheinmetall: +5,67 % Zu den wenigen Verlierern gehörten: 📉 Infineon: -2,37 %

📉 Hochtief: -1,71 % Die breite Beteiligung vieler Branchen unterstreicht die derzeit robuste Marktverfassung. 📊 DAX Prognose: Stundenchart bleibt klar bullisch Die kurzfristige Charttechnik spricht weiterhin für die Käufer. Die wichtigsten Signale: 📈 Der DAX notiert komfortabel oberhalb der SMA20 und SMA50 .

🎯 Solange die SMA20 verteidigt wird, bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend intakt.

🚀 Die nächsten charttechnischen Ziele liegen im Bereich von 25.850 Punkten und anschließend an der 26.000-Punkte-Marke. Aus technischer Sicht bleibt das Momentum klar auf der Seite der Bullen. DAX Prognose: Wichtige Marken im 4-Stundenchart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📈 Vier-Stunden-Chart bestätigt den Aufwärtstrend Auch auf mittelfristiger Ebene präsentiert sich der DAX stark. Die wichtigsten Beobachtungen: 📊 Der Index notiert oberhalb von SMA20 , SMA50 und SMA200 .

🔄 Rücksetzer wurden zuletzt konsequent gekauft.

✅ Die gleitenden Durchschnitte fungieren weiterhin als dynamische Unterstützungen. Damit bestätigt auch der Vier-Stunden-Chart die positive DAX Prognose. 🎯 DAX Prognose: Diese Kursmarken sind jetzt entscheidend 📈 Wichtige Widerstände 🎯 25.782 Punkte

🎯 25.972 Punkte

🎯 26.000 Punkte

🎯 26.166 Punkte

🎯 26.467 Punkte

🎯 26.625 Punkte 📉 Wichtige Unterstützungen 📍 25.686 Punkte

📍 25.655 Punkte

📍 25.511 Punkte

📍 25.455 Punkte

📍 25.282 Punkte

📍 24.980 Punkte

📍 24.896 Punkte Ein nachhaltiger Ausbruch über die Region um 25.972 bis 26.000 Punkte könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. 📈 Long- und Short-Szenario für den DAX heute Für den heutigen Handel ergeben sich zwei zentrale Szenarien. 🟢 Bullisches Szenario 📈 Behauptung oberhalb von 25.731 Punkten

🎯 Anstieg in Richtung 25.850 Punkte

🚀 Möglicher Angriff auf die Marke von 26.000 Punkten 🔴 Bärisches Szenario 📉 Rückfall unter 25.731 Punkte

📍 Test der Unterstützungen um 25.610 und 25.519 Punkte

⚠️ Erst darunter würde sich das kurzfristige Chartbild eintrüben. 😨 Anlegerstimmung verbessert sich langsam Der Fear & Greed Index signalisiert weiterhin Vorsicht. Aktuelle Entwicklung: 😟 Indexstand bei 31 Punkten

📈 Vor einer Woche: 24 Punkte ("Extreme Fear")

😊 Vor einem Monat: 56 Punkte ("Greed") Die Stimmung hellt sich langsam auf, befindet sich aber weiterhin im Bereich "Fear". Historisch können solche Phasen häufig als Kontraindikator für weiter steigende Kurse dienen. 📅 Wirtschaftsdaten könnten den DAX heute bewegen Neben der Charttechnik rücken heute mehrere Konjunkturdaten in den Fokus. Wichtige Termine: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Deutschland

Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Eurozone

Einzelhandelsumsätze Italien

Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Großbritannien Diese Daten könnten kurzfristig für zusätzliche Impulse im DAX aktuell sorgen. 👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die weitere Entwicklung des DAX aktuell bleiben insbesondere folgende Faktoren entscheidend: 📈 Verteidigung der Unterstützung bei 25.731 Punkten

🎯 Angriff auf die Marke von 26.000 Punkten

🏦 Konjunkturdaten aus Europa

🌍 Internationale Marktstimmung und Wall Street

📊 Entwicklung der Marktbreite innerhalb des DAX Diese Faktoren dürften den weiteren Handelsverlauf maßgeblich bestimmen. 🧾 Fazit: DAX aktuell mit Rückenwind – 26.000 Punkte rücken näher Der DAX aktuell präsentiert sich weiterhin in einer beeindruckenden Verfassung. Das neue Allzeithoch, die breite Beteiligung der Einzelwerte und die bullische Charttechnik sprechen für eine Fortsetzung des positiven Trends. Solange der Index oberhalb der kurzfristigen Unterstützungen bleibt, stehen die Chancen gut, dass die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten in den kommenden Handelstagen getestet wird. Für die weitere DAX Prognose bleiben jedoch die Konjunkturdaten und die internationale Marktstimmung entscheidend. Sollten diese unterstützend wirken, könnte der DAX seinen Aufwärtstrend fortsetzen und neue Rekordstände erreichen. DAX Prognose: Wichtige Marken im 4-Stunden-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.