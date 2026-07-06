DAX Prognose: DAX Aktuell mit neuem Rekord - Ausblick für den 06.07.2026

Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.731 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme der Xetra Handels setzte der Index zunächst zurück, konnte sich gegen Mittag aber stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Es ging bis zum Abend aufwärts. Kurz vor Xetra Schluss formatierte der Index ein neues Allzeithoch. Der DAX konnte am Freitag der letzten Handelswoche einen erneuten Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts. Der DAX ging bei 25.840 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

Der DAX hat zum Wochenschluss ein neues Allzeithoch markiert und startet mit einem intakten Aufwärtstrend in die neue Handelswoche.

Solange die SMA20 im Stundenchart verteidigt wird, bleiben Kursziele oberhalb von 26.000 Punkten realistisch.

Die Anlegerstimmung befindet sich trotz Rekordständen weiterhin im Bereich "Fear", was aus konträrer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial begünstigen könnte.

Der DAX hat die vergangene Handelswoche mit einem weiteren Rekord abgeschlossen. Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer stabilisierte sich der deutsche Leitindex am Freitag zügig und markierte kurz vor dem Xetra-Schluss ein neues Allzeithoch. Damit setzte sich der übergeordnete Aufwärtstrend fort. Der DAX startete am Freitag vorbörslich bei 25.731 Punkten. Nach einem schwächeren Handelsbeginn gelang gegen Mittag die Stabilisierung, bevor der Index bis zum Abend kontinuierlich zulegen konnte. Nachbörslich bewegte sich der Markt in einer engen Seitwärtsspanne und beendete den Handel bei 25.840 Punkten. Im DAX überwogen erneut die Gewinner deutlich. Von den 40 Indexwerten schlossen 30 Aktien im Plus, während lediglich zehn Werte nachgaben. Die stärksten Gewinner waren E.ON (+4,39%), Hochtief (+3,34%) und GEA Group (+2,59%). Am Ende der Tabelle standen Scout24 (-1,98%), SAP (-1,90%) und Qiagen (-1,05%).

Rückblick: Prognose nahezu punktgenau erfüllt

Kennzahl Prognose Tatsächlich Tageshoch 25.853 25.855 Tagestief 25.660 25.630

Die Prognose traf das Tageshoch nahezu exakt, während das Tagestief lediglich geringfügig unterschritten wurde.

DAX Aktuell: Stundenchart bleibt klar bullish

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart behauptet sich der DAX weiterhin oberhalb der SMA20, die aktuell bei 25.811 Punkten verläuft. Der Rücksetzer vom Freitag wurde exakt an dieser Durchschnittslinie aufgefangen, bevor der Index dynamisch auf ein neues Rekordhoch anzog. Damit bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv.

Solange der DAX auf Stundenschlussbasis oberhalb der SMA20 notiert, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Rallye. Die nächsten relevanten Kursziele liegen im Bereich von:

25.880 bis 25.895 Punkten

26.015 bis 26.030 Punkten

Fällt der Index hingegen nachhaltig unter die SMA20 zurück, könnte sich die Korrektur bis an die SMA50 bei aktuell 25.616 Punkten ausweiten. Spätestens dort sollte sich der Markt stabilisieren, damit der kurzfristige Aufwärtstrend intakt bleibt.

Einschätzung Stundenchart: Bullisch

DAX Prognose im 4-Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stundenchart präsentiert sich das technische Bild freundlich. Nach der erfolgreichen Verteidigung der SMA50 konnte sich der DAX erneut dynamisch nach oben lösen. Der zwischenzeitliche Rücksetzer an die SMA20 wurde direkt gekauft und leitete den Anstieg auf neue Rekordstände ein.

Die wichtigen gleitenden Durchschnitte verlaufen aktuell bei:

SMA20: 25.475 Punkte

SMA50: 25.084 Punkte

SMA200: 24.939 Punkte

Solange der DAX oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursanstiege hoch. Rücksetzer bis an diese Durchschnittslinie wären aus charttechnischer Sicht weiterhin unkritisch.

Einschätzung 4-Stundenchart: Bullisch

DAX Prognose für Montag, den 06.07.2026

Der DAX startete vorbörslich bei 25.813 Punkten und damit leicht unter dem Schlusskurs vom Freitagabend.

Long-Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 25.813 Punkten behaupten, rücken folgende Kursziele in den Fokus:

25.833 bis 25.853 Punkte

25.869 bis 25.907 Punkte

25.923 bis 25.964 Punkte

25.979 bis 26.022 Punkte

Gelingt anschließend der nachhaltige Sprung über 26.072 Punkte, eröffnen sich weitere Ziele bei:

26.090 bis 26.127 Punkten

26.142 bis 26.195 Punkten

26.211 bis 26.263 Punkten

26.285 bis 26.335 Punkten

26.347 bis 26.390 Punkten

Short-Szenario

Kann der DAX die Marke von 25.813 Punkten nicht verteidigen, liegen die nächsten Unterstützungen bei:

25.806 bis 25.781 Punkten

25.766 bis 25.728 Punkten

25.713 bis 25.678 Punkten

25.655 bis 25.608 Punkten

25.590 bis 25.517 Punkten

Unterhalb dieser Zone ergeben sich weitere Abwärtsziele bei:

25.498 bis 25.444 Punkten

25.425 bis 25.370 Punkten

25.350 bis 25.292 Punkten

25.273 bis 25.210 Punkten

25.195 bis 25.157 Punkten

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.855 Punkte

25.910 bis 25.972 Punkte

26.166 Punkte

26.467 Punkte

26.625 Punkte

Unterstützungen

25.811 Punkte

25.750 bis 25.735 Punkte

25.680 bis 25.616 Punkte

25.564 Punkte

25.475 bis 25.404 Punkte

25.353 bis 25.330 Punkte

25.271 Punkte

25.109 bis 25.121 Punkte

25.085 bis 25.016 Punkte

Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handel wird eine Schwankungsbreite zwischen:

25.728 bis 25.653 Punkten auf der Unterseite

auf der Unterseite 25.890 bis 26.022 Punkten auf der Oberseite

erwartet.

Wahrscheinlichkeit der Handelsszenarien

Auf Basis des aktuellen Chartbildes ergibt sich folgende Einschätzung:

Bullishes Szenario: 55%

55% Bearishes Szenario: 45%

Die Erwartung bleibt damit leicht positiv, wobei der Markt nach dem jüngsten Rekordlauf zunehmend sensibel auf Gewinnmitnahmen reagieren dürfte.

Anlegerstimmung: Fear bleibt dominant

Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 32 Punkten und signalisiert weiterhin den Bereich "Fear".

Vor einer Woche: 25 Punkte ("Extreme Fear")

Vor einem Monat: 53 Punkte ("Neutral")

Vor einem Jahr: 77 Punkte ("Extreme Greed")

Obwohl sich die Stimmung zuletzt aufgehellt hat, dominiert unter internationalen Anlegern weiterhin Vorsicht. Historisch betrachtet können Phasen ausgeprägter Angst jedoch eine Grundlage für weitere Kurserholungen bilden.

Quelle: Eigenanalyse unter Verwendung der Charts von xStation5. Stimmungsdaten: CNN Business.

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FAQ zur DAX Prognose

Wie lautet die DAX Prognose für den 06.07.2026?

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt bullish. Solange sich der Index über der SMA20 im Stundenchart behauptet, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung 26.000 Punkte und darüber.

Welche Widerstände sind beim DAX aktuell entscheidend?

Die wichtigsten Widerstände liegen aktuell bei 25.855 Punkten, anschließend im Bereich zwischen 25.910 und 25.972 Punkten sowie darüber bei 26.166 Punkten.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im DAX?

Kurzfristig gilt die Zone um 25.811 Punkte als erste Unterstützung. Weitere wichtige Unterstützungen befinden sich bei 25.750 Punkten, 25.680 Punkten sowie im Bereich der SMA20 bei 25.475 Punkten.