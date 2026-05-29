DAX Prognose heute (29.05.2026): DAX Aktuell vor wichtiger Richtungsentscheidung

- DAX aktuell an entscheidender Widerstandszone
- Bullen haben aktuell leichte Vorteile
- Unterstützungen bleiben entscheidend
- DAX aktuell an entscheidender Widerstandszone
- Bullen haben aktuell leichte Vorteile
- Unterstützungen bleiben entscheidend
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.063 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich am Morgen zunächst erholen, hat die 25.200 Punkte-Marke nicht erreicht. Es stellte sich gegen Mittag Gewinnmitnahmen ein, die den Index wieder zurück an die 25.000 Punkte-Marke gebracht haben. Am Nachmittag stellte sich eine erhöhte Vola ein, der DAX konnte sich im Zuge dessen wieder über die 25.100 Punkte-Marke schieben. Es wurde im Handel gestern ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Erholung zunächst weiter fort, zum Handelsende hin bröckelten die Notierungen wieder etwas ab. Der DAX ging bei 25.091 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
💡 Key Takeaways
- DAX aktuell an entscheidender Widerstandszone
Der DAX konnte sich wieder über die SMA20 im Stundenchart schieben, kämpft jedoch weiterhin mit der SMA50 bei rund 25.166 Punkten. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 25.450 Punkte würde das technische Bild deutlich aufhellen und den Weg in Richtung Allzeithoch freimachen.
- Bullen haben aktuell leichte Vorteile
Das technische Setup spricht mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % für ein bullisches Szenario. Solange der DAX über 25.177 Punkten bleibt, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung 25.333 bis 25.538 Punkte.
- Unterstützungen bleiben entscheidend
Fällt der DAX wieder unter die SMA20 zurück, könnten die Unterstützungen bei 25.047 und 24.953 Punkten schnell in den Fokus rücken. Unterhalb von 24.911 Punkten würde sich das Risiko einer größeren Korrektur deutlich erhöhen.
Der DAX ist am Freitag, den 29.05.2026, bei 25.177 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der deutsche Leitindex aktuell 114 Punkte über dem Vorbörsenstand des Vortages und 86 Punkte über dem Tagesschluss vom Donnerstag.
Nach einem zunächst freundlichen Handelsstart am Donnerstag konnte der DAX die Marke von 25.200 Punkten nicht nachhaltig überwinden. Im weiteren Tagesverlauf sorgten Gewinnmitnahmen für Rücksetzer bis an die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Eine anschließende Erholung führte den Index wieder über 25.100 Punkte, dennoch wurde auf Xetra ein weiterer Tagesverlust verzeichnet.
Der DAX beendete den Handel schließlich bei 25.091 Punkten.
DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick
Zu den stärksten Werten im DAX gehörten am Donnerstag:
- Rheinmetall +4,16 %
- Infineon +4,11 %
- Airbus +2,14 %
Auf der Verliererseite standen:
- Siemens Energy -4,19 %
- Münchener Rück -2,38 %
- Beiersdorf -2,21 %
Von den 40 DAX-Werten schlossen lediglich 14 Aktien im Plus, während 26 Titel Verluste verzeichneten.
DAX Prognose: Stundenchart zeigt wichtige Widerstandszone
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart bleibt die technische Ausgangslage weiterhin neutral.
Der DAX konnte sich zuletzt wieder über die 20-Stunden-Linie (SMA20 bei 25.108 Punkten) schieben. Entscheidend für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung bleibt jedoch die 50-Stunden-Linie bei aktuell 25.166 Punkten. Diese Durchschnittslinie erwies sich in den vergangenen Handelstagen mehrfach als bedeutender Widerstand.
Für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung müsste sich der Index nachhaltig oberhalb der SMA50 etablieren. Ein bestätigter Stundenschluss über 25.450 Punkten würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der DAX erneut das Allzeithoch ins Visier nimmt.
Auf der Unterseite bleibt die SMA20 die erste wichtige Unterstützung. Sollte diese aufgegeben werden, könnte sich die Schwäche in Richtung der SMA200 bei aktuell 24.900 Punkten ausweiten.
Kurzfristige DAX Prognose (1-Stunden-Chart)
Bewertung: Neutral
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DAX Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im mittelfristigen Bild notiert der DAX weiterhin oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnitte. Nach der erfolgreichen Rückeroberung der SMA50 bei 24.953 Punkten gelang zuletzt die Stabilisierung über den wichtigen Trendindikatoren.
Allerdings konnte die SMA20 im 4-Stunden-Chart bei aktuell 25.194 Punkten zuletzt nicht zurückerobert werden. Gelingt den Käufern ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke, könnten erneut die Jahreshochs in den Fokus rücken.
Sollte der DAX dagegen unter die SMA50 zurückfallen, wären Rücksetzer in Richtung der SMA200 bei 24.390 Punkten möglich.
Kurzfristige DAX Prognose (4-Stunden-Chart)
Bewertung: Neutral
DAX Prognose für heute: Wichtige Kursmarken
Bullishes Szenario
Kann sich der DAX aktuell über 25.177 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:
- 25.202 bis 25.204 Punkte
- 25.237 bis 25.239 Punkte
- 25.272 bis 25.274 Punkte
- 25.310 bis 25.312 Punkte
- 25.333 bis 25.335 Punkte
Darüber rücken weitere Ziele bei:
- 25.401 bis 25.403 Punkten
- 25.458 bis 25.460 Punkten
- 25.505 bis 25.507 Punkten
- 25.536 bis 25.538 Punkten
in den Fokus.
Bearishes Szenario
Fällt der DAX dagegen unter 25.177 Punkte zurück, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:
- 25.123 bis 25.121 Punkte
- 25.090 bis 25.088 Punkte
- 25.047 bis 25.045 Punkte
- 25.008 bis 25.004 Punkte
- 24.945 bis 24.943 Punkte
Unterhalb von 24.911 Punkten würde sich das Risiko einer Ausweitung der Abwärtsbewegung erhöhen.
DAX Aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 25.194 Punkte
- 25.222 bis 25.277 Punkte
- 25.309 bis 25.378 Punkte
- 25.442 bis 25.463 Punkte
- 25.531 Punkte
- 25.621 Punkte
Unterstützungen
- 25.166 / 25.155 / 25.108 Punkte
- 25.047 Punkte
- 24.974 / 24.952 / 24.903 Punkte
- 24.953 Punkte
- 24.777 Punkte
- 24.636 Punkte
- 24.569 Punkte
- 24.451 Punkte
- 24.390 Punkte
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange
Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Handelsspanne zwischen:
25.004 und 25.383 Punkten
Die Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario liegt aktuell bei 60 Prozent, während wir dem bearischen Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent zuweisen.
Anlegerstimmung bleibt positiv
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 60 Punkten und signalisiert weiterhin eine Phase moderater Gier ("Greed"). Vor einer Woche lag der Wert bei 58 Punkten, vor einem Monat bei 67 Punkten.
Damit bleibt die Stimmung der internationalen Anleger grundsätzlich positiv, ohne jedoch bereits einen extremen Überhitzungszustand zu erreichen.
Fazit: DAX Aktuell mit leichter Aufwärtstendenz
Die aktuelle DAX Prognose bleibt kurzfristig neutral bis leicht positiv. Entscheidend wird sein, ob sich der Index nachhaltig über der SMA50 und anschließend über 25.450 Punkten etablieren kann. Solange dies nicht gelingt, bleibt das Risiko weiterer Konsolidierungen bestehen. Für den heutigen Handelstag steht damit die Zone zwischen 25.166 und 25.194 Punkten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
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