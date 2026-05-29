ETF Analyse der Woche: VanEck Space Innovators UCITS ETF Prognose

- Starker Aufwärtstrend bleibt intakt
- Raumfahrtsektor bietet langfristiges Wachstumspotenzial
- Hohe Renditechancen gehen mit erhöhtem Risiko einher
- Starker Aufwärtstrend bleibt intakt
- Raumfahrtsektor bietet langfristiges Wachstumspotenzial
- Hohe Renditechancen gehen mit erhöhtem Risiko einher
Der VanEck Space Innovators UCITS ETF (ISIN: IE000YU9K6K2, Ticker: JEDI) steht im Fokus unserer ETF Analyse der Woche. Der Themen-ETF ermöglicht Anlegern den Zugang zu Unternehmen aus der globalen Raumfahrtindustrie und profitiert vom langfristigen Wachstumstrend im Bereich Weltraumtechnologie und Satellitenkommunikation.
► VanEck Space Innovators UCITS ETF WKN: A3DP9J / IE000YU9K6K2 / Ticker: JEDI
⚡ Key Takeaways
- Starker Aufwärtstrend bleibt intakt
Der VanEck Space Innovators UCITS ETF befindet sich sowohl im Wochen- als auch im Tageschart in einem klaren Aufwärtstrend. Solange die Kurse oberhalb der relevanten gleitenden Durchschnitte (SMA20 und SMA50) notieren, bleibt die technische Ausgangslage bullish.
- Raumfahrtsektor bietet langfristiges Wachstumspotenzial
Der ETF investiert gezielt in Unternehmen der globalen Raumfahrtindustrie und ermöglicht Anlegern den Zugang zu einem Zukunftsmarkt mit strukturellem Wachstum. Themen wie Satellitenkommunikation, Weltrauminfrastruktur und kommerzielle Raumfahrt könnten langfristig zusätzliche Impulse liefern.
- Hohe Renditechancen gehen mit erhöhtem Risiko einher
Die beeindruckende Performance der vergangenen Jahre steht einer überdurchschnittlich hohen Volatilität gegenüber. Der ETF eignet sich daher vor allem als spekulative Depotbeimischung für risikobewusste Anleger, während konservative Investoren mögliche Rücksetzer für einen Einstieg abwarten sollten.
VanEck Space Innovators UCITS ETF im Überblick
Der VanEck Space Innovators UCITS ETF ist ein OGAW-konformer ETF, der die Wertentwicklung des MarketVector Global Space Industry Screened Index möglichst exakt nachbilden soll. Der Index umfasst die größten und liquidesten Unternehmen der weltweiten Raumfahrtbranche und berücksichtigt zusätzlich ESG-Kriterien.
Die Anlagestrategie konzentriert sich auf Unternehmen aus den Bereichen:
- Raumfahrttechnologie
- Satellitenkommunikation
- Weltrauminfrastruktur
- Raketen- und Trägersysteme
- Raumfahrtbezogene Dienstleistungen
VanEck Space Innovators UCITS ETF Prognose: Wochenchart bleibt bullish
Chartanalyse im Wochenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Wochenchart zeigt sich ein klarer langfristiger Aufwärtstrend. Nach einer längeren Seitwärtsphase bis August 2024 gelang dem ETF der Ausbruch über die Marke von 40 EUR. Anschließend konnte sich der Kurs innerhalb kurzer Zeit mehr als verdoppeln.
Besonders positiv fällt auf, dass die letzten fünf Wochenkerzen allesamt grün geschlossen haben. Dies unterstreicht die aktuell hohe Nachfrage nach dem ETF.
Das technische Gesamtbild bleibt daher bullish.
Solange sich der ETF oberhalb der 20-Wochen-Linie (SMA20) bei aktuell 69,68 EUR behaupten kann, bestehen Chancen auf weitere Kurssteigerungen. Mögliche übergeordnete Kursziele liegen im Bereich von:
- 135 EUR
- 160 EUR
Gewinnmitnahmen und Rücksetzer bis zur SMA20 wären aus charttechnischer Sicht zunächst unkritisch. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung auf Wochenschlussbasis würde das positive Bild eintrüben.
Aktuelle Einschätzung Wochenchart: Bullish
VanEck Space Innovators UCITS ETF Prognose im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch der Tageschart bestätigt die positive Entwicklung. In den vergangenen Monaten konnte sich der ETF wiederholt an der 20-Tage-Linie (SMA20) bei aktuell 99,23 EUR sowie an der 50-Tage-Linie (SMA50) bei 87,17 EUR stabilisieren.
Zuletzt erfolgte erneut eine dynamische Aufwärtsbewegung von der SMA20 aus.
Solange sich die Kurse über dieser Unterstützung halten können, bleibt das kurzfristige Chartbild positiv. Sollte die SMA20 unterschritten werden, könnte die SMA50 als nächste wichtige Unterstützung dienen.
Die technische Struktur spricht aktuell für eine Fortsetzung des bestehenden Aufwärtstrends.
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Aktuelle Einschätzung Tageschart: Bullish
Basisdaten des VanEck Space Innovators UCITS ETF
|Kennzahl
|Wert
|Anlageschwerpunkt
|Aktien Welt, Raumfahrt, nachhaltig
|Fondsgröße
|2,38 Mrd. EUR
|Gesamtkostenquote (TER)
|0,55 % p.a.
|Replikation
|Physisch (vollständige Replikation)
|Vergleichsindex
|MarketVector Global Space Industry Screened
|Strategie
|Long Only
|Nachhaltigkeit
|Ja
|Anzahl Positionen
|25
|Fondswährung
|USD
|Währungsabsicherung
|Nein
|Auflage
|24.06.2022
|Ausschüttung
|Thesaurierend
|Fondsdomizil
|Irland
Risikoanalyse des VanEck Space Innovators UCITS ETF
Der ETF weist aufgrund seines fokussierten Investmentansatzes eine vergleichsweise hohe Schwankungsbreite auf.
Risikokennzahlen
|Kennzahl
|Wert
|Volatilität 1 Jahr
|40,08 %
|Volatilität 3 Jahre
|32,85 %
|Maximum Drawdown 1 Jahr
|-22,58 %
|Maximum Drawdown 3 Jahre
|-26,76 %
|Maximum Drawdown seit Auflage
|-26,76 %
|Rendite-Risiko-Verhältnis 1 Jahr
|6,10
|Rendite-Risiko-Verhältnis 3 Jahre
|2,31
Die hohe Volatilität verdeutlicht, dass Anleger mit deutlichen Kursschwankungen rechnen müssen. Gleichzeitig bietet das starke Wachstumspotenzial der Raumfahrtindustrie attraktive Renditechancen.
Top 10 Positionen des Fonds
In den Top 3 Positionen sind gut 24 Prozent des Vermögens investiert, die Top 10 Positionen machen ca. 60 Prozent des Fondsvermögens aus.
Länderaufteilung des Fonds
Fast zwei Drittel des Vermögens ist in Unternehmen investiert, die in den USA den Unternehmenssitz haben. Japan und die Taiwan-Region haben mit gut 12,5 Prozent keine dominierende Rolle.
*Stand 29.05.2026
Das laufende Jahr hat dem ETF eine sehr gute Entwicklung verschafft. Der Monat Mai ist mit einer Performance von 41,6 % bisher der Beste in der Historie.
Performance des VanEck Space Innovators UCITS ETF
|Zeitraum
|Performance
|1 Monat
|+46,49 %
|3 Monate
|+73,49 %
|6 Monate
|+143,56 %
|Laufendes Jahr
|+106,74 %
|1 Jahr
|+244,65 %
|3 Jahre
|+445,76 %
|Seit Auflage
|+513,37 %
Quelle: justETF, Morningstar, Finanzen.net, VanEck
Fazit zur ETF Analyse der Woche
Die aktuelle VanEck Space Innovators UCITS ETF Prognose bleibt sowohl im Wochen- als auch im Tageschart positiv. Der ETF profitiert von einem starken Momentum und dem langfristigen Wachstumspotenzial der globalen Raumfahrtindustrie.
Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass es sich um einen spezialisierten Themen-ETF mit hoher Volatilität handelt. Politische Entwicklungen, technologische Rückschläge oder Währungsschwankungen können die Wertentwicklung erheblich beeinflussen.
Im Rahmen unserer ETF Analyse der Woche erscheint der VanEck Space Innovators UCITS ETF weiterhin als interessante, spekulative Depotbeimischung für risikobewusste Anleger. Konservative Investoren sollten aufgrund der hohen Schwankungsanfälligkeit hingegen eher zurückhaltend agieren und mögliche Rücksetzer für einen Einstieg abwarten.
Aktuelle Gesamtbewertung: Bullish.
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FAQ zum VanEck Space Innovators UCITS ETF
Was ist der VanEck Space Innovators UCITS ETF?
Der VanEck Space Innovators UCITS ETF ist ein Themen-ETF, der in Unternehmen aus der globalen Raumfahrtindustrie investiert. Dazu zählen Firmen aus den Bereichen Satellitenkommunikation, Raumfahrttechnologie, Weltrauminfrastruktur und verwandten Zukunftsmärkten.
Ist der VanEck Space Innovators UCITS ETF eine gute Geldanlage?
Der ETF bietet Zugang zu einem langfristigen Wachstumsmarkt mit hohen Renditechancen. Aufgrund der hohen Volatilität und des konzentrierten Anlagefokus eignet er sich jedoch vor allem für risikobewusste Anleger als Depotbeimischung.
Wie lautet die aktuelle VanEck Space Innovators UCITS ETF Prognose?
Die aktuelle VanEck Space Innovators UCITS ETF Prognose ist bullish. Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart befindet sich der ETF in einem intakten Aufwärtstrend. Solange wichtige Unterstützungen halten, sind weitere Kursanstiege möglich.
Welche Unternehmen sind im VanEck Space Innovators UCITS ETF enthalten?
Der ETF investiert in führende Unternehmen der globalen Raumfahrtbranche. Dazu gehören Anbieter von Satellitentechnologie, Raketen- und Raumfahrtsystemen sowie Unternehmen, die von der zunehmenden Kommerzialisierung des Weltraums profitieren.
Welche Risiken hat der VanEck Space Innovators UCITS ETF?
Zu den wichtigsten Risiken zählen hohe Kursschwankungen, branchenspezifische Risiken, politische Einflüsse sowie mögliche Währungsschwankungen, da der ETF nicht gegen Wechselkursrisiken abgesichert ist.
Wie hoch sind die Kosten des VanEck Space Innovators UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des ETFs beträgt 0,55 % pro Jahr. Der Fonds repliziert seinen Vergleichsindex physisch und investiert direkt in die enthaltenen Aktien.
Für wen eignet sich der VanEck Space Innovators UCITS ETF?
Der ETF eignet sich insbesondere für Anleger, die gezielt auf das langfristige Wachstum der Raumfahrtindustrie setzen möchten und bereit sind, höhere Schwankungen in Kauf zu nehmen. Für sehr konservative Anleger ist der Fonds weniger geeignet.
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