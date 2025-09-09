KEY TAKEAWAYS Kann sich der DAX per Stundenschluss über der SMA200 festsetzen, so wäre es weiterhin zwingend, dass es zügig weiter aufwärts an und über die 24.000 Punkte-Marke geht, um einen Fehlausbruch zu vermeiden. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash Rückblick auf den Handelstag 08.09.2025 Der DAX startete gestern bei 23.679 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einer kurzen Erholung bildete sich am Vormittag eine Seitwärtsbewegung, die gegen Mittag nach unten aufgelöst wurde. Das Tagestief leitete jedoch eine dynamische Erholung ein, die den Index über die Marke von 23.800 Punkten führte. Der Xetra-Handel endete mit einem Tagesgewinn bei 23.802 Punkten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Von den 40 DAX-Werten schlossen 33 Aktien im Plus, darunter Zalando (+4,45 %), adidas (+4,30 %) und Commerzbank (+3,71 %). Schwächer zeigten sich Deutsche Telekom (-3,68 %), Daimler Truck Holding (-1,32 %) und Mercedes Benz Group (-0,89 %). DAX Chartanalyse – 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Stundenchart wurde die SMA20 (24.774 Punkte) und die SMA50 (23.756 Punkte) mehrfach angelaufen. Die Bullen konnten den DAX am Abend über der SMA50 stabilisieren, während die SMA200 bei 23.844 Punkten als entscheidender Widerstand gilt. Bullisches Szenario: Ein Schlusskurs oberhalb der SMA200 würde den Weg in Richtung 24.000 Punkte und darüber hinaus an 24.090/110 Punkte sowie 24.245/260 Punkte freimachen.

Bärisches Szenario: Ein Rückfall unter die SMA50 könnte eine erneute Abwärtsbewegung bis zum Monatstief einleiten. Kurzfristige Prognose (1h-Chart): neutral DAX Chartanalyse – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX befindet sich seit Ende August unter der SMA200 (24.086 Punkte). Eine Erholung über die SMA20 (23.753 Punkte) brachte Stabilisierung, jedoch ist die SMA50 (23.825 Punkte) nun der Schlüsselbereich. Bullisch: Etabliert sich der DAX über der SMA50, könnte ein Anstieg an die SMA200 folgen. Erst oberhalb davon würde sich das mittelfristige Bild deutlich aufhellen.

Bärisch: Ein Rücksetzer unter die SMA20 mit weiterem Bruch könnte Ziele bei 23.050/30 oder 22.880/60 Punkten aktivieren. Kurzfristige Prognose (4h-Chart): neutral DAX Ausblick für heute (09.09.2025) Der DAX eröffnete vorbörslich bei 23.748 Punkten – 69 Punkte über dem Vortag, jedoch 54 Punkte unter dem gestrigen Schluss. Long-Szenario: Stabilisierung über 23.748 Punkten eröffnet Potenzial bis 24.000 Punkte und darüber hinaus zu weiteren Widerständen bei 24.045/47 , 24.082/86 , 24.205/15 .

Short-Szenario: Unter 23.748 Punkten könnten Rücksetzer bis 23.595/11 und darunter bis 23.395/13 Punkte folgen. Erwartete Tagesrange: 23.874 / 24.047 bis 23.716 / 23.636 Punkte. Marktstimmung – Anleger-Sentiment Der Fear & Greed Index notierte zuletzt bei 52 Punkten (neutral). Vor einer Woche lag er noch bei 60 (Greed). Im Jahresvergleich ist eine deutliche Verschiebung von „Fear“ (39 Punkte) zu einer neutralen Haltung erkennbar. Fazit: DAX Prognose 09.09.2025 Die technische Ausgangslage bleibt neutral mit bullischem Bias, solange der DAX oberhalb der SMA50 notiert. Ein Ausbruch über die SMA200 könnte den Weg in Richtung 24.000 Punkte und höher freimachen. Unterhalb von 23.748 Punkten droht hingegen ein Rückfall in Richtung der jüngsten Tiefs. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.