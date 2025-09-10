KEY TAKEAWAYS Die Bullen haben jetzt die Chance den DAX weiter aufwärts in Richtung der 24.000 Punkte-Marke zu schieben. Diese Marke sollte direkt und im Zweifel dynamisch angelaufen werden, um den bullischen Eindruck des Stundencharts zu stützen. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash DAX Prognose & DAX aktuell – Einschätzung für Mittwoch, den 10.09.2025 DAX aktuell: Am Mittwochmorgen notiert der deutsche Leitindex bei 23.834 Punkten, rund 86 Punkte über dem Vortagesniveau. Unsere DAX Prognose für den 10.09.2025 zeigt, dass der Index nach einem schwankungsreichen Handelstag Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hat. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Rückblick auf den Vortag (09.09.2025) Eröffnung: 23.748 Punkte (vorbörslich)

Tageshoch: 23.869 Punkte

Tagestief: 23.640 Punkte

Xetra-Schluss: 23.733 Punkte

Tagesschluss: 23.790 Punkte Von den 40 DAX-Werten schlossen 17 Aktien im Plus. Sartorius (+2,49 %), Deutsche Bank (+1,93 %) und Siemens Energy (+1,89 %) gehörten zu den Gewinnern. Am schwächsten entwickelten sich BMW (-4,00 %), Commerzbank (-2,12 %) und Brenntag (-2,02 %). Chartanalyse im 1h-Chart – DAX Prognose kurzfristig Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX pendelte um die SMA20 (23.778) und SMA50 (23.769) , konnte sich aber am Abend darüber etablieren.

Überwindung der SMA200 (23.810) im Frühhandel weist auf kurzfristiges bullisches Potenzial hin.

Bullisches Ziel: direkter Anlauf der 24.000 Punkte-Marke .

Risiko: Rückfall unter SMA20/SMA50 würde das Chartbild eintrüben. 👉 Einschätzung: neutral bis bullisch Chartanalyse im 4h-Chart – mittelfristige DAX Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX kämpft mit der SMA50 (23.794) und muss sich über dieser Linie stabilisieren.

Erst ein Ausbruch über die SMA200 (24.069) würde das Chartbild nachhaltig aufhellen.

Rücksetzer könnten an der SMA20 (23.761) oder der SMA50 aufgefangen werden. 👉 Einschätzung: neutral Ausblick für den 10.09.2025 Long-Szenario: Hält der DAX die 23.834 Punkte, sind Ziele bis 24.025 Punkte und darüber hinaus bis 24.192 Punkte möglich.

Short-Szenario: Fällt der Index unter 23.834 Punkte, könnten Rücksetzer bis 23.596 Punkte oder tiefer folgen. DAX Widerstände 23.835/69 – 23.911/49 – 24.064/69 – 24.205/15 – 24.311/49 DAX Unterstützungen 23.810 – 23.794/78/69/61 – 23.628/15 – 23.485 – 23.395/13 Wahrscheinlichkeiten laut Setup Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.