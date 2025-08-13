KEY TAKEAWAYS Gelingt es den Bullen den Index heute per Stundenschluss über der SMA50 festzusetzen, so wäre das die halbe Miete. Wesentlich und wichtig wäre, dass es zügig weiter aufwärts in Richtung der 24.400 Punkte geht. Sollte sich der DAX per Stundenschluss über dieser Marke festsetzen können, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Erholungsbewegung weiter in Richtung unserer übergeordneten Anlaufziele bei 24.495/515 Punkten bzw. bis an das Allzeithoch fortsetzen könnten. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen DAX Prognose für Mittwoch, 13.08.2025 – DAX aktuell im Überblick Der DAX startete gestern bei 24.141 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte am Morgen das Tageshoch. Mit Beginn des Xetra-Handels gaben die Kurse deutlich nach und fielen zeitweise unter die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke. Am Mittag gelang den Bullen die Stabilisierung, doch ein Xetra-Tagesgewinn blieb aus. Der Schlusskurs im Tageshandel lag bei 24.150 Punkten. Am 12.08.2025 notierten 19 DAX-Aktien im Plus und 11 im Minus. Sartorius führte die Gewinnerliste mit +7,41 % an, gefolgt von Infineon (+4,21 %) und Siemens Energy (+4,20 %). Auf der Verliererseite lagen SAP (-4,79 %), Hannover Rück (-3,46 %) und Deutsche Börse (-3,18 %). Chartanalyse DAX aktuell – 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Stundenchart prallte der DAX zunächst an der SMA50 (24.113 Punkte) ab, fiel bis an die SMA200 (23.978 Punkte), die als Support hielt, und erholte sich anschließend wieder über SMA20 und SMA50.

Bullisches Szenario: Ein Stundenschlusskurs über der SMA50 könnte den Weg in Richtung 24.400 Punkte ebnen.

Bärisches Szenario: Unterhalb der SMA20 steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer bis an die SMA200. Chartanalyse DAX aktuell – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX konnte sich nach einem Rücksetzer über SMA20 und SMA200 erholen. Nach kurzfristiger Schwäche stabilisierte er sich an der SMA50 und erreichte am Abend erneut die SMA200.

Ausblick: Ein Ausbruch über die 24.400 Punkte-Marke könnte die Erholung bis 24.495/515 Punkte oder sogar ans Allzeithoch ausdehnen. Unterhalb der SMA200 droht ein Rückfall bis zur SMA50. Trading-Setup für den 13.08.2025 Long-Setup: Über 24.157 Punkten könnten Ziele bei 24.173/75, 24.198/200 und 24.385/87 Punkten angelaufen werden.

Short-Setup: Unter 24.157 Punkten sind Rücksetzer bis 23.999/97 und tiefer möglich. Wichtige Widerstände: 24.181 – 24.204/44/59/95 – 24.339 – 24.431 – 24.504

Wichtige Unterstützungen: 24.137/34 – 24.056/18 – 23.978/76 – 23.887 – 23.781 – 23.602 Markteinschätzung & DAX Prognose Basierend auf unserem Setup erwarten wir heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt: Bull-Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit

Bear-Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit

Erwartete Tagesrange: 24.242 / 24.352 bis 24.128 / 24.015 Punkte Stimmung der internationalen Anleger Der Greed/Fear Index steht aktuell bei 63 (Greed). Vor einer Woche lag er bei 53 (neutral), vor einem Monat bei 75 (Extreme Greed) und vor einem Jahr bei 23 (Extreme Fear). Extreme Werte über 70 oder unter 30 können auf kurzfristige Trendwenden hindeuten. Fazit: Die heutige DAX Prognose deutet auf ein bullisches Grundszenario hin, jedoch ist die 24.400 Punkte-Marke der Schlüssel für eine nachhaltige Erholung. Trader sollten die SMA50 und SMA20 im Blick behalten, um frühzeitig auf Richtungswechsel reagieren zu können. DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! *BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.