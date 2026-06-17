DAX Prognose heute: DAX Aktuell am 17.06.2026

- DAX scheitert vorerst an der 25.100-Punkte-Marke
- 24.840 Punkte bleiben die zentrale Unterstützung
- DAX Prognose leicht positiv, aber mit Vorsicht
- DAX scheitert vorerst an der 25.100-Punkte-Marke
- 24.840 Punkte bleiben die zentrale Unterstützung
- DAX Prognose leicht positiv, aber mit Vorsicht
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.901 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich legten die Notierungen zu. Mit Aufnahme des Xetra Handels am Morgen stellte sich weiterer Kaufdruck ein. Der DAX konnte das Tageshoch des Vortags bestätigen und bis knapp über diese Marke laufen. Es ist aber nicht gelungen, sich auch verbindlich darüber zu etablieren. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Notierungen wieder ab. Der DAX gab seine Tagesgewinne bis zum Xetra Schluss wieder ab. Dennoch konnten die Bullen gestern einen minimalen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter nach. Der DAX ging bei 24.775 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
💡 Key Takeaways
- DAX scheitert vorerst an der 25.100-Punkte-Marke: Trotz eines Anstiegs bis 25.126 Punkte konnten sich die Käufer nicht nachhaltig oberhalb des wichtigen Widerstands etablieren. Anschließende Gewinnmitnahmen drückten den Index wieder unter die kurzfristigen Durchschnittslinien.
- 24.840 Punkte bleiben die zentrale Unterstützung: Solange sich der DAX oberhalb dieser Marke behauptet, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25.100 Punkte und darüber erhalten. Ein Bruch könnte dagegen Rücksetzer bis 24.650 Punkte und tiefer auslösen.
- DAX Prognose leicht positiv, aber mit Vorsicht: Die technische Gesamtlage ist kurzfristig neutral bis leicht bullisch. Mit einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 55% erwarten wir für heute eher eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung innerhalb der erwarteten Tagesrange von 24.685 bis 25.146 Punkten.
Der DAX startete gestern bei 24.901 Punkten in den vorbörslichen Handel und konnte zunächst von deutlichem Kaufinteresse profitieren. Im Tagesverlauf gelang dem deutschen Leitindex ein Anstieg bis auf 25.126 Punkte. Damit wurde das Hoch des Vortages überschritten, eine nachhaltige Etablierung oberhalb der wichtigen Marke von 25.100 Punkten blieb jedoch aus.
Im weiteren Handelsverlauf nahmen Gewinnmitnahmen zu. Der DAX gab seine zwischenzeitlichen Gewinne wieder vollständig ab und schloss den Xetra-Handel mit einem leichten Plus bei 24.910 Punkten. Nachbörslich setzte sich die Schwäche fort, sodass der Index den Handelstag bei 24.775 Punkten beendete.
Stärkste DAX-Werte am Vortag
- GEA: +3,56%
- Qiagen: +2,04%
- Siemens Energy: +1,52%
Schwächste DAX-Werte am Vortag
- Zalando: -2,66%
- RWE: -2,21%
- Weitere schwache Titel belasteten den Gesamtmarkt.
DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Das kurzfristige Chartbild hat sich leicht eingetrübt. Der DAX fiel im Verlauf des gestrigen Handels sowohl unter die SMA20 bei aktuell 24.870 Punkten als auch unter die SMA50 bei 24.916 Punkten zurück.
Solange sich der Index auf Stundenbasis unter diesen Durchschnittslinien bewegt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Das nächste wichtige Ziel auf der Unterseite liegt an der SMA200 bei aktuell 24.657 Punkten. Diese Zone stellt eine zentrale Unterstützung dar.
Auf der Oberseite müssen die Käufer zunächst die SMA20 und die SMA50 zurückerobern. Erst ein bestätigter Stundenschluss oberhalb der SMA50 würde das kurzfristige Chartbild wieder deutlich verbessern.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite:
- 25.126 Punkte (Tageshoch vom Dienstag)
- 25.250 bis 25.265 Punkte
- 25.395 bis 25.410 Punkte
Kurzfristige DAX Prognose (1h): Neutral
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DAX Aktuell: Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster bleibt die Lage etwas konstruktiver. Der DAX konnte sich zuletzt mehrfach im Bereich der SMA200 stabilisieren und oberhalb wichtiger Unterstützungen behaupten.
Entscheidend wird sein, ob sich der Index im Bereich der SMA20 bei aktuell 24.840 Punkten halten kann. Gelingt dies, bestehen weiterhin Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung.
Fällt der DAX hingegen erneut unter die SMA200, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich von:
- 24.230 bis 24.215 Punkten
- 24.180 bis 24.165 Punkten
ausweiten.
Mittelfristige DAX Prognose (4h): Bullisch bis neutral
DAX Prognose für heute
Der DAX startete heute Morgen bei 24.844 Punkten in den vorbörslichen Handel.
Bullisches Szenario
Kann sich der DAX oberhalb von 24.844 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Kursziele:
- 24.859 bis 24.879 Punkte
- 24.893 bis 24.913 Punkte
- 24.927 bis 24.947 Punkte
- 24.961 bis 24.984 Punkte
- 25.002 bis 25.036 Punkte
Darüber rücken weitere Ziele in den Fokus:
- 25.055 bis 25.079 Punkte
- 25.095 bis 25.131 Punkte
- 25.146 bis 25.184 Punkte
- 25.202 bis 25.236 Punkte
- 25.251 bis 25.313 Punkte
Bärisches Szenario
Kann der DAX die Unterstützung bei 24.844 Punkten nicht verteidigen, sind folgende Rücksetzer möglich:
- 24.829 bis 24.812 Punkte
- 24.795 bis 24.778 Punkte
- 24.761 bis 24.740 Punkte
- 24.724 bis 24.703 Punkte
- 24.687 bis 24.664 Punkte
- 24.647 bis 24.645 Punkte
Weitere Unterstützungen liegen anschließend bei:
- 24.628 bis 24.608 Punkte
- 24.593 bis 24.556 Punkte
- 24.540 bis 24.503 Punkte
- 24.488 bis 24.451 Punkte
- 24.435 bis 24.393 Punkte
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
DAX Widerstände
- 24.852 bis 24.870 Punkte
- 24.909 bis 24.988 Punkte
- 25.091 Punkte
- 25.107 bis 25.122 Punkte
- 25.218 Punkte
- 25.303 Punkte
- 25.463 bis 25.494 Punkte
- 25.515 Punkte
DAX Unterstützungen
- 24.840 Punkte
- 24.706 Punkte
- 24.691 bis 24.632 Punkte
- 24.583 Punkte
- 24.472 bis 24.451 Punkte
- 24.387 Punkte
- 24.287 Punkte
- 24.193 bis 24.105 Punkte
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange
Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Bewegung zwischen:
24.685 und 25.146 Punkten
Die Wahrscheinlichkeit für ein positives Szenario liegt aktuell bei 55%, während wir dem bärischen Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 45% zuordnen.
Anlegerstimmung bleibt vorsichtig
Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 39 Punkten und signalisiert weiterhin eine vorsichtige Marktstimmung im Bereich "Fear". Gegenüber der Vorwoche (32 Punkte) hat sich die Stimmung zwar verbessert, von einem optimistischen Marktumfeld kann jedoch noch nicht gesprochen werden.
Für die weitere Entwicklung des DAX bleibt daher entscheidend, ob die Unterstützung bei 24.840 Punkten verteidigt werden kann und ob ein erneuter Anlauf auf die Zone um 25.100 Punkte gelingt.
Fazit: DAX Aktuell und Ausblick
Die aktuelle DAX Prognose bleibt kurzfristig neutral mit leicht positiven Tendenzen. Der Rücksetzer unter die kurzfristigen Durchschnittslinien mahnt zur Vorsicht, gleichzeitig bleibt das übergeordnete Chartbild stabil. Oberhalb von 24.840 Punkten bestehen weiterhin Chancen auf einen erneuten Angriff der Widerstandszone um 25.100 Punkte. Unterhalb von 24.647 Punkten würde sich das technische Bild hingegen deutlich eintrüben.
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