DAX Prognose heute: DAX Aktuell am 17.06.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.901 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich legten die Notierungen zu. Mit Aufnahme des Xetra Handels am Morgen stellte sich weiterer Kaufdruck ein. Der DAX konnte das Tageshoch des Vortags bestätigen und bis knapp über diese Marke laufen. Es ist aber nicht gelungen, sich auch verbindlich darüber zu etablieren. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Notierungen wieder ab. Der DAX gab seine Tagesgewinne bis zum Xetra Schluss wieder ab. Dennoch konnten die Bullen gestern einen minimalen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter nach. Der DAX ging bei 24.775 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

💡 Key Takeaways

DAX scheitert vorerst an der 25.100-Punkte-Marke: Trotz eines Anstiegs bis 25.126 Punkte konnten sich die Käufer nicht nachhaltig oberhalb des wichtigen Widerstands etablieren. Anschließende Gewinnmitnahmen drückten den Index wieder unter die kurzfristigen Durchschnittslinien.

Trotz eines Anstiegs bis 25.126 Punkte konnten sich die Käufer nicht nachhaltig oberhalb des wichtigen Widerstands etablieren. Anschließende Gewinnmitnahmen drückten den Index wieder unter die kurzfristigen Durchschnittslinien. 24.840 Punkte bleiben die zentrale Unterstützung: Solange sich der DAX oberhalb dieser Marke behauptet, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25.100 Punkte und darüber erhalten. Ein Bruch könnte dagegen Rücksetzer bis 24.650 Punkte und tiefer auslösen.

Solange sich der DAX oberhalb dieser Marke behauptet, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25.100 Punkte und darüber erhalten. Ein Bruch könnte dagegen Rücksetzer bis 24.650 Punkte und tiefer auslösen. DAX Prognose leicht positiv, aber mit Vorsicht: Die technische Gesamtlage ist kurzfristig neutral bis leicht bullisch. Mit einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 55% erwarten wir für heute eher eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung innerhalb der erwarteten Tagesrange von 24.685 bis 25.146 Punkten.

Der DAX startete gestern bei 24.901 Punkten in den vorbörslichen Handel und konnte zunächst von deutlichem Kaufinteresse profitieren. Im Tagesverlauf gelang dem deutschen Leitindex ein Anstieg bis auf 25.126 Punkte. Damit wurde das Hoch des Vortages überschritten, eine nachhaltige Etablierung oberhalb der wichtigen Marke von 25.100 Punkten blieb jedoch aus.

Im weiteren Handelsverlauf nahmen Gewinnmitnahmen zu. Der DAX gab seine zwischenzeitlichen Gewinne wieder vollständig ab und schloss den Xetra-Handel mit einem leichten Plus bei 24.910 Punkten. Nachbörslich setzte sich die Schwäche fort, sodass der Index den Handelstag bei 24.775 Punkten beendete.

Stärkste DAX-Werte am Vortag

GEA: +3,56%

Qiagen: +2,04%

Siemens Energy: +1,52%

Schwächste DAX-Werte am Vortag

Zalando: -2,66%

RWE: -2,21%

Weitere schwache Titel belasteten den Gesamtmarkt.

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das kurzfristige Chartbild hat sich leicht eingetrübt. Der DAX fiel im Verlauf des gestrigen Handels sowohl unter die SMA20 bei aktuell 24.870 Punkten als auch unter die SMA50 bei 24.916 Punkten zurück.

Solange sich der Index auf Stundenbasis unter diesen Durchschnittslinien bewegt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Das nächste wichtige Ziel auf der Unterseite liegt an der SMA200 bei aktuell 24.657 Punkten. Diese Zone stellt eine zentrale Unterstützung dar.

Auf der Oberseite müssen die Käufer zunächst die SMA20 und die SMA50 zurückerobern. Erst ein bestätigter Stundenschluss oberhalb der SMA50 würde das kurzfristige Chartbild wieder deutlich verbessern.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite:

25.126 Punkte (Tageshoch vom Dienstag)

25.250 bis 25.265 Punkte

25.395 bis 25.410 Punkte

Kurzfristige DAX Prognose (1h): Neutral

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DAX Aktuell: Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster bleibt die Lage etwas konstruktiver. Der DAX konnte sich zuletzt mehrfach im Bereich der SMA200 stabilisieren und oberhalb wichtiger Unterstützungen behaupten.

Entscheidend wird sein, ob sich der Index im Bereich der SMA20 bei aktuell 24.840 Punkten halten kann. Gelingt dies, bestehen weiterhin Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung.

Fällt der DAX hingegen erneut unter die SMA200, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich von:

24.230 bis 24.215 Punkten

24.180 bis 24.165 Punkten

ausweiten.

Mittelfristige DAX Prognose (4h): Bullisch bis neutral

DAX Prognose für heute

Der DAX startete heute Morgen bei 24.844 Punkten in den vorbörslichen Handel.

Bullisches Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 24.844 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Kursziele:

24.859 bis 24.879 Punkte

24.893 bis 24.913 Punkte

24.927 bis 24.947 Punkte

24.961 bis 24.984 Punkte

25.002 bis 25.036 Punkte

Darüber rücken weitere Ziele in den Fokus:

25.055 bis 25.079 Punkte

25.095 bis 25.131 Punkte

25.146 bis 25.184 Punkte

25.202 bis 25.236 Punkte

25.251 bis 25.313 Punkte

Bärisches Szenario

Kann der DAX die Unterstützung bei 24.844 Punkten nicht verteidigen, sind folgende Rücksetzer möglich:

24.829 bis 24.812 Punkte

24.795 bis 24.778 Punkte

24.761 bis 24.740 Punkte

24.724 bis 24.703 Punkte

24.687 bis 24.664 Punkte

24.647 bis 24.645 Punkte

Weitere Unterstützungen liegen anschließend bei:

24.628 bis 24.608 Punkte

24.593 bis 24.556 Punkte

24.540 bis 24.503 Punkte

24.488 bis 24.451 Punkte

24.435 bis 24.393 Punkte

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

DAX Widerstände

24.852 bis 24.870 Punkte

24.909 bis 24.988 Punkte

25.091 Punkte

25.107 bis 25.122 Punkte

25.218 Punkte

25.303 Punkte

25.463 bis 25.494 Punkte

25.515 Punkte

DAX Unterstützungen

24.840 Punkte

24.706 Punkte

24.691 bis 24.632 Punkte

24.583 Punkte

24.472 bis 24.451 Punkte

24.387 Punkte

24.287 Punkte

24.193 bis 24.105 Punkte

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Bewegung zwischen:

24.685 und 25.146 Punkten

Die Wahrscheinlichkeit für ein positives Szenario liegt aktuell bei 55%, während wir dem bärischen Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 45% zuordnen.

Anlegerstimmung bleibt vorsichtig

Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 39 Punkten und signalisiert weiterhin eine vorsichtige Marktstimmung im Bereich "Fear". Gegenüber der Vorwoche (32 Punkte) hat sich die Stimmung zwar verbessert, von einem optimistischen Marktumfeld kann jedoch noch nicht gesprochen werden.

Für die weitere Entwicklung des DAX bleibt daher entscheidend, ob die Unterstützung bei 24.840 Punkten verteidigt werden kann und ob ein erneuter Anlauf auf die Zone um 25.100 Punkte gelingt.

Fazit: DAX Aktuell und Ausblick

Die aktuelle DAX Prognose bleibt kurzfristig neutral mit leicht positiven Tendenzen. Der Rücksetzer unter die kurzfristigen Durchschnittslinien mahnt zur Vorsicht, gleichzeitig bleibt das übergeordnete Chartbild stabil. Oberhalb von 24.840 Punkten bestehen weiterhin Chancen auf einen erneuten Angriff der Widerstandszone um 25.100 Punkte. Unterhalb von 24.647 Punkten würde sich das technische Bild hingegen deutlich eintrüben.

DER DEUTSCHE INDEX