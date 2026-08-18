DAX Prognose & Aktuell: Analyse, Chartcheck & Ausblick (18.08.2026)

- Kurzfristig bärisches Chartbild
- Kritische Pivot-Zone bei 26.263 Punkten
- Bären im Vorteil (60 % Wahrscheinlichkeit)
- Kurzfristig bärisches Chartbild
- Kritische Pivot-Zone bei 26.263 Punkten
- Bären im Vorteil (60 % Wahrscheinlichkeit)
Der DAX ist gestern Morgen bei 26.519 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich formatierte der DAX das Tageshoch. Mit Aufnahme des Xetra Handels gaben die Notierungen zunächst deutlich nach. Die Bullen konnten den Index am Vormittag stabilisieren und eine Entlastungsbewegung abbilden, die nicht mehr an das Tageshoch gelaufen ist. Weitere Schwäche stellte sich dann gegen Mittag ein. Der DAX setzte kontinuierlich zurück, Erholungsbewegungen wurden direkt zu Gewinnmitnahmen genutzt. Es wurde zum Wochenbeginn ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter nach. Der DAX ging bei 26.326 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 3 Key Takeaways
- Kurzfristig bärisches Chartbild: Durch den Bruch wichtiger Durchschnittslinien im 1h-Chart (SMA20, SMA50 und SMA200) überwiegen im DAX aktuell die Abwärtsrisiken.
- Kritische Pivot-Zone bei 26.263 Punkten: Die vorbörsliche Marke bei 26.263 Punkten entscheidet über den Tag – hält sie, ist eine Erholung bis 26.359+ Punkte möglich; fällt sie, droht ein Absacken in Richtung 26.000 Punkte.
- Bären im Vorteil (60 % Wahrscheinlichkeit): Für den heutigen Handel wird ein seitwärts bis abwärts gerichteter Markt mit einer erwarteten Spanenbreite zwischen 26.470 und 25.922 Punkten prognostiziert.
Für den heutigen Dienstag zeigt die DAX Prognose vorbörslich ein geschwächtes Chartbild. Nachdem der Index zu Beginn der Woche unter Druck geriet, stellt sich für DAX Aktuell die Frage, ob die Bullen eine Erholungsbewegung einleiten können oder ob weitere Abgaben drohen.
DAX Aktuell: Rückblick auf den Vortag (17.08.2026)
Der DAX Aktuell ist am Montag bei 26.519 Punkten vorbörslich gestartet und markierte früh das Tageshoch. Nach Handelsbeginn an der Xetra fielen die Notierungen jedoch ab. Die Erholungsversuche am Vormittag blieben schwach und wurden zügig für Gewinnmitnahmen genutzt. Der Handelstag schloss schwach bei 26.326 Punkten.
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick
|Kennzahl
|17.08.2026 (Ist)
|14.08.2026 (Vortag)
|Tageshoch (TH)
|26.529
|26.550
|Tagestief (TT)
|26.311
|26.403
|Xetra-Schluss
|26.339
|26.440
|Tagesschluss
|26.326
|26.457
|Handelsspanne
|218 Punkte
|147 Punkte
Gewinner & Verlierer per Xetra-Schluss:
-
Gewinner: Deutsche Börse (+2,22 %), Siemens Energy (+1,87 %), Daimler Truck (+1,18 %)
-
Verlierer: Zalando (-4,12 %), adidas (-2,71 %), Beiersdorf (-2,34 %)
Chartcheck: Technische DAX Prognose
1-Stunden-Chart (1h) – Prognose: Bärisch
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Index hat im Stundenchart die SMA20 (26.334 Punkte), die SMA50 (26.419 Punkte) sowie die SMA200 (26.356 Punkte) nach unten durchbrochen. Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA200 notiert, bleibt die Tendenz bärisch.
-
Unterseitige Ziele: 26.105/26.090 Punkte sowie das Gap bei 25.733 Punkten.
-
Erholungsszenario: Erst ein nachhaltiger Stundenschluss über der SMA200 entspannt die Lage leicht. Ein echtes bullisches Signal entsteht erst wieder oberhalb der SMA50.
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4-Stunden-Chart (4h) – Prognose: Neutral
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Allzeithoch gab der DAX Aktuell sowohl die SMA20 (26.404 Punkte) als auch die SMA50 (26.359 Punkte) ab. Das Chartbild hat sich auch auf dieser Zeitebene eingetrübt. Erst eine Rückkehr über die SMA50 und SMA200 würde den Abwärtsdruck mindern.
Trading-Setups für den 18.08.2026
Der DAX startet vorbörslich bei 26.263 Punkten in den Tag – rund 63 Punkte unter dem gestrigen Schlusskurs.
Long-Setup
Hält sich der DAX über der Marke von 26.263 Punkten, sind folgende Anlaufziele realistisch:
-
Erste Widerstände: 26.273/75 | 26.299/301 | 26.317/19 | 26.335/37 | 26.359/61
-
Erweiterte Zonen: 26.404/06 | 26.450/52 | 26.511/13 | 26.554/56
-
Maximale Zielzone: 26.612/14 | 26.705/07 | 26.829/31
Short-Setup
Fällt der Kurs unter 26.263 Punkte, könnten die Bären folgende Marken ansteuern:
-
Erste Unterstützungen: 26.245/43 | 26.199/97 | 26.148/46 | 26.091/89
-
Unter 26.000 Punkten: 25.985/83 | 25.924/22 | 25.854/52 | 25.795/93
Wichtige Zonen im Markt
-
DAX Widerstände: 26.315/33/56 | 26.404/18 | 26.515 | 26.615 | 26.732
-
DAX Unterstützungen: 26.242 | 26.173 | 26.070/05 | 25.938/40 | 25.836 | 25.759
Fazit & Erwartung für den Tagesverlauf
Für den heutigen Handelstag ist mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt zu rechnen. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.359 / 26.470 Punkten auf der Oberseite und 26.113 / 25.922 Punkten auf der Unterseite.
-
Bull-Szenario: 40 %
-
Bear-Szenario: 60 %
Marktsituation & Sentiment
Der CNN Fear & Greed Index notiert aktuell bei 60 Punkten ("Greed"). Dies zeigt eine weiterhin eher optimistische Grundstimmung bei internationalen Anlegern, allerdings schwächer als in der Vorwoche (64 Punkte). Extreme Zustände (>70 oder <30) liegen derzeit nicht vor.
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