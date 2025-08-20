KEY TAKEAWAYS Können die Bullen den Index wieder über die SMA20 schieben und festsetzen, so würde sich das Chartbild wieder aufhellen. Weitere Erholungsimpulse wären denkbar. Ein Stundenschluss über der 24.475 Punkte-Marke könnte darauf hindeuten, dass es wieder in Richtung des Allzeithochs gehen könnte. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash DAX Prognose & DAX Aktuell – Einschätzung für den 20.08.2025 Unsere DAX Prognose für Mittwoch, den 20.08.2025, basiert auf einer detaillierten Chartanalyse und den neuesten Marktdaten. Der DAX Aktuell eröffnete gestern Morgen bei 24.323 Punkten im vorbörslichen Handel. Nach anfänglicher Schwäche konnte er sich stabilisieren und am Nachmittag erneut über die Marke von 24.400 Punkten steigen. Der Tagesschluss lag bei 24.356 Punkten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 32 Aktien notierten im Plus, darunter Porsche VZ (+4,09 %), BASF (+3,24 %) und Symrise (+2,98 %). Schwächer zeigten sich hingegen Rheinmetall (-4,98 %), Siemens Energy (-2,38 %) und Vonovia (-1,24 %). DAX Aktuell – Marktbewegungen im Überblick Tageshoch: 24.453 Punkte

Tagestief: 24.288 Punkte

Xetra-Schluss: 24.436 Punkte

Handelsspanne (08:00–22:00 Uhr): 165 Punkte Im Chart ist zu erkennen, dass der DAX mehrfach mit den gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200) interagierte. Besonders die SMA200 (24.258 Punkte) gilt heute als wichtige Unterstützung. Ein Bruch dieser Marke könnte eine Ausdehnung der Schwäche in Richtung 23.960/40 Punkte zur Folge haben. Chartcheck & Technische DAX Prognose 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Das kurzfristige Bild zeigt ein neutrales Szenario. Der Index pendelte zwischen SMA20 und SMA50. Sollte die SMA200 getestet werden, könnte dies eine Richtungsentscheidung erzwingen. 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX konnte sich zeitweise über die SMA20 halten, jedoch ohne nachhaltige Dynamik. Ein Stundenschlusskurs über 24.475 Punkten würde das Chartbild wieder aufhellen und Aufwärtspotenzial in Richtung Allzeithoch signalisieren. Unterhalb der SMA50 und SMA200 droht dagegen eine Verschärfung der Korrektur. Ausblick für den Handel am 20.08.2025 Vorbörse DAX Aktuell: 24.326 Punkte

Bull-Setup: Zielzonen reichen von 24.340 bis 24.812 Punkten

Bear-Setup: Abwärtsziele zwischen 24.307 und 23.838 Punkten

Wahrscheinlichkeit: 60 % bullisch, 40 % bärisch Wichtige Widerstände: 24.347 / 24.405 / 24.513 / 24.606 Punkte

