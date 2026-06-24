DAX Prognose für Mittwoch, 24.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

DAX Aktuell & Börse Aktuell: Nervöser Stabilisierungsversuch am Mittwoch – Deutsche Konjunkturdaten im Fokus

Der deutsche Leitindex hat einen volatilen Wochenstart hinter sich und präsentiert sich zur Wochenmitte in einer unentschlossenen Verfassung. Am gestrigen Dienstag ging der Index bei 24.918 Punkten in den vorbörslichen Handel und verzeichnete zunächst Abgaben. Erst im Bereich der Marke von 24.750 Punkten gelang den Bullen eine Stabilisierung und eine anschließende Erholungsbewegung, die den Kurs am späten Nachmittag kurzzeitig über die psychologisch wichtige 25.000er-Marke hievte. Dort konnte sich der Markt jedoch nicht etablieren, sodass per Xetra-Schluss ein Tagesverlust ausgewiesen werden musste. Nachbörslich pendelte der Index in einer Seitwärtsbox und beendete den Handel bei 24.931 Punkten.

Die gestrige Gewinnerliste wurde von der SAP-Aktie (+2,69 %) angeführt, während die tags zuvor noch feiernde Infineon-Aktie mit einem heftigen Abschlag von 6,79 % das Tabellenende zierte. Am heutigen Mittwochmorgen ist der DAX Aktuell bei 24.948 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und notiert damit immerhin 17 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs. An der Börse Aktuell richten sich nun alle Augen auf den anstehenden ifo-Geschäftsklimaindex, um neue fundamentale Impulse zu generieren.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

Key Takeaways

Vorbörsliche Stabilisierung: Der DAX Aktuell startet leicht erholt bei 24.948 Punkten in den Mittwochshandel.

Entscheidung an der SMA200: Im Stundenchart kämpft der Index verbissen um den Erhalt der wichtigen Durchschnittslinie.

Angst im Markt: Der „Fear & Greed Index“ bricht auf einen Wert von 28 ein und signalisiert wachsende Nervosität.

Stundenchart (1h): Die Relevanz der SMA200-Unterstützung im Fokus

Die charttechnische Analyse des Stundencharts liefert für den DAX Aktuell eine klare Standortsbestimmung. Gestern Morgen notierte der Index noch über der SMA200 (aktuell bei 24.903 Punkten) und nutzte diese Linie plangemäß als Sprungbrett für eine Erholung in Richtung der SMA20 (24.947 Punkte) und der SMA50 (24.996 Punkte). Mehr als ein temporäres Erreichen der SMA50-Dozte war für die Bullen am Dienstag jedoch nicht zu holen.

Im aktuellen Frühhandel ist der Kurs erneut an die SMA200 zurückgesetzt. Die kurzfristige Marschroute an der Börse Aktuell ist damit vorgezeichnet: Die Käufer müssen den Index per nachhaltigem Stundenschluss über die SMA50 hieven und direkt zwei aufeinanderfolgende grüne Kerzen ausbilden, um ein erstes charttechnisches Befreiungssignal zu senden. Gelingt dieses Muster, rücken die Ziele bei 25.150/65 und 25.280/95 Punkten in den Fokus. Reißt der Support bei 24.903 Punkten hingegen dauerhaft, droht ein sofortiger Rutsch in Richtung 24.700 Punkte.

DAX Prognose: Wichtige Marken im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vierstundenchart (4h): Dem Befreiungsschlag fehlt weiterhin die Substanz 📊

In der übergeordneten Zeitebene des 4h-Charts wird das logische Dilemma der vergangenen Handelstage sichtbar. Dem Index fehlt schlicht die Kraft, um sich signifikant von der kurzfristigen SMA20-Linie (aktuell bei 25.016 Punkten) nach oben abzusetzen. Die Vorstöße über die 25.100er- und 25.200er-Marken wurden postwendend abverkauft, da es den Aufwärtsbewegungen an substanzieller Kaufunterstützung mangelte. Immerhin verteidigte der Markt gestern im Tief erfolgreich die Unterstützung der SMA50-Linie bei aktuell 24.937 Punkten.

Sollte dieser gleitende Durchschnitt im Tagesverlauf unterboten werden, droht ein Test des harten Supports an der SMA200 bei 24.727 Punkten. Können die Bullen hingegen überraschend das Ruder herumreißen und den DAX Aktuell über der SMA20 etablieren, wäre der Weg für die in der Stundenbetrachtung genannten Kursziele frei.

DAX Prognose: Wichtige Marken im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das konkrete Intraday-Setup für Mittwoch, den 24.06.2026

Basierend auf dem mathematischen Modell der Handelsplattform xStation5 wird für das Geschehen an der Börse Aktuell eine erwartete Tagesrange zwischen 24.982 / 25.097 Punkten auf der Oberseite und 24.778 / 24.664 Punkten auf der Unterseite kalkuliert:

Long-Setup: Verteidigen die Bullen die vorbörsliche Basis von 24.948 Punkten, liegen die nächsten Etappenziele bei 24.980/82 und an der psychologischen Hürde von 25.000 Zählern. Darüber rücken die Kreuzwiderstände bei 25.055/57, 25.113/15 und das erweiterte Ziel bei 25.216/18 Punkten in den Fokus.

Short-Setup: Rutscht der DAX Aktuell unter die Eröffnungslinie, aktivieren sich die Abwärtsziele bei 24.919/17 und im Bereich des SMA50-Supports bei 24.894/92 Punkten. Unterhalb der wichtigen Auffanglinie bei 24.814/12 Punkten öffnet sich das charttechnische Tor in Richtung 24.742/40 und tiefer bis auf 24.647/45 Zähler.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Stimmung unter den internationalen Anlegern hat sich spürbar abgekühlt. Der vielbeachtete CNN-Business „Fear & Greed Index“ ist am letzten Handelstag auf einen Wert von 28 implodiert und notiert damit tief im bearishen Territorium der „Fear“ (Angst), nachdem vor einem Monat noch gierige Bedingungen („Greed“ bei 58 Punkten) herrschten. Für das Intraday-Geschehen an der Börse Aktuell ergibt sich daraus heute ein primär seitwärts bis abwärts gerichtetes Marktszenario mit einer berechneten Bären-Wahrscheinlichkeit von 60 % gegenüber einer Bullen-Chance von lediglich 40 %. Händler sollten den wichtigen ifo-Geschäftsklimaindex um 10:00 Uhr MESZ akribisch im Auge behalten, da eine fundamentale Abweichung von den Prognosen den Kampf um die charttechnische SMA200-Linie vorzeitig entscheiden dürfte.

DER DEUTSCHE INDEX