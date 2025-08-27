KEY TAKEAWAYS Um Perspektiven auf der Oberseite zu haben, müssen die Bullen den DAX nicht nur über die SMA20, sondern auch über die SMA50 schieben und darüber etablieren. Gelingt es nachfolgend auch den DAX über der 24.480 Punkte-Marke festzusetzen, so würde sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich die Aufwärtsbewegung weiter in Richtung des Allzeithochs fortsetzen könnte. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash Unsere heutige DAX Prognose zeigt die wichtigsten Bewegungen und Einschätzungen zum DAX aktuell. Der DAX startete am Dienstagmorgen bei 24.199 Punkten in den vorbörslichen Handel. Zum Xetra-Start gab der Index zunächst nach, stabilisierte sich jedoch rasch und glich die Verluste aus. Ab Mittag setzten moderate Aufwärtsimpulse ein, die den DAX bis zum späten Nachmittag zum Tageshoch bei 24.277 Punkten führten – exakt dem Schlusskurs des Vortags. Danach kam es erneut zu Abgaben unter die Marke von 24.200 Punkten. Der Xetra-Handel endete mit einem Tagesverlust, während der DAX nachbörslich wieder leicht anstieg und bei 24.223 Punkten schloss. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gewinner und Verlierer im DAX Am 26.08.2025 schlossen 17 DAX-Aktien im Plus, während 23 Werte Verluste verzeichneten. Gewinner: Siemens Energy (+3,05 %), Bayer (+1,83 %), E.ON (+1,68 %)

Verlierer: Commerzbank (−5,08 %), Merck (−1,98 %), Symrise (−1,51 %) DAX Marktstatistik 26.08.2025 Tageshoch: 24.277 Punkte

Tagestief: 24.043 Punkte

Xetra-Schluss: 24.180 Punkte

Tagesschluss: 24.223 Punkte

Tagesrange: 234 Punkte Chartanalyse DAX aktuell 1h-Chart (kurzfristige DAX Prognose) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX notierte am Dienstag unter der SMA20 (24.221 Punkte). Im Tagesverlauf konnte er die SMA50 (24.239 Punkte) erreichen, wurde dort jedoch abgewiesen. Am Abend pendelte er zurück an die SMA20. Im Frühhandel gelang anschließend der Sprung über die SMA50. Bullisches Szenario: Ein Anstieg über die SMA200 (24.317 Punkte) würde das Chartbild aufhellen. Ein Stundenschluss oberhalb von 24.480 Punkten wäre ein starkes bullisches Signal.

Bärisches Szenario: Fällt der DAX per Stundenschluss unter die SMA20, trübt sich das Chartbild wieder ein. Prognose: neutral 4h-Chart (mittelfristige DAX Prognose) Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. In den vergangenen Tagen kämpfte der DAX mit den gleitenden Durchschnitten (SMA20 bei 24.267, SMA50 bei 24.311 und SMA200 bei 24.190 Punkten). Nach einem kurzen Anstieg über alle Linien konnte sich der Index nicht darüber halten. Aktuell befindet sich der DAX erneut an der SMA200. Bullisches Szenario: Überwindung von SMA20 und SMA50 mit Etablierung oberhalb von 24.480 Punkten könnte den Weg in Richtung Allzeithoch freimachen.

Bärisches Szenario: Ein Fall unter die SMA200 würde Rücksetzer in den Bereich 24.030/10 oder 23.880/65 Punkte wahrscheinlich machen. Prognose: neutral Ausblick DAX Prognose für den 27.08.2025 Der DAX startete heute bei 24.209 Punkten in den vorbörslichen Handel. Long-Szenario: Über 24.209 Punkte sind Kursziele bis 24.654 Punkte denkbar.

Short-Szenario: Unter 24.209 Punkten drohen Rücksetzer bis in den Bereich von 23.740 Punkten. Wichtige DAX-Widerstände 24.221/39/54/67/83/88 – 24.311/17/25/85 – 24.485 – 24.511/95 – 24.611 – 24.735 Wichtige DAX-Unterstützungen 24.191/62/01 – 24.085/74/53/37 – 23.974/25 – 23.883 – 23.777/35/11 – 23.635 Tagesrange-Erwartung: 24.313 / 24.459 bis 24.106 / 23.980 Punkte Internationale Anlegerstimmung – Fear & Greed Index Der Fear & Greed Index notierte zuletzt bei 60 Punkten und signalisiert damit moderate Gier. Vor einer Woche lag der Wert bei 55 (neutral), vor einem Monat bei 74 (extreme Gier). Vor einem Jahr befand sich der Indikator bei 52 (neutral). Fazit: DAX Prognose & DAX aktuell Die heutige DAX Prognose deutet auf einen seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Handelstag hin. Während die Bullen versuchen könnten, den Index über der Marke von 24.209 Punkten zu stabilisieren, bleibt die Wahrscheinlichkeit eines schwächeren Verlaufs mit 60 % leicht höher als die bullische Variante (40 %). DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! *BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.